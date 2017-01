No quintal de Menina

00:00 · 21.01.2017 por Mayara de Araújo - Especial para o Caderno 3

Aldrey Rocha dá vida a Dona Menina, uma senhorinha cuidadora de bichos e plantas, que não desgruda de sua sanfona ( Foto: Aline Campêlo/divulgação )

Carros, bonecas, peças de montar, bichos de pelúcia - com cores, sons, efeitos especiais, aparatos eletrônicos... Às vezes, nada disso é tão divertido para uma criança quanto a caixa de papelão na qual todos esses brinquedos vieram. E, para a frustração de quem presenteou, a tal embalagem vazia há de ser o melhor entretenimento do dia.

Um dos primeiros atos de subversão infantil, essa capacidade de transformar quaisquer objetos em brincadeira revela ainda uma potente imaginação, superior à dos adultos, como defendem o dramaturgo espanhol Carlos Laredo e a atriz Clarice Cardell.

"A criança não precisa de uma estrutura narrativa, de passado, presente e futuro. Ela pode brincar em qualquer tempo, em qualquer espaço e com qualquer elemento", afirma Laredo, em entrevista à TV Senado, concedida em 2014, quando o casal promovia uma circulação de espetáculos para bebês em Brasília. Clarice complementa: "O que eu percebo dos bebês é uma escuta limpa, sem a semente destrutiva da razão".

Os mais de 15 anos de experiência de Laredo em produções teatrais voltadas à primeira infância serviu de incentivo ao trabalho da companhia cearense KO's Coletivo, que apresenta neste domingo (22) seu espetáculo "D. Menina", voltado a crianças a partir de seis meses.

"Em 2015, participamos de uma oficina com Carlos Laredo, promovida pelo TIC - Festival de Teatro Infantil do Ceará. Já fazíamos teatro infantil, mas não direcionado para uma faixa etária tão baixa. Depois do que aprendemos com ele, decidimos pesquisar", afirma Aldrey Rocha, diretor da montagem.

A investigação durou dez meses. Em outubro do ano passado, Aldrey vestia pela primeira vez o robe rosado de Dona Menina e dava vida a uma singela senhorinha, tocadora de acordeon e cuidadora de bichos e plantas. "É absolutamente encantador ver um bebê de oito, nove meses observando quase o tempo todo, sem piscar os olhos, participando mesmo".

Plateia

É difícil para quem convive com bebês acreditar que é possível vê-los quietos e concentrados sem o uso de potentes recursos audiovisuais (como Galinha Pintadinha, Mundo Bita e tantos outros). Para a companhia, no entanto, as telas de celulares e notebooks não são o único caminho. "Manter a criança em contato com o teatro desde bem pequena é muito importante. Eles têm uma capacidade enorme de abstração e isso precisa ser estimulado", defende Aldrey.

Segundo o ator, as crianças reagem à narrativa de muitas formas e vão, ao longo dela, revelando seus modos próprios de viver a cena. "Há um momento do espetáculo mais tenso, em que Dona Menina tem um pesadelo. Ela sonha que vai perder seu pássaro, o Chico. Nesse momento, é normal que algumas crianças bem pequenas chorem e que algumas, já maiores, consolem a personagem. Elas dizem: 'calma, o Chico vai voltar!'. Depois de algumas apresentações, nós entendemos que esse choro é de emoção e não de medo. Os bebês se emocionam também".

Particularidades

Nesse sentido, a contribuição dos pais é crucial. Para o diretor, é importante que ele estejam dispostos a deixar a criança à vontade. "Não tem problema se eles se levantarem ou quiserem brincar com o cenário. Estamos preparados para isso, faz parte".

Segundo o diretor, na prática, o espetáculo se assemelha a um infantil convencional, mas a preparação exige cuidados específicos. "Decidimos por uma peça de 25 a 30 minutos, nem curta nem longa demais. Além disso, não utilizamos fala, apenas movimentos, balbucios e música", adianta.

Outra preocupação é com a caixa cênica. "Fazemos música ao vivo, então tem a fiação dos instrumentos. Para evitar qualquer contato, eles ficam distantes da encenação. Além disso, nossos objetos de cena não são pontiagudos, podem ser manuseados pelas crianças tranquilamente", reforça.

Ainda quanto ao cenário, o diretor afirma que a opção por um ambiente minimalista não foi apenas por questões práticas. A companhia aposta na simplicidade e na entrega honesta da personagem para conquistar as crianças. Como diria Clarice Cardell, o colchão do ator de teatro para bebês é sempre a emoção. "É a fé infinita na capacidade infinita que o bebê tem de perceber a intencionalidade do ator. E isso é muito forte", pondera.

Mais informações:

"Dona Menina", do KO's Coletivo. Domingo (22), às 16h e 17h, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar 81, Praia de Iracema). Gratuito. Para bebês a partir de 8 meses (lotação: 60 pessoas, incluindo adultos e bebês). Contato: (85) 3488.8600