No País, 1/3 das pessoas paga por streaming

00:00 · 23.12.2017 por Nelson de Sá - Folhapress

Um dos poucos levantamentos independentes sobre serviços como a Netflix no Brasil, a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box registrou um salto de 24% para 32%, de junho para dezembro, entre os usuários de aparelhos móveis que pagam por entretenimento.

A Netflix segue na frente, como o serviço de streaming pago com maior penetração, 64% dos entrevistados, oscilando cinco pontos para cima no último ano. Ela é seguida pelo serviço de música Spotify, com 19% e oscilação de cinco pontos para baixo no período.

Coordenador da pesquisa e editor do site setorizado "Mobile Time", Fernando Paiva aponta como uma das razões para o crescimento de 8% entre aqueles que se declaram assinantes de algum serviço pago "o amadurecimento do usuário brasileiro de smartphone".

Mais de metade dos entrevistados, segundo o levantamento, têm smartphone há mais de três anos. A pesquisa ouviu, ao longo do último mês, 1.987 brasileiros que acessam internet e têm smartphone. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

"De forma geral, o que está ocorrendo é a digitalização do entretenimento", acrescenta Paiva. "Vale para tudo, todas as novas formas digitais de se entreter. E é algo que está acontecendo no mundo inteiro".

Para o consultor Antonio Athayde, um dos criadores da Net e da Globosat, o mais significativo da pesquisa é confirmar no País "o fenômeno em si, o novo hábito, de se assistir vídeo, qualquer coisa, até os YouTube da vida, quando e onde o consumidor quer". A ampliação do domínio da Netflix em entretenimento pago no Brasil vai além dos cinco pontos, segundo o coordenador da pesquisa, "porque está crescendo a própria base de smartphones e, além dela, a base de quem tem entretenimento pago". A Netflix não divulga dados de audiência ou assinatura no País, onde estreou há seis anos. Analistas avaliam que o Brasil é hoje seu terceiro mercado, depois de EUA/Canadá e Reino Unido e à frente da Alemanha.

Consultorias ouvidas pela Bloomberg no início do ano estimaram o número de assinantes brasileiros da Netflix em 5 milhões. Posteriormente, a Ancine afirmou que suas assinaturas superaram as da maior operadora de TV paga, a Net.

Globofix

Tanto Paiva como Athayde alertam que o avanço aparentemente lento da Globo Play, serviço lançado há dois anos pela Rede Globo, não retrata a sua penetração real. Como ele é em grande parte de acesso gratuito, o alcance vai muito além dos assinantes de entretenimento pago.

De todo modo, a nova estratégia definida pelo Grupo Globo, de reunir conteúdos originalmente de TV aberta e paga, inclusive Telecine, num único serviço de entretenimento pago, deverá ter impacto na pesquisa. O novo serviço poderá até manter o nome Globo Play, mas seu apelido interno é Globoflix. Segundo o jornal O Globo, entre as séries que já vêm sendo produzidas especificamente para o streaming, mas ainda sem previsão de veiculação em TV aberta ou paga, estão "Assédio" e "Ilha de Ferro".

"Assédio", dirigida por Amora Mautner e protagonizada por Antonio Calloni, vai abordar o caso Roger Abdelmassih. "Ilha de Ferro", dirigida por Afonso Poyart e protagonizada por Sophie Charlotte e Cauã Reymond, vai correr em torno de uma plataforma de petróleo.