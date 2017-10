No inferno, com Marilyn Manson

00:00 · 11.10.2017 por Dellano Rios - Editor de Área

Marilyn Manson sempre foi um artista singular e, ainda que custe a alguns reconhecê-lo, acima da média. Em sua discografia, há pelo menos três grandes álbuns: a estreia "Portrait of an American Family" (1994), ainda não alinhada com o rock industrial, numa versão mais perversa do grunge; "Antichrist Superstar" (1996), sombrio, pesado e milimetricamente executado; e "Mechanical Animals" (1998), reinvenção com toques de glam rock e música eletrônica. Além disso há boas canções, espalhadas por outros álbuns, singles, trilhas, parcerias.

O destino de Manson, contudo, parecia ser o mesmo da maioria dos rock stars: uma discografia em expansão, com álbuns irrelevantes, e uma sucessão de turnês saudosistas, recheadas de sucessos da juventude. Quem poderia esperar que, 23 anos após a estreia, o grupo que leva seu nome ainda fosse capaz de lançar um grande álbum? "Heaven Upside Down", o 10º da banda Marilyn Manson, é, certamente, o melhor disco desde "The Golden Age of Grotesque", um álbum subestimado, com influências do Dadaísmo e da Alemanha do entre-guerras. Ainda é cedo, mas quando devidamente digerido, talvez o supere e seja, sim, o melhor trabalho do grupo depois de "Mechanical Animals". O álbum foi lançado na sexta (6), e está disponível nas plataformas de streaming.

Justiça seja feita, Marilyn Manson já havia mostrado sinais de recuperação quando lançou "The Pale Emperor", depois de uma sequência de discos inexpressivos, cheios de canções arrastadas e demasiado parecidos uns com os outros. "The Pale Emperor" (2015) fica na média de "Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death)" (2015). Investe mais em velocidade do quem em peso, mas é um trabalho com boas canções de rock, que funciona ao vivo.

Com "Heaven Upside Down", Marilyn Manson volta a soar pesado, sombrio e herético. Quando ele antecipou o álbum, dizendo que algumas coisas lembravam a época de "Antichrist Superstar", falava sério. "Revelation #12" abre o disco apostando alto nestes atributos. Carregada de distorção, ela não ofusca os dotes vocais de Manson.

O single "We Know Where You Fucking Live" segue a mesma linha, mas deve ficar melhor nos shows, justamente por ser mais palatável. "Say10" e "Kill4Me" são outros dois destaques de um álbum que, se não soa incrível do princípio ao fim, acerta ao não incluir canções dispensáveis. Se Manson apostar em sua nova safra, os shows de sua atual turnê devem ficar ainda mais intensos e pesados - algo que seus últimos discos não tinham a oferecer.

Boca do inferno

Pena que o comportamento autodestrutivo de Marilyn Manson, mais uma vez, ameace a apreciação de sua obra. Não, não se trata do discurso moralista a respeito de quanto o sujeito bebe, fuma ou cheira; ou se sua performance no palco termina por deixá-lo machucado.

O problema é outro e mais grave: o sujeito sofre de incontinência verbal. Por ocasião do lançamento de "Heaven Upside Down", se multiplicaram suas aparições e declarações na imprensa. Quem fala no disco, na estética das canções e no tema das letras, faz parte de uma minoria. Em vez de discutir religião, com referências à Nietzsche (como já o fez), Manson está falando de quando perdeu a virgindade. Em outra ocasião, revelou que o pai morreu segurando os próprios genitais.

Abobrinhas assim podiam fazer sentido no puritanismo dos EUA sob governos conservadores, como os de Clinton e Bush. Manson assustava carolas com seu papo de anticristo, num confronto sobre - entre outras coisas - liberdade de expressão. Hoje, com um presidente como Donald Trump, que faz vista grossa para marchas racistas e chama de "filho da puta" um astro do esporte que se manifestou contra a violência policial, Manson soa infantil e inofensivo. Como aquele colega mais velho que quer chocar os amiguinhos relatando suas proeza sexuais ou por roubar os cigarros da mãe. O trágico do quadro de Manson é porque ele segue lançando discos interessantes e o novo é seu melhor momento em quase duas décadas. Num mundo mais uma vez assombrado pelo fascismo e pelos fundamentalismos religiosos, um sujeito ilustrado e dotado de uma capacidade crítica rara se enforca em sua própria vaidade. Manson falha em atualizar, como figura pública, seu personagem. Em vez de assustar gente assustadora, parece mais interessado em assombrar garotos de 12 anos.

Quando Marilyn Manson ficou realmente famoso, no boom de "Antichrist Superstar" (1996), o sujeito estava em toda parte, falando pelos cotovelos e por outras partes não publicáveis. Falava tanto que, em muitos casos, se esquecia da música que ele fazia. À época, as publicações especializadas em heavy metal ainda o tomavam como um dos seus, mas, mesmo nelas, as transcrições do seu discurso provocador se sobrepunham às descrições das canções.

"Antichrist Superstar" sobreviveu a esta provação, que à época valia como marketing. Sem os mesmos méritos, "Heaven Upside Down" terá mais dificuldade de superar tal obstáculo. Sorte de quem passar a largo das entrevistas de Manson e se concentrar no excelente disco que, inesperadamente, lançou.