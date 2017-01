Nelson Motta e 101 canções

00:00 · 21.01.2017

O jornalista, escritor e compositor Nelson Motta reuniu 101 canções clássicas da música brasileira, pesando notoriedade e qualidade. O livro "101 canções que tocaram o Brasil" (da coleção "Brasil 101", selo Estação Brasil, Editora Sextante), lançado no final do ano passado, toca em um largo contexto histórico da música brasileira.

Com a colaboração de Antônio Carlos Miguel, Nelson traça uma linha do tempo que começa em "Ó abre alas" (1899, Chiquinha Gonzaga) até "À procura da batida perfeita" (2003, Marcelo D2 e Daniel Corcos).

LEIA MAIS

.Novos ares entre a canção e o silêncio

.Findo o romance

Cada canção é destrinchada a partir de seu processo de composição, número de versões (e as interpretações que mais se destacaram), além de curiosidades de bastidores, seja da inspiração dos compositores, ou dos movimentos dentro dos estúdios de gravação. Nelson Motta lança o foco sobre a história de "Pelo telefone" (Donga e Mauro de Almeida), considerada um dos marcos de fundação do samba e gravada há 100 anos.

O autor conta ainda histórias de "Carinhoso" (Pixinguinha e João de Barro, 1937), "Aquarela do Brasil" (Ary Barroso, 1939), "Asa Branca" (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, 1947), "Saudade da Bahia" (Dorival Caymmi, 1957), "Chega de saudade" (Tom Jobim e Vinicius de Moraes, 1958), "Garota de Ipanema" (Tom e Vinicius, 1963), "Pra não dizer que não falei das flores" (Geraldo Vandré, 1968), "Olhos nos Olhos" (1976), dentre outras canções emblemáticas do País.

No posfácio, Nelson Motta deixa claro que a lista não é definitiva. Ao sublinhar a tarefa inglória de levantar essa seleção, ele destaca que a obra de compositores como Noel Rosa (1910- 1937) e Chico Buarque já renderia, isoladamente, outra compilação de relevância tanto histórica quanto estética.

Abrangência

O jornalista tentou contemplar compositores de todo o País. Inclui "Admirável gado novo" (do paraibano Zé Ramalho, 1980) e "Meu bem querer" (do alagoano Djavan, lançada no mesmo ano), por exemplo. No entanto, o cancioneiro carioca predomina, do samba à bossa nova. Nelson Motta nasceu em São Paulo, mas vive no Rio de Janeiro.

O autor também incluiu canções que ele mesmo compôs, como os hits "Dancin'Days" (1978), parceria dele com Ruban Barra, interpretado pelas Frenéticas, e "Como uma onda", com Lulu Santos, de 1982. Pela mesma coleção, a editora Sextante já tinha lançado "101 brasileiros que fizeram história", de Jorge Caldeira.