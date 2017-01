Narrativas emergem das telas

00:00 · 19.01.2017

Estudar, praticar e trabalhar. Estas palavras ecoaram pelo Espaço Cultural Unifor nas vozes de atores e crianças na tarde de ontem, 18. A fim de estimular a visitação do público infanto-juvenil às obras da Coleção Airton Queiroz, o Grupo Mirante de Teatro, da Universidade, estreou na última quarta-feira o Programa Tarde com Arte: uma ação de contação de histórias aliada à mostra, integrando duas linguagens artísticas frequentemente difundidas pela Fundação Edson Queiroz: as artes visuais e cênicas.

As encenações serão promovidas todas as quartas-feiras dos meses de janeiro e fevereiro. Como explica Hertenha Glauce, diretora do Grupo Mirante, o objetivo não é apenas instigar os pequenos a apreciar as obras, mas também dar a conhecer a vida dos artistas.

"Entre cada contação, os narradores cantam e repetem esse refrão: estudar, praticar e trabalhar. Essa aliança entre estudo, experimentação e trabalho é bastante comum à vida dos artistas, é parte do exemplo que eles podem dar às crianças e aos jovens", reforça a diretora. Todas as quartas, a partir das 15h, os visitantes serão recebidos por três atores da companhia, que se posicionam em espaços distintos da Coleção. Da tarde de ontem, Anita Malfatti, Botero, Raimundo Cela e Tarsila do Amaral foram as referências escolhidas para as histórias.

Circuito

A visitação começou com as obras do sobralense Raimundo Cela (1890-1954), reconhecido por retratar os trabalhadores do mar. As obras "Moça bordando" (1932), "Jangadeiro com leme" (1942) e "Estivadores" (1947).

"Aqui nos valemos da proximidade das telas para criar uma ficção a partir delas, uma história de amor", detalha Glauce. Diante das obras, o jangadeiro narra sobre quando precisou escolher entre pegar o maior peixe que já habitou aquelas águas ou retornar com vida para os braços de sua amada, a rendeira.

Ao final da história, o ator reforça um aspecto importante: que aquela é a forma como eles interpretaram as obras em questão. "Assim, estimulamos os visitantes a criar também suas próprias histórias, a tentar relacionar os quadros e, desse modo, apurar a imaginação", ressalta a diretora.

Saindo das obras do século XIX, o grupo segue em direção ao modernismo, sempre cantando "estudar, praticar e trabalhar". Nesse núcleo, Anita Malfatti (1889-1964) e Tarsila do Amaral (1886-1973) são as protagonistas, representadas de forma lúdica, através de fantoches.

O quadro "Mulher de cabelo verde" (1915-1916) faz as vezes de cenário para o encontro das artistas, narrado pela atriz. "Esse texto é biográfico, conta a vida delas, como elas se encontram no modernismo. O de Botero também é assim, mais voltado para a vida dele", Adianta Glauce.

Na última das histórias, no núcleo "Presença Estrangeira", aguarda o público mais uma atriz, com um globo nas mãos. Com ele, apresenta a história de Fernando Botero, pintor colombiano de 85 anos, que construiu sua vida e seu trabalho a partir de viagens pelo mundo. Para apresentá-lo, a contadora revela 11 pinturas produzidas pelo artista, além das obras que compõem o acervo, e mostra no mapa os lugares visitados por Botero.

"A cada quarta-feira, três novos atores da companhia interpretam histórias baseadas no acervo da Coleção Airton Queiroz. Para nós, que trabalhamos com espetáculos infantis, é sempre prazeroso estimular o contato das crianças com as artes", afirma Glauce.

A visitação à exposição é gratuita e para todos os públicos. O Programa Tarde com Arte é destinado a crianças e jovens de oito a 14 anos.

Mais informações:

Tarde com Arte. Todas as quartas de janeiro e fevereiro, das 15h às 17h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 132, Edson Queiroz). Para público de 8 a 14 anos. Gratuito. A exposição "Coleção Airton Queiroz" segue até 19/02. Contato: (85) 3477.3311