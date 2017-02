Na vida e na obra, esmero pelo simples

00:00 · 04.02.2017 por Mayara de Araújo - Especial para o Caderno 3

Figura nas aulas mais rudimentares de arte o conhecimento dos quatro elementos básicos da composição visual: o ponto, a linha, a forma e a cor. O ponto, onde tudo começa e termina - onde tudo e nada se enlaçam. A linha, ponto em movimento. A forma, o fecho da linha. A cor? Alquimia da luz. Há quem percorra tais ensinamentos a passos velozes, e os ultrapasse, esqueça-os pelo meio do caminho. Há, no entanto, quem se demore. Quem assuma a mais simples das aulas como lição maior, explorando-a à exaustão. Assim foi Esmeraldo.

>Sérvulo-esmeril: operário das artes

Nascido e, em verdade, nunca saído do Cariri cearense, Sérvulo Esmeraldo (1929-2017) dedicou-se firmemente aos elementos básicos, fruindo, a partir deles, exuberância, precisão técnica e fluidez impressionantes, seja nos croquis em cadernos de anotações (desenhos que produziu até o último suspiro, segundo a própria esposa, Dodora Guimarães) ou nas esculturas de grandes proporções, distribuídas por Fortaleza. Na aula de arte de Sérvulo, no entanto, os elementos básicos são um tanto diferentes: ponto, linha, luz e Crato. "A linha da Chapada do Araripe deve ter sido a régua e o compasso (como cantou Gilberto Gil) para a importância que o traço teve na vida dele. A Chapada é uma espécie de oásis, recorte de muito verde, muita água e muita luz", afirma o pesquisador Gilmar de Carvalho.

Paisagem

O ateliê primeiro, segundo documenta o próprio Sérvulo, fora o Engenho Bebida Nova, no Crato, onde emoldurava a paisagem na forma sinuosa da janela do sótão. A esta, inclusive, definiu como "observatório e observadora de uma paisagem ímpar, do início de um vale que se estende por milhares de léguas", no livro "Sérvulo Esmeraldo - A Linha e a Luz", o último lançado sobre sua vida e obra.

Naquele Cariri dos anos 40 viveu o burburinho das feiras - com suas flores de papel, o toar das rabecas e seus mendigos cantores, como descrevera. "Sérvulo deve ter sido um atento visitante da Feira do Crato, quando a feira reunia o que o Cariri tinha de melhor. A imensidão da feira que se espalhava pelas ruas da cidade deve ter dado a ele uma espacialidade que foi recorrente na maior parte dos seus trabalhos", observa Gilmar.

Se os traços débeis de menino (daquela primeira xilogravura, produzida aos 13 anos) se perderiam no tempo, cambiando para a linha firme, porém sinuosa, das mãos de um Sérvulo adulto, o olhar infantil não se perderia, só se atualizaria. "Ele era cartesiano, mas sensível. Neste último ano, produziu muito. Dizia o tempo todo que estava trabalhando. Pedia papel, tesoura e cola para fazer maquetes. Fazia cálculos", detalha Dodora.

Na infância, a família se revezava entre a vida no sítio e a casa na Capital. Mesmo vivendo em Fortaleza (e, posteriormente, São Paulo e Paris), Sérvulo nunca se desligou completamente da cidade natal, tendo sido, inclusive, grande divulgador do trabalho de xilógrafos como Antonio Batista, Manoel Lopes e Mestre Noza, em quem apostou "quando Inocêncio Medeiros da Costa ainda não era mestre", como revela Gilmar.

Uma das marcas do cuidado do artista com os gravadores locais era a insistência de Sérvulo para que eles assinassem as obras. "Ele considerava importante a assinatura dos trabalhos, a assumição de uma autoria, em meio a um mundo no qual prevalecia, até então, o anonimato", recorda.

Em 2016, mesmo depois de acometido por um Acidente Vascular Cerebral (AVC), seguiu trabalhando em uma das mais importantes exposições individuais: seu retorno ao Crato após 66 anos. "Sempre viajávamos para lá, mas sua última mostra na cidade fora em 1951, então essa nova exposição era muito esperada por ele. Estávamos na correria dos preparativos, a ideia era inaugurar em 27 de fevereiro, dia do seu aniversário, mas o AVC aconteceu logo no começo do ano", explica Dodora.

No entanto, como diria a esposa, "o Corisco não se entrega". Recuperado, viajou à terrinha para o lançamento de "A Linha, A Luz, O Crato", na Universidade Regional do Cariri, em setembro daquele ano. E esteve pleno, a divisar de novo aquele horizonte.

"Se a gente for ver bem, ele retirou do Crato o material do seu trabalho maduro: a linha reta, os relevos que estavam nas encostas da Chapada, água que movia algumas de suas esculturas e a luz que era filtrada pelas copas dos pequizeiros", complementa Gilmar.