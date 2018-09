Na intimidade da imagem

00:00 · 19.09.2018 por Antonio Laudenir - Repórter

O projeto é livremente inspirado no formato de "Desert Island Discs", tradicional programa radiofônico da britânica BBC Radio 4, em que um entrevistado escolhe oito músicas que levaria para uma ilha deserta ( Foto: Marcelo Barbalho )

São poucas as ocasiões em que o público pode testemunhar o depoimento de um artista sobre a própria trajetória. Alguns realizadores preferem que a obra fale por si, deixando que os aspectos inerentes à sua arte expliquem as motivações por detrás de cada criação.

Na tentativa de compreender estas mentes criativas, analisar as referências culturais de cada autora ou autor também torna-se um expediente comum na análise dessas carreiras.

A roda de conversas "Uma Coleção Muito Particular" abraça a ideia de ouvir realizadores envolvidos diretamente com arte fotográfica. Cada convidado, assim, terá a missão de apresentar ao público oito imagens consideradas seminais dentro de suas trajetórias.

O primeiro encontro acontece hoje (19), às 19h, no auditório do Porto Iracema das Artes, e recebe a fotógrafa Sheila Oliveira. Até outubro, também com sessões agendadas para o Museu Da Fotografia Fortaleza, dez fotógrafos dividem referências e intimidades sobre seus trabalhos preferidos.

A ideia é livremente inspirada no formato de "Desert Island Discs", tradicional programa radiofônico da britânica BBC Radio 4, em que um entrevistado escolhe oito músicas que levaria para uma ilha deserta. Apresentado por Marcelo Barbalho, o projeto foi contemplado pelo Edital das Artes 2016, da Prefeitura de Fortaleza.

A premissa é que os participantes sejam responsáveis pela curadoria destas fotos. Elas podem ser feitas por eles mesmos ou por outros fotógrafos - celebres ou anônimos, profissionais ou amadores, próximos ou distantes. Segundo Barbalho, interessa reunir durante esses diálogos peças que emocionam ou influenciam por algum motivo pessoal, profissional, social, político ou estético.

Vale todo tipo de imagem, seja ela produto da vida privada, do cotidiano e do banal. Pouco interessa aqui os quesitos técnicos, importa ouvir a força por detrás destas capturas, a relação de cada um destes momentos com a profissão e com a memória.

"Fortaleza vive um momento muito bom na fotografia, existem várias ações e atividades na área, novos coletivos e profissionais surgiram, há cursos pela cidade, nos Cucas, no Porto Iracema, o Museu da Fotografia é outro centro importante. Mas a impressão que tenho é de que boa parte dessas formações fica presa a questões da estética e da técnica. Um programa como esse abre outro campo de discussão: além dos lados técnicos e estéticos, destaca um mais íntimo e pessoal destes criadores", aponta o organizador.

Outro artifício para o estabelecimento desses encontros, de acordo com Ramalho, é dar total liberdade de escolha sobre o material que será exposto. "Só verei no dia", reflete. Isso contribuiu para uma demonstração mais fluída das influências e como essas imagens refletem a carreira dos convidados.

Escolhas

Com uma jornada premiada e atuação em diferentes cidades pelo mundo, Sheila Oliveira mostra-se feliz com a oportunidade de conversar sobre peças tão únicas. "Minha fala incide sobre a memória de uma coleção particular e analógica. A escolha das imagens baseia-se muito em cima desse sentimento proposto pelo evento", observa.

"Por ter um leque de liberdade na seleção das fotos, mergulhei em peças que têm alguma relação com minha trajetória dentro da fotografia. Imagina, são 28 anos de atividade, como mostrar com apenas oito fotos a vida, como eu resumo tudo isso?", reflete.

Por sua vez, Barbalho, reafirma que o projeto propicia um verdadeiro mergulho. "Se pedissem para eu escolher oito imagens, teria muita dificuldade. São momentos de reflexão sobre a intimidade, elas podem ser ricas e surpreendentes, tanto para quem é da área como para o público", conclui o organizador.

Sheila finaliza pontuando que encontros como este constituem um espaço de questionamentos sobre a comunicação - num momento em que recursos tecnológicos acirram ainda mais os aspectos da reprodução das imagens. "Precisamos mudar o verbo da palavra e o verbo da imagem", finaliza a criadora.