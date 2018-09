Músicas que não envelhecem

00:00 · 20.09.2018

O título "Os Sonhos não Envelhecem", tirado da canção "Clube da Esquina N° 2" (1970), de Milton Nascimento em parceria com Lô Borges, dá nome ao show que faz homenagem a esse que é um dos mais importantes cantores e compositores da MPB. "Os Sonhos não Envelhecem - Tributo a Milton Nascimento" tem como intérprete a cantora carioca radicada nos EUA Clarice Assad, e fica em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza de hoje (20) a domingo (23). Acompanham a artista o time formado por Bruno Repsold (contrabaixo), Felipe Cotta (bateria) e Micael Chaves (violão).

Lançado em 2016 no Rio de Janeiro, o show traz os grandes sucessos do cantor, a exemplo de "Maria Maria", "Travessia" (1967) e "Morro Velho" (1967). Os arranjos foram feitas por Clarice exclusivamente para a homenagem - além de cantar, ela é compositora, bandleader e pianista, juntamente com André Muato.

"Tentamos pegar músicas que pintam a obra de Milton e vários momentos de sua vida. Suas músicas criam uma abertura para a releitura, é um repertório muito rico", explica Clarice, idealizadora do projeto.

Apresentação

No palco, a cantora e arranjadora usa o scat singing - técnica de canto que consiste vocalizar tanto sem palavras quanto com palavras sem sentido. Clarice comenta que uma das críticas recebidas ao apresentar a montagem foi de "não cantar as músicas completamente". "Faço minhas releituras, não desvalorizo a letra, mas tento condensá-la, diluí-la, e portanto ela acaba se tornando mais instrumental", justifica.

A escolha pelo instrumental passou pelo fato de ter levado o show para fora do País. A cantora mora atualmente nos Estados Unidos, onde apresentou "Os Sonhos Não Envelhecem" em diversos lugares, além de outros dois países: Dinamarca e Catar.

"Em todos esses lugares as músicas foram bem recebidas. No Brasil, na maior parte das vezes, as pessoas de determinadas gerações conhecem bem as canções e a língua, então tem uma identificação nostálgica. Lá fora, como eles não entendem a língua, a emoção fala mais forte", recorda.

Além dos palcos

Em Fortaleza, duas ações formativas acompanham o show. A primeira delas é um bate-papo com os músicos e a plateia, sobre como surgiu o projeto, logo após a apresentação.

"É a primeira vez que fazemos essas atividades formativas e é muito importante essa contrapartida da Caixa, que nos proporcionou, além do shows, um tempo a mais com a plateia, para conversar, para poder ouvir, perguntar. É essencial esse momento pra gente", revela a cantora.

A segunda ação é uma Master Class de Clarice na sexta (21), das 14h às 16h, também na Caixa Cultural Fortaleza. Na ocasião, sua fala se destinará a músicos, já que a cantora irá abordar sua carreira e o trabalho como arranjadora. Interessados em participar devem se inscrever pelo e-mail oficinaturbinacriativa@gmail.Com.

Além dos bate-papos, "também estamos trabalhando com asilos, na tentativa de levar esse pessoal da terceira idade para o show. A geração mais nova não conhece tão bem as músicas de Milton como, por exemplo, a da minha mãe. Como diz o nome do show, 'os sonhos não envelhecem', e a música de Milton também é assim, não envelhece e é universal", finaliza.

Mais informações:

Os Sonhos não Envelhecem - Tributo a Milton Nascimento. De quinta (20) a sábado (22), às 20h, e domingo (23), às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 30 (inteira). Classificação: Livre. Contato: (85) 3453.2770