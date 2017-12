Música sem fronteiras

00:00 · 14.12.2017 por Iracema Sales - Repórter

Há mais de duas décadas, o cantor e compositor José Zilmar de Queiroga Freire, natural da Paraíba, deixou o Brasil para ganhar o mundo. Assumiu o nome artístico Ba Freyre e construiu uma carreira artística sólida, iniciada ainda na adolescência, quando formou sua primeira banda na terra natal. Em Fortaleza para rever a família e divulgar o CD "Anjo do Deserto" , Ba Freyre realiza show nesta sexta (15), às 20h, teatro da Caixa Cultural Fortaleza.

Em tom de entusiasmo, o artista define sua música como resultado de um intercâmbio entre as culturas brasileira e árabe. "Juntei a música do Oriente Médio com o baião", brinca ele, que realiza agora turnê para divulgação do décimo trabalho, composto por 12 canções, todas inéditas e de sua autoria.

Algumas são fruto de parcerias novas, outras de antigas, a exemplo do irmão, Zuellington Freire, com que divide grande parte do repertório. "Ele está sempre escrevendo poesia e me envidando", assegura o artista, cujo disco conta ainda com participação de Zé do Norte (sanfona) e Hoto Jr (percussão). Acompanhado por banda, que ele enfatiza ser completa, Ba Freyre promete um show animado e marcado pela diversidade rítmica. Entre outros instrumentistas que participam, destaca o virtuoso Cainã Cavalcante, responsável pela produção artística do disco, ao lado de Tiago Almeida.

As faixas passeiam entre o romântico, o samba e o pop, adianta. A música "Abraços pra Caetano, Djavan e Gil", de Freyre e seu irmão, faz menção àqueles considerados inspiração para sua carreira. "O CD mostra a maturidade do meu trabalho", acrescenta o artista, cuja obra reflete a influência da música produzida no Oriente Médio, sobretudo em Israel.

Ba Freyre lamenta a situação atual da indústria fonográfica no País: "está resumida ao sertanejo universitário, tocando em todos os lugares do Brasil. Acabaram com a música brasileira. Cadê os artistas independentes?", indaga.

Empolgado com a música do Oriente, Ba Freyre vai buscar peculiaridades, por exemplo, no baião, ritmo que assegura ter forte influência da música árabe. Sobre a trajetória do gênero, popularizado na voz de Luiz Gonzaga (1912- 1989), Freyre ressalta a atuação do "Rei do Baião", ao eternizar composições famosas com o parceiro de Humberto Teixeira (1915- 1979). Segundo o músico, porém, o ritmo do baião começou na Argélia (África do Norte), passando pela França e Portugal até chegar ao Nordeste.

Ele aproveitou essa semelhança que diz existir na cadência dos dois ritmos, identificando diferenças nas construções melódicas. "Juntei essas culturas", afirma, apontando similaridades entre o baião e a música árabe.

A vida de Ba Freyre sempre foi marcada pela itinerância, desde que saiu da Paraíba com a família - à época, ainda estudante - para morar no Ceará. Foi quando começou a participar dos festivais de música, dando mais um passo para alicerçar a carreira.

Viagens

Em pouco tempo, Fortaleza começou a ficar pequena para os sonhos do jovem cantor, que viaja para São Paulo a fim de impulsionar a carreira.

Ao longo de 25 anos de estrada, incluiu também passagens pela Europa, Ásia e Oriente Médio. Sua música circula pelo mundo, atesta, destacando a importância dos festivais para a descoberta de novos talentos. Ba Freyre morou oito anos em Jerusalém, gravando músicas em árabe e hebraico.

A consagração da carreira aconteceu no Oriente. Ele afirma ter saído da capital cearense para ganhar o mundo. La fora, atuou acompanhado por músicos árabes. "Rodei a Europa e Ásia. Toquei da Rússia a Espanha e Portugal", revela, destacando a maturidade adquirida para fazer sua música, considerada eclética.

As canções misturam vários ritmos, numa demonstração da universalidade dessa linguagem. "Extraí um pouco de experiência de cada lugar", confessa. Porém, a afinidade com a sonoridade árabe foi mais intensa, resultando em uma forte conexão. "Gosto muito de música árabe", observa, em especial a produzida em Israel, sendo possível perceber essa particularidade em algumas canções. Ritmos brasileiros misturam-se aos árabes, mas estes não se sobrepõem às raízes musicais de Ba Freyre.

Mais informações:

Show de lançamento do disco "Anjo do Deserto", de Ba Freyre. Nesta sexta (15), às 20h, no teatro da Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos R$ 20 (inteira). Contato: (85) 3453.2770