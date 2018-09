Música de fundo

00:00 · 19.09.2018 por Dellano Rios - Editor de Área

Paul McCartney nos estúdios Abbey Road: lá ele gravou um show exclusivo para o serviço Spotify

No começo de agosto, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação dos Oscars, recebeu uma saraivada de críticas. O motivo era o anúncio de uma nova categoria, dedicada a filmes populares. A repercussão foi tão ruim, que a Academia voltou atrás, sob o pretexto de precisar discutir mais a questão.

Difícil imaginar uma reação dessas, caso a iniciativa tivesse partido da Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação e a premiação em questão fosse o Grammy. Enquanto o Oscar tenta manter um verniz artístico e intelectualizado, premiando os grandes estúdios, mas não pelos blockbusters, o Grammy há tempos se entregou às preferências atestadas pelo mercado.

Todo ano, a lista de vencedores é recheada de artistas superproduzidos - do tipo que não compõe, não toca, não produz e canta bem apenas com a muleta do Auto-Tune. Há também aqueles que, sem apelar para tantos artifícios, conseguem se manter no mercado fonográfico, faturando alto. No Grammy, esse tipo de artista costuma sair com um prêmio ou outro debaixo do braço, mas nada que ameace os reis do momento.

Acontece que, para estar alinhado com os novos tempos, o Grammy deveria deixar a música um pouco de lado e, sem pudores, premiar o que importa atualmente: as estratégias de marketing. Nesta categoria imaginária para celebrar as maravilhas da autopromoção, o beatle Paul McCartney seria um forte candidato este ano. Tudo por conta das estratégias que encampou para divulgar "Egypt Station", seu 18º álbum solo de estúdio, lançado no dia 7 de setembro.

A campanha

Gravado nos EUA, na Inglaterra e no Brasil, "Egypt Station" já vinha sendo prenunciado diversas vezes. Desde março do ano passado, já se sabia que McCartney estava trabalhando com Greg Kurstin, um produtor queridinho do pop, parceiro de Adele em "Hello!" e requisitado recentemente por Liam Gallagher, Kendrick Lamar e Foo Fighters.

A divulgação começou em junho. Envolveu ações em redes sociais - todas as postagens da conta oficial do Instagram foram apagadas, só para darem lugar a novos posts misteriosos; o título do álbum apareceu no dia 18 de junho, aniversário de 76 anos do músico; seguiu-se um single duplo; aparições em programas de TV (The Late Late Show with James Corden); anúncio de turnê (que começou na segunda, no Canadá); hashtag promovida nas redes sociais; sorteio para show secreto; passagem pelo Cavern Club, um dos lugares mais famosos da geografia mítica dos Beatles, e por aí vai, para além do lançamento do álbum.

Até aí, tudo muito parecido com o que já se faz. Claro, o nome de McCartney abre portas. Prova disso é a quantidade de matérias sobre o artista após o lançamento - e não me refiro às resenhas. As duas ações mais ousadas de McCartney em torno de "Egypt Station" são inegavelmente musicais, mas não envolvem o álbum, nem seus registros diretamente. Esqueça a história de videoclipe. O beatle apostou em parcerias com dois serviços de streaming, o YouTube e o Spotify. Criou uma espécie de atalho às avessas: um caminho mais longo para se chegar ao álbum. Se é que a ideia era essa e não simplesmente esquentar o nome do artista para promover a turnê mundial.

No dia do lançamento de "Egypt Station", McCartney fez um show na Grand Central Station, centenária estação metro-ferroviária de Nova York (EUA). A performance foi transmitida, ao vivo, pelo YouTube.

O conteúdo ainda está disponível na plataforma. O repertório foi fragmentado e disponibilizado em vídeos individuais no canal do músico. Mas pouco se ouviu do novo disco naquela apresentação. McCartney incluiu apenas três das 16 novas canções de "Egypt Station". Das 26 músicas tocadas àquela noite, 17 eram dos Beatles, complementado com alguma coisa dos Wings e de sua trajetória solo. Surpresa mesmo só "FourFiveSeconds", single de 2015 que o artista gravou em parceria com Rihanna e Kanye West (!); "Dance Tonight", do relativamente recente "Memory Almost Full" (2007); e a insistência do cantor na chatinha "My Valentine" (2012).

Para o Spotify, McCartney gravou uma playlist exclusiva. À rigor, não se trata de uma lista de reprodução com conteúdo de diversas fontes compilado pelos curadores do serviço de streaming. "Paul McCartney & Spotify Singles: Under The Staircase" é, na verdade, uma espécie de álbum ao vivo, gravado nos estúdios Abbey Road. Produzido por Giles Martin - filho do "quinto beatle", Sir George Martin -, o material está disponível em áudio e vídeo para os assinantes da plataforma. São 17 músicas e mais uma vez McCartney é econômico com o novo repertório e generoso com o passado beatle.

Tendência

Paul McCartney se alinhou à tendência corrente, adotada pelos medalhões da música. A necessidade de uma sacada, de uma nova forma de lançamento e/ou divulgação, contudo, por vezes tem deixado a música em segundo ou terceiro plano. E os puristas, sobretudo os roqueiros conservadores, não podem jogar toda a culpa nas estrelas do pop.

Beyoncé é campeã da arte de surpreender. Mas o quinteto cult Radiohead também não fica atrás, desde "In Rainbows" (2007, o disco do "pague quanto e se quiser"). U2 é outro medalhão roqueiro cheio de artimanhas. Em 2014, em parceria com a Apple, lançaram digitalmente o álbum "Songs of Innocence". O disco foi baixado, sem ninguém pedir, em 500 milhões de dispositivos da companhia. Rendeu ao U2 muitas críticas pela intromissão, mas não garantiu sucesso ao álbum. Daquele disco, os roqueiros irlandeses emplacaram dois singles, nada que não tenham feito sem a parafernália marqueteira.

"Egypt Station" ameaça seguir caminho semelhante. Primeiro disco de inéditas de McCartney em cinco anos, é um boa coleção de músicas, cuja principal referência parece ser os sons que o beatle gravou nos anos 1960 e 1970. O balanço final é bom (vide "I don't know", "Come on to me" e "Caesar rock"), apesar das gorduras do álbum. McCartney escorrega aqui e ali (como em "Back in Brazil", gravada em São Paulo, no estúdio da boyband brasileira KLB; e nas baladas genéricas "Happy with you" e "Do it now"). Mas quem vai lembrar desse detalhe, quando o mais importante, ao que parece, nem é mais o que se ouve?