Múltiplos olhares do cinema

07.01.2017 por Diego Benevides - Crítico de cinema

Filmes "As Montanhas se Separam", (acima), "Aquarius" (esq.) e "Tangerine" (dir.) são algumas das melhores produções exibidas nas salas do Brasil em 2016

Em geral, listas podem falar mais sobre o autor do que dos próprios filmes. Qualquer lista que se presta a destacar uma pequena parcela de filmes está suscetível a deixar lacunas. De acordo com o Filme B, foram lançadas 455 produções nos cinemas brasileiros em 2016. Dessas, cerca de 65% estrearam em Fortaleza. O lançamento limitado de alguns filmes impede que todos sejam vistos.

Por outro lado, a lista é legítima quando procura pensar como o cinema mundial se comportou no ano anterior e quais as contribuições artísticas deixadas no período.

A dificuldade é, sobretudo, excluir grandes obras. Não significa que elas não foram importantes, mas sim que outras tiveram mais qualidade. E por qualidade entenda-se um processo não apenas teórico e de pesquisa da sétima arte, mas também pela questão do gosto pessoal do autor.

Estrangeiros

Trabalhar com crítica é expandir o interesse a todos os tipos de cinemas feitos pelo mundo, ainda que a produção norte-americana seja mais evidente com as franquias inacabáveis e a rara inventividade.

O que se percebe, entre os 10 filmes das lista, é a um apelo político, em diversos segmentos, tão intrínseco à arte em geral. Além disso, mostra como o cinema asiático tem crescido quando se fala em contribuição artística.

O topo ficou com "As Montanhas Se Separam", do chinês Jia Zhangke, um dos nomes mais influentes do cinema contemporâneo, que documenta as relações e as dores de uma família no decorrer dos anos.

Em terceiro lugar está o sul coreano Hong Sang-Soo, que traz o potente "Certo Agora, Errado Antes", brincando com as formas de ver e entender os personagens. Em quinto colocado, o tailandês Apichatpong Weerasethakul, com "Cemitério do Esplendor".

Fechando a lista está uma das surpresas do ano, o sul coreano "Invasão Zumbi", de Sang-Ho Yeon. Não é apenas um filme de terror, mas também a representação de uma sociedade de pouca empatia.

De fora, mas não menos importantes, ainda surgiram trabalhos dos japoneses Kiyoshi Kurosawa ("Para o Outro Lado" e "Creepy") e Hirokazu Koreeda ("Depois da Tempestade" e "Nossa Irmã Mais Nova") e do chinês Hou Hsiao-Hsien ("A Assassina").

O diretor Paul Verhoeven e atriz Isabelle Huppert arrebataram o cinema com o denso "Elle", que ocupa a segunda posição da lista, sobre a opressão vivida por uma mulher. Em oitavo está Denis Villeneuve, que impressionou com a ótima mão para ficções científicas em "A Chegada".

Entre os menos conhecidos, "Tangerine", dirigido por Sean Baker, roubou a cena com o humor negro refinado e por dar espaço à artistas transexuais serem protagonistas de uma história que reflete sobre resistência, enquanto fala sobre afetos. Da leva do último Oscar, resistiu na lista "Spotlight - Segredos Revelados", dirigido por Tom McCarthy.

Entre os latino-americanos, o destaque fica com "O Abraço da Serpente", de Ciro Guerra, jornada espiritual e antropológica da cultura indígena.

Brasileiro

O único brasileiro da lista é o pernambucano "Aquarius", de Kleber Mendonça Filho, na quarta posição. Mas isso não significa que 2016 não foi um bom ano para o cinema nacional, que fogiu das comédias enlatadas ordinárias.

Os bons realizadores brasileiros continuam amadurecendo suas propostas narrativas e trazendo filmes como "O Silêncio do Céu", de Marco Dutra; "Boi Neon", de Gabriel Mascaro; "Mate-me Por Favor", de Anita Rocha da Silveira, "Para Minha Amada Morta", de Aly Muritiba, e "Sinfonia da Necrópole", de Juliana Rojas, entre tantos outros.

Mesmo em um ano difícil para a política e a economia do País, a produção de curtas-metragens continua em alta, dentro e fora do Ceará, como provou os excelentes "Estado Itinerante" (MG), de Ana Carolina Soares; "O Delírio é a Redenção dos Aflitos" (PE), de Fellipe Fernandes, e "Abissal" (CE), de Arthur Leite.

A expectativa é que, em 2017, o cinema disposto a pensar fora da caixa traga novas experiências para os apreciadores de boas histórias, que desbravam as culturas e as formas de olhar e fazer arte. É essencial também abrir os olhos para o que de bom o cinema tem oferecido. Nossa missão é buscá-los e entendê-los, para que sua arte se encontre no tempo e resista.

Principais destaques do cinema lançados em 2016

1. As Montanhas Se Separam (China / França / Japão), de Jia Zhangke

2. Elle (França / Alemanha / Bélgica), de Paul Verhoeven

3. Certo Agora, Errado Antes (Coreia do Sul), de Hong Sang-Soo

4. Aquarius (Brasil / França), de Kleber Mendonça Filho

5. Tangerine (EUA), de Sean Baker

6. Cemitério do Esplendor (Tailândia / Reino Unido / França / Alemanha/ Malásia / Coreia do Sul / México / EUA / Noruega), de Apichatpong Weerasethakul

7. Spotlight - Segredos Revelados (EUA), de Tom McCarthy

8. A Chegada (EUA), de Denis Villeneuve

9. O Abraço da Serpente (Colômbia / Venezuela / Argentina), de Ciro Guerra

10. Invasão Zumbi (Coreia do Sul)), de Sang-Ho Yeon