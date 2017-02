Moutinho volta ao Rio

00:00 · 02.02.2017 por Leonardo Cazes - Agência o Globo

O autor Marcelo Moutinho: contos registram um Rio de Janeiro sem glamour ( Foto: Leo Aversa )

A batalha diária contra a passagem do tempo, tendo ao fundo um Rio de Janeiro que se transforma mais rapidamente do que os cariocas são capazes de absorver. Esse é o fio condutor dos contos reunidos em "Ferrugem", novo livro de Marcelo Moutinho, lançado na última terça-feira (30), em Botafogo.

Na sua primeira seleta em cinco anos e também sua estreia na editora Record, o escritor traz como protagonistas os personagens sem glamour que povoam o Rio de Janeiro, como o cover de Roberto Carlos que se apresenta num "inferninho" da Lapa entre dois shows de strip-tease, no conto "Rei".

"A busca por esses personagens é consciente. Temos uma literatura muitas vezes ensimesmada, com protagonistas que são, não raro, escritores em crise com sua própria criação, um jornalista, um publicitário. Mas eu queria falar da trocadora de ônibus, do menino cujo avô trabalhou na Rádio Nacional. Meu projeto é tirar um pouco do silêncio esses personagens da cidade que nos rodeiam o tempo todo", afirma Moutinho.

O escritor diz que faz questão de "dar uma cor local" aos seus textos. No conto "Domingo no Maraca'ã" a menina Rita mora em Madureira - bairro onde Moutinho nasceu e cresceu - e pega o ônibus com o pai, Adolfo, no ponto da Rua Carvalho de Sousa.

Durante a visita ao estádio, Rita descobre uma fenda que lhe permite rever a partida que foi o grande trauma futebolístico do pai, a derrota do Bangu na final do Campeonato Brasileiro de 1985 contra o Coritiba. Na primeira versão, conta Moutinho, o jogo seria a final da Copa de 1950, em que a seleção brasileira perdeu para o Uruguai, mas depois ele optou pela tragédia do alvirrubro da Zona Oeste carioca.

"Times como o Bangu expressam uma singularidade da nossa cultura. Têm uma forma particular de se relacionar com a cidade, as pessoas. Têm essa pequeneza que a crônica trata muito bem e eu tentei trazer para o conto", aponta. "Esses clubes são, mal comparando, a lanchonete da esquina onde você compra um joelho e um café pingado e daqui a pouco vai virar um Starbucks. Quando tudo vira rede, não há mais singularidade. É como se vivêssemos em um grande aeroporto".

Mudanças

O interesse de Moutinho pela cidade, suas instituições e seus personagens está presente desde o início do seu trabalho e passa pela organização das coletâneas "O meu lugar" (Mórula, 2015) e "Prosas cariocas" (Casa da Palavra, 2004), ambas com textos sobre bairros da cidade, e "Canções do Rio" (Casa da Palavra, 2010), sobre a presença do Rio na música brasileira.

Para o escritor, toda cidade produz um discurso por meio de letreiros, bordões de camelôs, conversas no ônibus. É a partir dessa polifonia que ele recolhe matéria-prima para sua literatura.

Moutinho conta que não buscou retratar as mudanças pelas quais o Rio passou desde o lançamento de "A palavra ausente" (Rocco), há cinco anos, mas elas estão presentes, às vezes quase acidentalmente. O conto sobre o Maracanã, por exemplo, foi escrito no início das obras e, lido hoje, parece até uma premonição.

Já o protagonista de "Dezembros" gosta de pescar no viaduto da Perimetral, que não existe mais. Para o escritor, a literatura tem a capacidade de driblar a morte e, no caso da cidade, a destruição.

"O livro é supercontemporâneo e já tem um quê de arqueológico, de falar de uma cidade que não existe mais. Ela muda mais rápido do que o nosso coração, e a gente costuma ter um sentimento de nostalgia", diz. "A contrapartida do escritor é dar a eternidade. A literatura consegue dar eternidade às coisas, consegue dar uma sacaneada na morte".

Texto solto

Esse sentimento nostálgico é típico da crônica, mas Moutinho procurou introduzi-los nos seus contos. O autor acredita que "Ferrugem" é o seu livro mais autoral e vê certa influência de sua própria experiência como cronista. Entre 2013 e 2016, ele escreveu semanalmente para o site Vida Breve, e parte dos textos foram reunidos em "Na dobra do dia" (Rocco), de 2015. A ferrugem do título está também no seu estilo, aponta.

"Com o compromisso de escrever uma crônica semanal, você deixa mais solto o texto. Eu tinha uma tendência a ficar trabalhando demais o texto em busca da perfeição, sem querer deixar passar nenhuma ranhura. Esse é um livro em que a ranhura aparece, e não é por não trabalhar, mas por acreditar que essas marcas fazem parte. A ferrugem está na vida da gente, inevitavelmente", observa.

Outra matéria-prima dos seus contos é a música. "As praias desertas" leva o mesmo título da canção de Tom Jobim, gravada pela primeira vez por Elizeth Cardoso, em 1958. Já "Três apitos" recria a canção de Noel Rosa. Só que, no lugar da operária da fábrica de tecidos, entra a caixa do supermercado. Moutinho coloca sambistas ao lado de grandes escritores como suas principais influências.

"Uma vez me perguntaram quem me influenciou. Eu respondi: Paulo Mendes Campos, Kafka, Cony. E Roberto Ribeiro. Assim como João Nogueira, Cartola, Noel. Eles são fundamentais para a minha forma de ver o mundo, logo são fundamentais para o modo como escrevo. Não consigo achar a Clarice Lispector mais importante para o que eu escrevo do que o Roberto Ribeiro, de verdade", pontua.