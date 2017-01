Mostra na Kaleidoscope

00:00 · 19.01.2017

O artista autodidata Sued Siqueira Jr foi o escolhido para inaugura o calendário 2017 da Kaleidoscope Galeria, com a exposição "Interligações do Inconsciente". Em cartaz a partir de hoje (19) até 2 de março, a mostra, que explora a imaginação, o poder da criação e o sonho, expõe a importância do movimento surrealista da década de 20 e sua quebra com a realidade.

Através de um processo de criação que passa pelo experimentalismo, pela música dos anos 60 e 70 (rock psicodélico e progressivo), combinações e anotações de sonhos, Sued Siqueira Jr. Apresenta em "Interligações do Inconsciente" a representação do irreal. De acordo com o artista, que afirma elaborar suas obras influenciado por bandas como Pink Floyd, Genesis, YES, Tangerine Dream, Manfred Mann's, e outros da época, "a mostra leva a rejeição da ditadura da razão e dos valores comuns".

A representação do irreal vai muito além, e, por meio de uma colocação ilógica, notamos o seu grande potencial, revelando assim que podemos sentir e representar os seres e suas paisagens vindas do inconsciente".

"Interligações do Inconsciente" reúne 15 obras produzidas com diferentes técnicas: desenho a grafite, carvão, pastel seco, tinta de tecido sobre papelão ou papel cartão, nanquim puro ou aguado e éleo sobre tela. "Suede Siqueira é um grande artista, apesar da pouca idade. Demonstra ter todos os atributos sem necessitar pisar rastro de nomes aclamados. O artista e sua obra se encaixam perfeitamente no intuito de nosso espaço, que mostrar ao povo cearense a riqueza de agulhas no meio deste palheiro do mundo da arte", comenta Moacir Junior, curador da Kaleidoscope - mais conhecido no mundo da tatuagem como Jr. Animal.

Sobre o artista

Autodidata, Sued Siqueira Jr realiza contínua busca e pesquisa de material necessário para sua aprendizagem, utilizando a pintura, o desenho, a música e ferramentas experimentais para execução do seu trabalho.

Em 2003, conheceu o movimento surrealista da década de 1920 com o mentor Andre Breton, por meio de pesquisa, e desde então abraçou essa linha de arte.

O primeiro trabalho surrealista que desenhou foi "Jardim Humano", de 2003. Atualmente pinta várias figuras voltadas à irrealidade". Entre os trabalhos que já realizou estão as exposições "Desenhos Intercolégios" (1997 e 1999) e "Paisagens e Animais", em óleo sobre tela (2012), e o Quarto concurso Nossa Gente nossa Arte (2013).

Mais informações:

Exposição "Interligações do Inconsciente", de Sued Siqueira Jr. De hoje (19) até 2 de março, na Kaleidoscope Galeria de Arte (R. Franklin Távora, 604, Centro). Visitação: segunda à sexta, das 13h às 19h; sábados, das 10h às 17h. Gratuito. Contato: (85) 3253.1806