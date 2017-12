Mostra de Repertório Silvia Moura: a Dança como reflexo da realidade

00:00 · 20.12.2017 por Iracema Sales - Repórter

O encantamento pela dança começa ainda na infância, quando a então menina Silvia Moura arrisca as primeiras piruetas, ingressando numa academia de balé clássico de Fortaleza, aos 10 anos. Naquela época, a cidade não contava com infraestrutura de formação, tampouco para apresentações de espetáculos como acontece hoje, assegura a bailarina, coreógrafa e atriz cearense. "A minha geração não tinha ensino público e nem editais", reitera, admitindo a inexistência de políticas públicas para as linguagens artísticas.

Para evidenciar diferentes momentos de sua carreira e fazer com que as criações permaneçam vivas estreia nesta quinta (21), às 19h, no Teatro Dragão do Mar, a Mostra de Repertório Silvia Moura.

O espetáculo "Anatomia das coisas encalhadas", criação de 2011, abre a temporada, que termina no sábado (30), com a encenação da performance "É proibido dançar", na qual a coreógrafa divide o palco com o dramaturgo e ator Ricardo Guilherme. Trata-se de última criação da coreógrafa, lançada na XI edição da Bienal de Dança do Ceará, realizada em outubro. A obra faz referência ao atual momento político vivenciado pelo povo brasileiro. "O espetáculo é urgente", reitera a artista, que mistura dança, teatro e poesia nas suas criações, sem perder de vista o contexto sociopolítico, fazendo valer uma das principais funções da arte: ajudar a intervir na realidade.

Detentora de carreira sólida, com mais de quatro décadas, Silvia Moura começou no balé clássico, enveredando depois para a dança contemporânea. Na mostra, promete conduzir o público a um instigante passeio, com passagens por diferentes momentos de sua trajetória artística. Em "Anatomias das coisas encalhadas", que será apresentado nesta quinta (21), sexta (22) e sábado (23), a coreógrafa retrata sua relação com o passar do tempo no corpo.

Público

A experiência é vivida pela artista, que começou a paixão pela dança na década de 1970. Nos dias 27 e 29, será a vez da performance "A dança nossa de cada dia ou De dentro do cuidar ou De como seria se...", fruto de trabalho no Laboratório de Dança do Porto Iracema, finalizado no ano passado. Todos os espetáculos têm classificação de 18 anos.

"Na verdade, tenho repertório de trabalhos solos e gosto de deixar essas obras vivas", diz Silvia Moura, justificando a realização da mostra. "Queria apresentar outros trabalhos até o fim do ano", comenta a artista que aponta uma das principais características de suas obras: a relação estreita com o público. "Não é espetáculo para multidão. As pessoas ficam com a gente no palco, chegando em alguns momentos a ter uma interação", avisa.

O próprio formato da plateia é diferenciado, rompendo a distância com os presentes. As cadeiras são colocadas no palco, fazendo com que o público se sinta dentro do espetáculo. A proximidade não atrapalha o desenrolar da performance - na verdade, Moura diz estar acostumada com esse formato. "É como se levasse o público para a sala da minha casa", compara.

A coreógrafa considera fundamental para a arte a quebra no distanciamento entre artista e público. "Vivemos em um mundo mediado por tecnologias", admite, considerando salutar romper essa barreira, democratizando a arte. Silvia considera essencial manter os "espetáculos vivos", ou seja, em cartaz, ainda que por conta do próprio artista, como caso da mostra atual.

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) ofereceu a pauta, uma das principais dificuldades enfrentadas pelos realizadores. "É interessante que teatros abram suas pautas. Os artistas carecem desses espaços e o público precisa se acostumar a pagar, exercício importante para a formação de plateia", assinala, esclarecendo que a temporada não tem apoio, nem patrocínio. O CDMAC lançou uma chamada pública e solicitamos a pauta para dezembro. A proposta foi aceita, festeja.

Mudanças

Nos últimos anos, avalia a coreógrafa, houve em Fortaleza um aumento considerável de público para as linguagens artísticas, em especial a dança e o teatro. A realidade é constatada por Silvia ao observar que "as casas estão sempre lotadas para muitos espetáculos". No entanto, reivindica a criação de política mais clara para a solicitação das pautas, que possibilite também a realização de temporadas em outros equipamentos. "Ainda falta divulgação e acesso às mídias. Só contamos com a divulgação na internet".

Na sua opinião, a dança cearense evoluiu muito nos últimos anos, sobretudo na formação, embora ainda falte cursos básicos para pessoas adultas. Apesar da interiorização da linguagem, Silvia reivindica maior expansão da formação nos municípios. No campo da dança, "a demanda é maior do que a oferta. Muita gente quer dançar", provoca.

Ela recorda o cenário da dança no Estado entre os anos 1970 e 1990, quando as oportunidades eram poucas. Não existiam políticas públicas para as artes. Tudo era pago, a começar pela formação. Atualmente, a formação em dança na Cidade, desde o ensino básico até o superior, pode ser feita gratuitamente. Outra dificuldade enfrentada: o bailarino precisava sair do Estado para realizar apresentações ou complementar os estudos, algo não mais necessário hoje.

"As linguagens artísticas evoluíram muito e o governo ajuda com parte desses custos", reconhece, mas sempre apontando a necessidade de mais conquistas.

Mais informações:

Mostra de repertório Silvia Moura, até dia 30/12. Abertura nesta quinta (21), com espetáculo "Anatomia das coisas encalhadas", às 19h, no Teatro do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 20 (inteira). Contato: (85) 3488.8600