Mostra de documentários na Vila

00:00 · 02.02.2017

A sede da Vila das Artes: três filmes produzidos a partir da convocatória "Fortaleza Presente Passado" serão exibidos em mostra especial. A programação ainda contará com um debate conduzido pelo pesquisador Érico Oliveira de Araújo Lima

Em momento de transição, a Vila das Artes realiza hoje (2), uma mostra com produções realizadas pelos alunos da Escola Pública de Audiovisual (EAV) no ano passado. O evento é uma realização do o Núcleo de Produção Digital (NPD) da EAV.

A partir das 18h30, serão exibidos os filmes produzidos pelos alunos selecionados na convocatória "Fortaleza Presente Passado", lançada em comemoração ao aniversário de 290 anos da cidade, no ano passado, com recursos da Petrobras. A entrada é aberta ao público e gratuita. Serão exibidos "Cinemeiro", de Gabriel Petter; "Enquanto as Redes Resistem", de João Moura; e "Mar Absoluto", de Ana Paula Vieira e Leonardo Câmara.

A convocatória era direcionada a pessoas que tinham interesse em realizar projetos de curta-metragem em vídeo documentário, inspirados pelo tema "Fortaleza Presente Passado".

Realização

Os participantes passaram pelo Laboratório de Orientação em Audiovisual, no qual receberam noções básicas sobre a linguagem audiovisual e suas áreas específicas com os professores Carol Louise e Phillipi Bandeira. Dentre as questões do audiovisual destacam- se: narrativas audiovisuais para o documentário, direção, fotografia, arte, som e edição, levando-se em conta conteúdos teóricos e práticos voltados para a realização dos projetos escolhidos.

A história da cidade e os seus processos de fabulação estão nos livros, nos filmes, nas canções, nas placas, nos muros, estão no verso, na prosa, na fala, ou seja, fazem parte de uma elaboração maior que se estabelece dentro do que podemos chamar de patrimônio material e imaterial de nossa cidade. A Convocatória Fortaleza Presente Passado convida a pensar nesses processos e relatos que podem contar de uma Fortaleza que é passado e presente ao mesmo tempo.

A atividade é uma ação do Núcleo de Produção Digital (NPD), programa de formação e fomento e de apoio à realização em audiovisual, criado em novembro de 2006, visando empregar esforços para a democratização do audiovisual, através da realização de cursos livres, oficinas, palestras e do edital de empréstimo de equipamentos de câmera, som, iluminação e ilha de edição para a realização de produções autorais.

Debate

O debate de hoje será seguido de um debate com o pesquisador Érico Oliveira de Araújo Lima. Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFF, na linha de Estudos do Cinema e do Audiovisual. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC, na linha de pesquisa de Fotografia e Audiovisual. Graduado em Comunicação Social pela UFC, realizou a curadoria das mostras "Dramaturgias do Comum no Cinema Contemporâneo" (2015) e "Adolfo Arrieta e o Deslumbre do Real" (2016 - junto a Jorge Polo e Petrus de Bairros). Com Lara Vasconcelos e Roberta Félix, foi um dos curadores da exposição "Uma mostra sem qualidades", no Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar, em Fortaleza. Hoje, desenvolve um projeto de curso formativo - "O cinema e a experiência da vizinhança".