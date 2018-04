Monty Python: o sumo do absurdo

00:00 · 27.04.2018 por Dellano Rios - Editor de área

Brian, o homem nascido vizinho a Jesus, nas sátiras do grupo inglês Monty Python: comédia como arte

Foi no segundo episódio da série exibida na TV inglesa no fim dos anos 1960 que o sexteto humorístico Monty Python lançou seu bordão. "E, agora, algo completamente diferente". A frase ficou famosa na voz calma e desapaixonada de John Cleese, bem vestido atrás de uma mesa, como um apresentador de telejornal. Mas naquela primeira ocasião, que a disse - em situação semelhante - foi Eric Idle, um de seus colegas de elenco.

A frase, claro, tinha um fim cômico. Era usada para interromper uma sequência de cenas e esquetes que, até então, beiravam o absurdo versando sobre um tema. Daí vinha a promessa de começar em outro ponto, com outra ideia diferente. Que, em geral, conseguia ser pelo menos tão disparatada quando a anterior.

"Sex and Violence" ("Sexo e Violência"), o tal segundo episódio da clássica "Monty Python's Flying Circus", começa com uma sequência de esquetes rápidas e sem desfecho. No centro, discussões em torno das possibilidades aeronáuticas das ovelhas. A imagem é interrompida. Em seu socorro, surge um âncora. "E, agora, algo completamente diferente", ele anuncia. Antes de introduzir mais um quadro - uma entrevista em estúdio com sobre um homem de três bundas (!).

Mas a frase "E, agora, algo completamente diferente" também pode ser tomada como uma boa definição para o tipo de humor que o Monty Python fez, entre 1969 e 1974, na TV pública britânica, a BBC; e até 1983, com certa regularidade, no cinema. O grupo investiu em formas não convencionais, alterando gêneros tradicionais, como os esquetes; e criou um estilo próximo ao nonsense, que fundia inteligência e tolice, alta cultura e piadas próximas da mais absoluta idiotice. A influência do grupo se estende por um sem número de artistas e coletivos, não só do campo audiovisual, e suas criações ainda são referências.

Cânone

Não foi à toa, portanto, o anúncio da entrada do catálogo do Monty Python na Netflix, a partir de abril. Acontece que a empresa não distribui, de forma homogênea, o material que ela mesma não produziu. A oferta difere de país para país. Por aqui, abril chegou sem novidades para os fãs do grupo. Mas, na segunda metade do mês, o catálogo brasileiro da Netflix passou a incluir o que seria o cânone do Monty Python: a série feita pela TV britânica; e os longa-metragens com material original.

Todos os 45 episódios da clássica "Monty Python's Flying Circus" estão disponíveis no serviço de streaming. Faltou "Monty Python's Fliegender Zirkus", a versão alemã, com apenas dois programas, gravado para a TV alemã entre 1972 e 1973.

Estão lá, também, os filmes, pelos quais o Monty Python ficou mais conhecido no Brasil. Os destaques, neste campo, são "Monty Python em busca do Cálice Sagrado" (1974), no qual o sexteto dá sua versão para das lendas britânicas do círculo arthuriano; e "A vida de Brian" (1979), uma crítica à religião e suas relações com o poder, na forma de um pastiche dos evangelhos que narram a vida de Cristo. Os filmes abandonam o formato do fluxo de consciência do programa de TV, mas mantém o humor à altura.

Mais informações:

"Monty Python's Flying Circus" (série); "O sentido da vida", "A vida de Brian", "Em busca do Cálice Sagradro". Disponível na Netflix