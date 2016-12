Momento das independentes

00:00 · 30.12.2016 por Antonio Laudenir - Repórter

Há poucos anos atrás, encontrar um quadrinho na prateleira de uma livraria significava uma longa e custosa busca. Geralmente, estas publicações ficavam em local tímido, quase que escondido. Daí, quando o leitor encontrava este espaço deparava-se com outro dilema. A catalogação era bagunçada e a oferta de títulos disponíveis, insuficiente. Caso a necessidade dessa compra buscasse fugir dos medalhões da indústria (Marvel e similares) o jeito era procurar pela cidade lojas especializadas em HQs.

Nos dias atuais este cenário é um pouco diferente. No tocante às grandes lojas, é notória a quantidade de prateleiras mais generosas para os gibis. O patinho feio, de certa forma, tornou-se a galinha dos ovos de ouro. Porém, este momento nem de perto é justificado pela bondade dos empresários para com seus clientes. Em verdade, reflete toda uma crescente cadeia produtiva por detrás deste ramo. O quadrinho nacional atravessa um tempo de efervescência.

Esta produção atende toda uma demanda e reflete a ação direta de inúmeras editoras independentes pelo País. Ao longo das décadas 1980 e 1990, o repertório de lançamentos era algo tímido e se resumia em apenas um ou dois novos títulos por ano. Na era 2000, em especial a partir de 2011, os números dessa turma indie atinge novo patamar.

Uma leitura mais apressada pode associar esse crescimento à consolidação das grandes produções cinematográficas que, desde "X-Men", em 1999, vem produzindo filmes que passaram a acertar cada vez mais no gosto do público.

Entretanto, o mercado de super-heróis enlatados é apenas uma parte dos inúmeros temas tratados nas HQs. Outras ferramentas são responsáveis pela sucessão de lançamentos.

Suportes

Dois fatores foram fundamentais para essa alta na produção autônoma: massificação da internet e o crescente número de eventos ligados à área. Com a famosa rede mundial de computadores, artistas se depararam com a facilidade de criar uma página. Assim, roteiristas, desenhistas e ilustradores passaram a divulgar melhor seus produtos. Blogs e sites com tirinhas ou mesmo histórias em quadrinhos maiores circularam pelo País. Muitos destas obras alcançaram um público bem mais amplo.

Outra valorosa contribuição do meio virtual são as plataformas de financiamento coletivo, como Kickante e Catarse. Alguns números ajudam a entender a atividade destas vaquinhas virtuais. O Catarse, por exemplo, em números divulgados no final de 2015, fehcou um total de 133 projetos, financiados por meio de 43.742 apoios, gerando R$ 2.439.691 dos R$ 1.631.597 solicitados.

De 201 projetos apresentados desde outubro de 2011 (data do primeiro quadrinho a pedir apoio) até setembro de 2015, 66% conseguiram ser publicados e 34% não. Mesmo assim, é necessário destacar que produzir uma HQ através de financiamento coletivo não é uma ciência exata. Inexiste um fórmula de sucesso. De certo, entende-se que toda campanha necessita da qualidade do material apresentado e da quantia pedida pelo artista. Ou seja, é preciso dosar estes dois fundamentos.

Encontros

No Brasil, duas iniciativas no campo de quadrinhos são extremamente reconhecidas no mercado. Os prêmios "Ângelo Agostini" e "HQ Mix" atuam desde a década de 1980 e têm como característica nomear as melhores produções do gênero. Nos últimos anos, para alegria dos realizadores, outras portas foram abertas em diferentes capitais brasileiras.

Artistas iniciantes passaram a acompanhar o surgimento de encontros como FIQ (Festival do Quadrinho Nacional). Desde a primeira edição em 1999, o FIQ passou a ocorrer bienalmente em Belo Horizonte e reúne toda uma cadeia de quadrinistas empenhados em divulgar suas obras.

Para o público (lembra aquele comprador de HQs citado no início do texto?) este espaço dá a oportunidade de conversar diretamente com os artistas, adquirir materiais inéditos e ainda participar de atividades como palestras, oficinas e exposições.

O FIQ, felizmente não está sozinho. É possível identificar encontros locais e regionais que se caracterizavam muito mais como feiras de vendas e trocas. Dois exemplos reconhecidos acontecem em São Paulo com a Fest Comix (desde 2001) e o Festival Guia dos Quadrinhos (desde 2008).

Ambos reúnem fãs de histórias em quadrinhos para conversar e completar sua coleção, mas que nos últimos anos começaram a também trazer atividades variadas com palestras e workshops de artistas nacionais e internacionais.

Outros eventos foram sendo criados e se consolidando. A Bienal de Quadrinhos de Curitiba tornou-se um dos maiores fenômenos de público nessa área e ocupa toda a agenda cultural daquela cidade.

Em Fortaleza, o "Mercado dos Quadrinhos", realizado mensalmente aos sábados no Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, 41) tornou-se um solidificado espaço para os quadrinistas locais. A programação reúne artistas autorais cearenses e um público ávido por novidades no segmento que agrega tantos fãs e colecionadores.