Modernizar o passado

Jorge Du Peixe, da Nação Zumbi: reinvenção do som ( Foto: Flávio Florido/Folhapress )

No segundo semestre do ano passado, os pernambucanos da Nação Zumbi estiveram pela capital cearense cumprindo mais do que uma agenda de shows. Além da apresentação com o projeto Los Sebosos Postizos (em novembro, no Cineteatro São Luiz), a banda resolveu gravar as cinco primeiras músicas de seu próximo álbum, no Totem (Centro), estúdio do técnico Yuri Kalil (Cidadão Instigado/CE).

Segundo o vocalista Jorge Du Peixe, em entrevista por telefone, o grupo ainda não sabe se todas as cinco gravações entrarão na seleção final do disco. "Começamos aí, e hoje as possibilidades (de gravação) são infinitas, funciona também com a gente mandando arquivo para outros lugares. Gosto da ideia que o título provisório (do novo álbum) sugere: 'Radiola NZ', uma radiola atemporal", revela.

Jorge, Lúcio Maia (guitarra), Dengue (baixo), Pupillo (bateria), Toca Ogan (percussão), Da Lua e Tom Rocha (alfaias) retornam a Fortaleza e se apresentam nesta sexta, 27, a partir das 20h, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar (Praia de Iracema). A abertura fica por conta de Saulo Duarte e a Unidade, banda que lançou o álbum "Cine Ruptura", em 2016, e reúne, além de Saulo, paraense, músicos cearenses e paulistas.

O show da Nação é dedicado ao repertório de "Afrociberdelia", o segundo e último álbum gravado com Chico Science, sucessor de "Da Lama ao Caos" (1994). O lançamento do disco completou 20 anos em meados do ano passado, e a data inspirou uma turnê que começou em março de 2016, em Salvador (BA). Para Jorge Du Peixe, Fortaleza não poderia faltar no roteiro da celebração.

"Cara, a gente sempre teve um público muito bom em Fortaleza. E a maior parte foi (construído) junto com o pessoal da Biruta (em setembro de 1994, a banda fez o primeiro show da história da barraca de praia), com o Dragão do Mar também. A gente não podia passar batido com este show", observa Jorge Du Peixe.

Da capital cearense, a Nação Zumbi segue para o Crato (CE), onde faz show, neste sábado (28), no Espaço Privilége, ao lado de Geraldo Júnior, baseando o repertório em toda a discografia da banda, de 1994 a 2014.

Sobre "Afrociberdelia", Jorge Du Peixe situa que hoje a banda encara o disco como parte de uma evolução natural da Nação Zumbi. O vocalista procura não comparar o processo do álbum em relação a outros discos da Nação, ainda que o segundo álbum tenha se tornado, aos olhos da crítica, a primeira referência, em estúdio, de um registro mais fiel à sonoridade dos pernambucanos ao vivo.

"O 'Afrociberdelia' veio com mais samplers, mais tecnologia, poesia falada, psicodélico, mas o 'Da Lama...' foi produzido num ambiente diferente. Todos têm sua devida importância, pra sua época", percebe Jorge.

Safra de Chico

No próximo dia 2 de fevereiro, completam-se 20 anos da partida de Chico Science, morto em um acidente automobilístico em Olinda (PE). Último disco cantado pelo "mangueboy", "Afrociberdelia" ganhou, com a releitura da atual formação da Nação Zumbi, um repertório repaginado. O canto de Jorge Du Peixe é um dos pontos dessa mudança.

Antes de assumir a voz principal da banda, Jorge já tinha bagagem com o hip hop. E observa que, assim, não fez uma mera "substituição" ao papel de Chico Science enquanto vocalista. "Sempre mexi com métrica de rap. Não é só uma substituição: é somar a todo grito que foi dado, a toda metáfora do mangue. A gente assimila, no caminho, cinema, literatura, quadrinhos, não só música. E isso se reflete a cada disco", detalha o vocalista.

Atualidade

O conceito e várias letras de "Afrociberdelia" (termo que une "África", "cibernética" e "psicodelia") evocavam o "futurismo". O disco foi lançado durante os primeiros passos da Internet, em que basicamente se navegava através de sites e se usava e-mail, sem a presença de redes sociais e banda larga. Jorge Du Peixe reflete que o álbum consegue "ler", ainda, a atualidade e o avanço tecnológico de 20 anos pra cá.

"O próprio release sugere isso (baseado em um texto do escritor Bráulio Tavares), da Enciclopédia Galática do universo. O disco traz um pé na frente, na poesia, na maneira como Chico escreveu", avalia o vocalista.

"A (Internet) ainda botava as mangas de fora, e não se sabia que ia se tornar esse forte universo paralelo. Hoje, além da Internet que a gente vê, você tem a 'deep web', os governos paralelos (aos oficiais, que controlam dados que circulam pelo universo digital)", observa.

Inseridos em um patamar de influência, na música brasileira, próximo ao de tropicalistas e da bossa nova, a Nação Zumbi não teve grandes trunfos comerciais. No entanto, a carreira dos pernambucanos tornou-se referência estética e filosófica para várias gerações de músicos brasileiros.

Jorge Du Peixe conta que ainda é recorrente a abordagem de músicos entregando seus discos aos integrantes da Nação, para solicitar uma audição. "A galera chega junto, entrega CD. É engraçado que, a cada disco que a gente lança, vem uma geração nova, que o pai comentou sobre os primeiros. Daí perguntam de Chico também", relata o vocalista.

Show da Nação Zumbi (PE), com abertura de Saulo Duarte e a Unidade. Nesta sexta (27), às 20h, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) ou R$ 30 + 5 litros d'água (meia solidária). Contato: (85) 3488.8600

Disco trazia 19 músicas inéditas e uma versão

"Afrociberdelia" é um disco longo. Trazendo 23 faixas (incluindo três remixes de uma mesma canção), o álbum pode ser considerado extenso mesmo para o contexto da indústria fonográfica há 20 anos, quando ainda não se lançava álbuns digitais. Gravado nos estúdios Nas Nuvens (RJ) e Mosh (SP), o registro foi produzido pela própria banda, então assinando como Chico Science & Nação Zumbi, em parceria com Eduardo Bid, nome menos badalado em relação ao de Liminha, produtor do disco anterior dos pernambucanos. A versão de "Maracatu Atômico" (Jorge Mautner e Nelson Jacobina) foi produzida a contragosto da banda, mais ao gosto da gravadora Sony Music, que bancava o projeto. Virou hit e enxerto ao mesmo tempo: três desnecessários "remixes" da faixa finalizam o álbum. O que torna "Afrociberdelia" um clássico é que, dentre suas 19 faixas inéditas até então, figuram, além da energia da introdução "Mateus Enter", os hits "Manguetown" e "Macô"; as nervosas "Sangue de Bairro", "Um Satélite dentro da cabeça" e "Enquanto o mundo explode"; o batuque lírico de "Baião Ambiental", dentre sacadas simples e filosóficas de Chico Science em "Etnia" e "Um passeio no mundo livre".