Mistura intrigante

00:00 · 26.12.2016 por Fabiano Ristow - Agência o Globo

Pergunte a alguém que já tenha assistido aos oito episódios de "The OA" (disponíveis na Netflix desde sexta-feira passada) sobre o que é a série, e você provavelmente verá uma pessoa sem saber por onde começar.

Alguns dirão que é um drama ou talvez um suspense. Possivelmente uma ficção científica sobre pessoas que passaram pela tal experiência de quase-morte (EQM). Ou, então, um thriller sobre pessoas mantidas em cativeiro num porão por um psicopata milionário.

Na dificuldade de definir a série, muitos têm recorrido a comparações. "É uma mistura de 'O quarto de Jack' com 'E.T. - O extraterrestre', 'As aventuras de Pi' e 'Glee'", tentou descrever a revista Vanity Fair. "É como se o Shane Carruth (diretor de 'Primer', de 2004, que envolve viagens no tempo) tivesse feito 'O silêncio dos inocentes' durante um retiro de ioga", acrescentou a Wired.

Na lista de referências também entram "Stranger things" e o próprio "A seita misteriosa" (2011), um filme indie dirigido por Zal Batmanglij e escrito por ele e Brit Marling, esta também estrela do longa. Os dois assumem as mesmas (e múltiplas) funções em "The OA".

"Estou ciente dessas comparações, e eu as entendo. A verdade é que a história de 'The OA' é muito diferente, e a sua originalidade pode ser difícil de ser compreendida. Por isso, as pessoas recorrem às referências, para buscar um contexto", diz, sem modéstia, o co-criador da atração, Zal Batmanglij, em entrevista ao Globo.

Sinopse

Já que boa parte de "The OA" se apoia em mistérios e revelações, vamos à difícil tarefa de descrever a sinopse evitando tanto quanto possível os spoilers: a trama começa com a tentativa de suicídio da jovem Prairie (Brit Marling), após ela escapar de um sequestro que a manteve distante da sociedade por sete anos.

Ela não morre, e inclusive acorda no hospital enxergando perfeitamente - ela havia perdido a visão na infância, quando morava na Rússia, após quase morrer num afogamento.

Descobrimos, mais tarde, que Prairie fora raptada no passado por um cientista (Jason Isaacs) obcecado em fazer experimentos com pessoas que morreram e voltaram à vida (ou seja, tiveram uma EQM), deixando-as presas, sob observação, no subsolo rochoso de uma casa isolada.

Lá, as vítimas passaram por um estudo macabro, com o objetivo de se tentar entender o que há "do outro lado" - se é que há algo. Revelar mais do que isso seria um desserviço. Digamos, apenas, que a resposta a esse enigma vai exigir do espectador uma mente aberta a teorias ainda não comprovadas pela ciência moderna.

"Meu interesse por EQMs surgiu quando conheci uma jovem que havia passado por isso", diz a americana Brit Marling, de 33 anos.

"Ela estava na sala de emergência de um hospital, à espera de uma cirurgia, quando se sentiu saindo do próprio corpo, observando os médicos ao seu redor como se ela fosse um pássaro", recorda.

"Ela também lembra de ter feito a escolha de voltar à forma física, digamos assim. Mas a parte mais fascinante é que, quando a vi, ela parecia ter uma vibração diferente da das outras pessoas".

Brit Marling e Zal Batmanglij conversaram bastante sobre esse encontro, e a partir daí leram relatos semelhantes e livros sobre EQMs. Descobriram que muitos sobreviventes adquiriram habilidades após voltarem à vida, como a capacidade de cantar e tocar um instrumento musical.

"Obviamente, não há provas da existência de EQMs na literatura médica, então temos que depender de relatos. O fato é que se trata de uma área rica e misteriosa o suficiente para explorarmos quem somos, o que estamos fazendo aqui e o que acontece depois", diz Brit

"Acho que a consciência da nossa mortalidade motiva grande parte das nossas decisões", completa.

Fantasia

Batmanglij acrescenta que ele e a parceira queriam investigar como as pessoas lidam com traumas. "Desde cedo somos confrontados com o trauma de viver num mundo moderno. Ouvimos histórias de pessoas confinadas num porão durante anos, tiroteios em escolas, ataques de drones, abusos, crimes de ódio... Como seguir vivendo num mundo em que essas coisas acontecem? Com indiferença e ironia? Bem, a nossa cultura é repleta de ironia, mas queríamos abordar esse tema sem um pingo dela".

Alguns acontecimentos em "The OA" entram no reino do impossível, indicando que os criadores também querem flertar com o gênero da fantasia. Curiosamente, a série aborda seus temas com o máximo de realismo possível.

Batmanglij e Brit tentaram criar personagens do subúrbio americano que agissem e falassem como pessoas comuns, e grande parte das cenas é filmada com a câmera na mão - técnica frequentemente usada para conferir mais realismo às situações.

"Cresci amando o cinema europeu. Uma grande influência foi a trilogia das cores (do polonês Krzysztof Kieslowski, composta por "A liberdade é azul", de 1993, "A igualdade é branca" e "A fraternidade é vermelha", ambos de 1994). Mas também sou fã de 'O exterminador do futuro' e 'E.T.'. Como combinar esses dois mundos? Quis contar uma ficção científica com a estética do cinema europeu", define Batmanglij, que dirigiu "O sistema" (2013), também escrito e estrelado por Brit Marling.

Brit, aliás, costuma atuar nas obras que escreve. Foi assim também em "A outra Terra" (2011), de Mike Cahill, vencedor do prêmio especial do júri no Festival de Sundance. O padrão se mostrou particularmente desafiador no caso de "The OA".

"Depois que os roteiros estavam prontos, houve um momento, uns três meses antes das gravações, em que pensei: 'Merda, não vou conseguir atuar nisso'. Teria que aprender a agir como se fosse cega e a falar russo. Para superar o pânico, tentei entender a mente da personagem sob a perspectiva de uma atriz, e não uma roteirista. É importante separar os processos", explica.

"O primeiro passo foi treinar meu corpo. Acompanhei os passos de um homem que ficou cego aos 19 anos. Ele me ensinou a limpar, cozinhar e andar com os olhos vendados", continua.

A segunda temporada de "The OA" ainda não foi confirmada. Mas ambos os criadores garantem já ter o resto da trama definida em suas mentes.