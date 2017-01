Mistérios do autoconhecimento

00:00 · 19.01.2017 por Roberta Souza - Repórter

A estreia de "Vel_Cru" aconteceu em novembro passado, de forma despretensiosa, como trabalho de conclusão da escola de dança administrada pelo coreógrafo Leandro Netto. Foram quatro dias no Teatro Boca Rica, mas o espetáculo não se conteve e atravessou as paredes do ambiente para ganhar outro palco. Hoje (19), a partir das 19h, o Teatro Dragão do Mar recebe a apresentação dentro da programação de férias do equipamento cultural.

A justaposição das palavras "véu" e "cru" admite várias interpretações, e foi em cima disso que o coreógrafo Leandro Netto buscou trabalhar. "A concepção inicial foi minha, mas depois fomos procurando sentidos que não fossem só dar a ideia de colar", admite. 'Meus trabalhos tem sempre uma brecha para que o outro possa entender, para que haja a participação do público, do bailarino; uma verdadeira intervenção, um leque de opiniões", explica.

Assim, mergulhado no contexto social dos segredos, das imposições, do medo, dos padrões, "Vel_Cru" propõe que estas questões limitam relações de convivência, mas sobretudo, a relação de autoconhecimento.

"Esconde-se o que é da natureza de cada um. O cru não é bem visto, nem bem quisto, entretanto isso não significa que 'não exista', e sim que não se pode perceber como são as coisas em si mesmas. Os véus é que são percebidos e talvez nem existam", descreve o texto conceitual do trabalho.

A temática é ponto de partida para o desenvolvimento coreográfico, que transita pelas lembranças, impulsos e todas as possibilidades estéticas e cênicas. As composições partem do jazz, da dança contemporânea, ambos dialogando entre si e buscando a harmonia entre músicas clássicas de rock, brasileiras e o universo musical lyrical.

"O contraste se apresenta nos momentos fortes da trama coreográfica através do sapateado e o hip hop potencializando as sensações e dualidades com o equilíbrio entre os momentos bruscos e singelos", continua a descrição.

Estrutura

Com uma hora de duração, o espetáculo conta com 20 bailarinos, todos adultos, no palco. É importante salientar que "Vel_Cru" resulta de outros dois trabalhos desenvolvidos pelo coreógrafo: "Divino" (2015) e "Tubo de ensaio" (2016); ambos apresentados no tradicional Festival de Dança de Joinville. Com "Divino", inclusive, o grupo conquistou primeiro lugar na modalidade sapateado, categoria Conjunto Sênior.

Em cinco minutos, "Divino" explora uma celebração que remete a terreiros de candomblé e a festa do dia de Cosmos e Damião.

Já "Tubo de ensaio" faz discussões políticas tomando como base a banda É o Tchan. 'O menino que faz a interpretação do 'Divino' e o outro que faz 'Tubo de Ensaio' se encontram. São duas políticas que se separam, mas dialogam, se encontram sempre", reconhece Leandro.

Momentos

A transição de "véu" para "cru" é uma decisão pessoal, segundo o coreógrafo. "Alguns atribuem ao momento em que toca a música 'Pensa em mim', na versão do Jonny Hooker, mas para gente são outros momentos", afirma. Na verdade, os dois números intervém um no outro, tornando o espetáculo um só.

Sobre figurino, Leandro reconhece ainda que eles são potentes no argumento da dança, mas não a sobrepõe nessa apresentação em específico.

Sem datas fechadas para futuras apresentações de "Vel_Cru" além dessa já confirmada na agenda do Dragão, o coreógrafo explica que a companhia profissional em que atua está se preparando para circular em março, começando em Campina Grande. Ainda assim, adianta negociações para temporada em Fortaleza no mês de abril.

Interessados em fazer parte do Centro Coreográfico Leandro Netto, com atuação desde 2013 em Fortaleza, podem ir até a escola (R. Antônio Augusto, 1336) ou se informar sobre os processos pelo telefone (85) 3253.3615.

Mais informações:

Espetáculo "Vel_Cru". Hoje (19), às 19h, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81). Acesso gratuito. Classificação indicativa: 16 anos. Contato: (85) 3488.8600