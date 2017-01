Mirabai ganha prêmio Kindle

00:00 · 21.01.2017 por Leonardo Cazes - Agência o globo

Em "Machamba", uma mulher fascinada por civilizações remotas começa uma viagem pelos países que abrigaram os povos antigos para se reencontrar

Foi uma longa gestação literária, atravessada pelo nascimento de dois bebês. A escritora e roteirista mineira Gisele Mirabai, de 36 anos, radicada em São Paulo, começou a escrever o romance "Machamba" em 2009. No primeiro ano, levava os capítulos do livro para a oficina que fazia com o escritor Marcelino Freire. Nos seguintes, ela ganhou uma bolsa de criação literária da Funarte, teve dois filhos e aguardou que a obra fosse lida e, com sorte, aprovada por uma grande editora.

Sem sucesso, "Machamba" estava na gaveta. Até agora. O romance foi o vencedor do Prêmio Kindle de Literatura e será publicado pela editora Nova Fronteira neste primeiro semestre. Além disso, Gisele receberá R$ 20 mil.

O anúncio foi feito na última terça-feira (17), na Confeitaria Colombo, no Rio, na presença dos outros dois finalistas do prêmio - Leon Idris Azevedo, autor de "Minha sombra cabe ali", e Edson Soares, de "Os últimos passos do enforcado".

Para participar do concurso, a obra deveria ser inédita e publicada pelo Kindle Direct Publishing (KDP), a ferramenta de autopublicação da Amazon. Gisele conta que não tinha qualquer experiência com autopublicação e lembrou da saga do seu primeiro livro, o infantojuvenil "Guerreiras de Gaia" (Editora Zeus).

"Há muitos anos, quando publiquei 'Guerreiras de Gaia', me disseram que o livro não ia vender nem seria adotado nas escolas porque tinha meninas como personagens principais. Mas isso não era verdade. Agora, tenho um livro premiado de novo com uma protagonista mulher, com uma trama que passa pela sexualidade e pela espiritualidade dela", disse a escritora que, bastante emocionada, agradeceu à família e aos amigos que leram os originais.

Referências

No romance, Machamba é uma mulher que passou a infância em uma fazenda em Minas Gerais, fascinada pelas histórias das antigas civilizações. Já adulta, a protagonista leva uma vida inconsequente em Londres e começa uma viagem pelos países que abrigaram os povos antigos para se reconectar com a própria história.

O poeta e acadêmico Geraldo Carneiro, que participou do júri junto com o também acadêmico Carlos Heitor Cony e a equipe editorial da Nova Fronteira, escreveu sobre "Machamba": "Aqui, uma forte escritora parindo o seu mundo". Carneiro e Cony não puderam comparecer à premiação.

Gisele lembrou que seu pai é um homem muito católico e que ela sempre se interessou por religiões e mitologias desde criança. A escritora disse que seu trabalho como roteirista também marca sua escrita.

"Um dos comentários dos leitores que recebi na plataforma foi exatamente que a pessoa terminava de ler e ficava com imagens na cabeça. Eu escrevo mesmo muito por imagens, que vão se expandindo", explicou.

Concorrência

Gisele disputou o prêmio com mais de 2 mil obras de 1,7 mil escritores de todos os estados brasileiros. Ricardo Garrido, gerente-geral de aquisição de conteúdo para Kindle da Amazon.Com.Br, afirmou que 33 dos inscritos ficaram entre os cem e-books mais vendidos ao longo do período de inscrição, de setembro a novembro do ano passado.

Destes, quatro títulos ocuparam a liderança em algum momento. Garrido garantiu que leitores e autores podem esperar uma segunda edição da premiação.

Já Daniele Cajueiro, diretora editorial da Nova Fronteira, sinalizou que a publicação do romance de Gisele é o primeiro passo para novos investimentos da casa na literatura brasileira contemporânea.

Nos últimos anos, a editora se dedicou a reeditar obras de clássicos brasileiros e estrangeiros, como Machado de Assis, Marcel Proust, Simone de Beauvoir e Guimarães Rosa.

"Após nos dedicarmos aos clássicos nos últimos anos, o concurso foi uma grande oportunidade de mergulharmos na produção do nosso tempo. Foi um trabalho denso, de fôlego, que pode trazer novos autores para o nosso catálogo".