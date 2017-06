Mestres esforçam-se para manter a tradição

00:00 · 08.06.2017

Ao longo de sua carreira, a professora Fátima Mendes empreendeu diversas experiências pedagógicas tendo a leitura como fio condutor - a exemplo do projeto "Baú literário", que percorre escolas de São Gonçalo, cidade marcada por manifestações culturais populares.

"Atualmente, existem muitas pessoas contando histórias", observa, justificando o reconhecimento que a prática da contação vem conquistando. Nascida no Trairi, Fátima mora em São Gonçalo e desde a infância teve contato com a atividade. "Tive avós e tios-avós que contavam histórias", relembra.

O município ainda conserva o hábito da contação de histórias, que vem ganhando reforço das práticas educativas. Como exemplo, a professora cita o projeto "História na calçada", que abre espaço a pessoas alfabetizadas ou não. "Os contadores são a alma desse projeto", assinala. Aos 80 anos, o mestre da cultura, João Lucas Evangelista, nascido em Crateús, já perdeu a conta de quantas histórias já narrou, bem como o número de folhetos publicados -o chute é para mais de 100. Começou na arte do repente e do cordel ainda na infância, escrevendo a primeira história aos oito anos.

"Vivo da literatura de cordel, do que escrevo e conto", afirma com serenidade, esclarecendo que agora se tornou "doutor da cultura". As habilidades criativas são muitas: João diz-se ainda compositor de músicas de forró e Carnaval. Completa a sua vida profissional a atividade de ministrar oficinas de cordel em escolas e durante eventos culturais.

"Comecei ainda menino contando verso e depois ganhei o mundo fazendo cantoria e embolada", confessa o mestre, que revela que a arte não se aprende na escola. "A gente nasce artista. A poesia vive na nossa cabeça", completa.

Embora divulgue suas produções nas plataformas digitais - o YouTube é uma delas -, garante preferir o papel para escrever suas criações. "Tenho sempre um caderno comigo para não perder a ideia", assegura. Os temas dos folhetos são variados.

Música

O festival Lamparina de Histórias terminará com show da banda Carmin, nesta sexta (9), a partir das 18h, na Praça do Pecém. Conforme Waneza Menezes, vocalista do grupo, formado por seis integrantes, todas mulheres, de idades variadas, o show terá duração de 2 horas.

"Vamos encerrar a programação do projeto", convida, definindo a proposta artística do grupo: forró tradicional conhecido como pé de serra. (IS)