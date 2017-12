Mergulho noturno

00:00 · 13.12.2017 por Dellano Rios - Editor de Área

Há seis anos, o R.E.M. é uma banda que faz parte do passado. O trio remanescente de então – Peter Buck, Mike Mills e Michael Stipe –, em comum acordo, decidiu pela aposentadoria como banda e lançou a antologia “Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982 – 2011” como marco daquele importante momento.

Este fim, claro, não é absoluto. No caso da música pop, uma obra é também um produto. Na indústria do entretenimento, com muito dinheiro ainda correndo, mesmo quando um grupo de artistas decide seguir caminhos separados, alguma coisa segue existindo, alimentando apetites saudosistas, com uma máquina de reedições. Sem sessões de gravação, novos álbuns, shows ou turnês, o R.E.M. meio que continuou a existir, por vezes congregando seus antigos integrantes em torno de projetos que revolvem o baú da banda. E foi a partir daí, no “além-túmulo”, que o R.E.M. confirmou a vocação desta turma à singularidade.

O box “Automatic for the People – 25th Anniversary Edition”, lançado no mês passado, ajuda a entender o caso. Como o nome deixa claro, trata-se de uma versão comemorativa de um dos discos mais conhecidos da banda, editado originalmente em 1992. Uma versão mais completa tem quatro discos, três de áudio e um audiovisual: o álbum propriamente dito, com suas 12 canções, em versão remasterizada, das fitas analógicas originais; o disco ao vivo “Live At The 40 Watt Club”, um registro de 1992, com 13 faixas; e um DVD, com as canções numa versão com áudio remasterizado em Dolby Atmos, videoclipes e outros materiais da época.

Fases

Mas só de longe parece o mais do mesmo saudosista que se costuma lançar por aí. O clichê de que o trabalho em questão convida a um mergulho na obra, aqui, é para valer. A banda, por exemplo, optou por não incluir os b-sides que acompanharam os singles do álbum, anteriormente compilados numa caixa alemã rara, com quatro discos, “The Automatic Box” (1993).

Mais do que uma reunião de sobras de luxo para colecionadores, “Automatic for the People – 25th Anniversary Edition” é a possibilidade de se acompanhar, de perto, o processo criativo do R.E.M. em um de seus momentos mais interessantes. Consagrado e com hits inscritos na memória de quem conhece a banda, o disco de 1992 pode não soar tão ousado quanto foi em sua concepção.

No ano anterior, o R.E.M. havia lançado “Out of Time”, um estrondoso sucesso que deixou para trás os dias de grupo alternativo. O quarteto de Athems (Georgia, EUA) vendeu milhões e ganhou fama massiva. Em sua sina singular, o R.E.M. foi uma banda que não rezou pela cartilha cult do “quanto menos gente conhece, mais qualidade tem”. Seus melhores trabalhos não são dos dias de sucesso restrito, mas da fase de gigantismos, bancada por uma grande gravadora, a Warner.

Sem precisar de um sucessor tão rápido, o R.E.M. se deu o desafio de produzir um novo disco, que não repetisse a estética do antecessor, que tinha agradado público e crítica. Num processo de gravação dividido em várias cidades, a banda deixou de lado a eletricidade, o ritmo dançante e até feliz de “Out of Time”.

Em “Automatic Unearthed”, documentário de 24 minutos, dirigido por Greg Hardes e disponível no YouTube, Michael Stipe entrega a senha para entender o álbum: a fragilidade. O grupo criou um pacote de canções que, em sua maioria, soa frágil. Tem mais partes acústicas, orquestrações e climas melancólicos. “Drive”, “Everybody Hurts” e “Nightswimming” traduzem bem este espírito noturno de “Automatic for the People” – que ainda entrega um hit para as arenas: “Man on the moon” (trilha do filme “O mundo de Andy”. Curioso? Olhe a página 6 do caderno).

A edição especial mostra três momentos: os demos dão conta do processo fragmentário de criação, por vezes entregando versões tão rudimentares que contam apenas com um vocal melódico, ainda sem letras; o disco em si; e a forma como aquelas canções então tão estranhas se encaixaram, ao vivo, no eletrificado repertório da banda.