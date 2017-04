Memórias do rock nacional

00:00 · 08.04.2017 por Carlos Bozzo Junior - Folhapress

Pelos Caminhos do Rock - é o nome de um dos mais importantes discos e, agora, do livro de memórias de Eduardo Araújo, 74, cantor e compositor mineiro, que é um dos precursores do rock nacional.

Engana-se quem associa, de maneira redutora, o artista apenas à jovem guarda. Jovem guarda não é gênero musical, o rock é. Sob a alcunha de rei do rock de Minas Gerais, Araújo galgou os píncaros da glória, vendeu discos, teve programa na TV, estúdio de som, gravadora, além de ter feito inúmeros shows traçando uma carreira que ainda não acabou. Sim, o homem que também sabe montar, criar cavalos e burros parece ter aprendido com os mais chucros a teimosia. Continua na ativa.

Na bolachona de 1975 da gravadora RCA, a banda que acompanha Araújo é formada por músicos excelentes.

Entre eles, Hermeto Pascoal (flauta), Silvia Góes (arranjos, teclado e voz), Nestico (sax), Chico Medori (bateria), além do multi-instrumentista argentino Tony Osanah, garantindo a qualidade musical do trabalho.

Roteiro

As músicas? Imagine as irretocáveis "Construção" e "Deus lhe Pague", de Chico Buarque, "arrockalhadas" progressivamente. Adicione, "Na Baixa do Sapateiro", de Ary Barroso (1903-1964), com um arranjo suingado de metais -escrito por Silvia Góes-, e mais sete músicas formando um repertório direcionado para o mercado internacional. Assim é o trabalho presente em "Pelos Caminhos do Rock", o LP.

Contudo, quando o disco ficou pronto, houve uma mudança radical na diretoria da gravadora. Um novo presidente assumiu, e o trabalho ficou sem verba para divulgação, além de ter sido boicotado nas rádios, embora tenha "aparecido" em dois videoclipes no "Fantástico", programa da Rede Globo.

Conclusões

Segundo Araújo, no livro, esse foi um momento crucial no mercado fonográfico brasileiro. "Foi esse mesmo presidente da RCA que trouxe para o Brasil uma nova forma de divulgação, o famoso jabá (pagou, tocou)", escreve o artista, sem no entanto revelar o nome do executivo.

Além de documentar o nascimento do jabá, o livro de Araújo reúne histórias engraçadas, cabulosas, românticas, fortes e boas de ler sobre um homem que tomou a decisão de montar a vida a pelo. Também está no livro a época na TV Excelsior, na qual, promoveu o encontro com as estrelas do que mais tarde se tornariam um dos mais importantes movimentos culturais brasileiros: a Jovem Guarda. Com sinceridade tocante, "O Bom" fala da vida pessoal, da busca pela espiritualidade e do encontro com Silvinha, que se tornaria sua companheira não apenas nos palcos, mas na vida.

Livro

Pelos Caminhos do Rock. Memórias do Bom

Eduardo Araújo

Record

2016, 280 páginas

R$38,90