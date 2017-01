Memórias do batuque

00:00 · 14.01.2017 por Roberta souza - Repórter

Inês Mapurunga é dona da voz – e das letras – de muitas loas do maracatu cearense entoadas ao longo das últimas duas décadas. Natural de Viçosa, foi lá que viveu até os 18 anos (hoje tem 54), ouvindo o som do pife do pai, Alfredo Miranda; e também os violões dos seresteiros que ofereciam as canções aos amigos e namoradas.

Descobriu ali uma vocação musical, formando-se compositora e intérprete – muito mais pela vivência do que propriamente pela bagagem teórica, e desaguando em parcerias que ajudaram a construir uma série de memórias para os batuques do Ceará.

Os primeiros convites em Fortaleza vieram do músico e artista plástico Descartes Gadelha, que levou Inês e muitos outros para dentro da manifestação. “Foi no maracatu onde comecei a dar mais importância à ancestralidade, até então adormecida em mim”, confessa Mapurunga, que, neste domingo (15), a partir das 18h, no Cineteatro São Luiz, lança seu livro “Maracatus, afoxés, coroações, rezas e outros batuques”, uma verdadeira imersão na cultura afro-brasileira.

O material, composto por três discos (cada um com 16 músicas) e um livro informativo, resulta de uma compilação independente feita por Inês nos últimos três anos. “Primeiro, pensei em gravar apenas uns CDs com as loas e toadas de minha autoria e do Descartes, mas não podia ser solto, tinha que ser um conteúdo amparado, para guardar a essência desses 20 anos”, descreve a autora.

Foi assim que, pouco a pouco, ela organizou alguns textos e reuniu pinturas e ilustrações dos colegas Cantídio Brasil e Descartes Gadelha, que deram forma ao produto impresso.

Apresentado de maneira bastante didática, o material pincela temas históricos como a origem do maracatu cearense, sua estética visual e rítmica, e ainda a participação feminina nessa manifestação. Os discos estão inseridos no livro e vêm acompanhados de informes gerais, especificando cada música gravada com seu respectivo título, autoria, agremiação, ano e tipo de batuque.

Entre os temas abordados nas canções estão a diáspora negra, o período escravista, o abolicionismo e figuras emblemáticas desse período histórico, a mestiçagem, as expressões artísticas, a literatura, a religiosidade e suas abrangências sincréticas, as danças, as falas, a comida e a maneira de amar.

“Estes discos se colocam na contramão dos modismos ditados pela indústria cultural. Atestam a importância desta iniciativa e o tesouro que eles recuperam para nossa memória, sempre tão fragilizada”, aponta o pesquisador Gilmar de Carvalho no texto de apresentação da obra.

Sons

Foram os tipos de batuque que conduziram as seleções das músicas para os CDs. A princípio, as canções seriam dispostas por ordem cronológica, “mas ia ficar muito ritmo perto um do outro”, observa Inês, e foi aí que ela resolveu mesclar esses ritmos, deixando-os todos intercalados.

Os batuques escolhidos foram baião de maracatu, baobab-cinco toques, luanda ou marcação de baque, coroação, imalê, babalu, samba de macumba, repique de baque, toque de oxalá e alujá de Xangô.

Também estão incluídas outras expressões</MC> de estética rítmica, tais como coco de praia, cantiga de ninar e os ritmos religiosos de igexás dos afoxés. Na gravação, somente voz e instrumentos de percussão, abrindo exceção para a presença da rabeca em 15 músicas.

“As cantigas, hinos de igreja me influenciaram muito. Até hoje componho hinários e músicas que trabalham com a questão do acalanto, do lado terno, calmo. Mas no maracatu veio a música de energia eletrizante, por conta do toque do tambor, que ressoa uma energia ancestral, profunda”, conta Inês Mapurunga.

Nesse trabalho, especificamente, ela reúne o que considera uma “herança”. “Quem tem na alma essa ancestralidade, mesmo sem ter a mesma tonalidade de pele, também dentro da alma traz essas células rítmicas, melodias que vêm de longe”, acredita ela, que se reconhece como uma mulher branca homenageando a cultura negra.

Lançamento

Para apresentar um livro como esse, nada mais apropriado que um espetáculo musical. E é exatamente isso que Inês Mapurunga propõe na noite deste domingo (15). Com entrada gratuita (e ingressos distribuídos com 1h de antecedência), o show contará com mais de 20 pessoas no palco. Além de Inês como intérprete de algumas das loas que constam no material fonográfico lançado, serão sete músicos no batuque regido por Descartes, quatro nas cordas (violão, cavaquinho, rabeca) e um coro de dez pessoas dos grupos locais.

A presença feminina será forte com as convidadas Dona Fátima (Axé de Oxóssi), Marina Mapurunga (filha de Inês), Catherine Furtado (professora do curso de Música da Universidade Federal do Ceará), entre outras. “Esse livro tem esse aspecto e o espetáculo também. Quero ressaltar o feminino, até porque, vários países africanos tiveram um regime matriarcal. Não desprezando os homens, mas dando essa visibilidade necessária para as mulheres, e principalmente as mulheres negras”, defende.

Quem quiser adquirir o livro, poderá fazê-lo antes e após o espetáculo pelo valor promocional de R$ 70. A autora irá autografar a obra nos dois momentos. Ainda sem acordo com livrarias, Inês garante que o material ficará disponível por meio da página www.facebook.com/memoriacantada.

Livro

Maracatus, afoxés, coroações, rezas e outros batuques



Inês Mapurunga

Expressão Gráfica e Editora

2016, 142 páginas

R$70