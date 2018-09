Memória celebrada

00:00 · 17.09.2018

Obra do artista Zé Tarcísio: mostra individual é um dos destaques do MAC, no Dragão ( FOTO: LUIZ ALVES )

Os museus do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - o Museu da Cultura Cearense (MCC) e o Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) - realizam, a partir do dia 18 de setembro, uma série de oficinas, debates e palestras abertas ao público. A programação faz parte das ações locais da 12ª Primavera dos Museus. O evento é promovido anualmente, em todo o País, pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Com o tema "Celebrando a Educação em Museus", a temporada será realizada de 18 a 23 de setembro e propõe uma reflexão sobre uma das principais funções do museu: educar e contribuir no despertar de interesse para diferentes áreas do conhecimento, a vida em sociedade, a importância das memórias e o valor do patrimônio cultural musealizado.

Patrimônio

Para além das exposições promovidas pela Primavera dos Museus, as instituições do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura mantém uma agenda pautada pela educação museal, contando com visitas mediadas, atividades de formação e oficinas no intuito de explorar junto ao público as obras em exibição

Sobre as políticas educativas já promovidas pelo MCC, Ícaro Souza , coordenador de atividades educativas, destaca o trabalho junto aos mediadores, estudantes universitários que realizam as visitas guiadas. "A pesquisa é um elemento essencial na dinâmica de formação dos educadores e de construção das exposições. Além de encontros de estudo e formações periódicas, os mediadores são colocados em diálogo com artistas, curadores, pesquisadores, museógrafos, montadores e outros profissionais da área", comenta.

Solidariedade e resistência

Souza define o cenário como bastante delicado para o patrimônio cultural brasileiro, que teve perdas imensuráveis depois do incêndio responsável pela destruição do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. "Este momento demanda solidariedade e resistência. São esses os sentimentos que procuraremos incorporar às ações que serão desenvolvidas ao longo do evento deste ano", afirma ele, que acrescenta que serão feitas adaptações à programação da Primavera dos Museus com no intuito de promover reflexões em torno da problemática.

O coordenador ainda reforça a urgência da valorização de espaços culturais para uma verdadeira identificação para com a cidade. "Precisamos lançar mão de estratégias associadas a práticas de educação patrimonial e turismo sustentável, com financiamento adequado das instâncias estatais para ações qualitativas com suporte científico especializado. A violência urbana, a poluição e o descaso com os espaços de memória da cidade são problemáticas que só podem ser resolvidas com a conscientização da população com relação ao meio em que vive. A cidade passa a ser mais valorizada quando sua população se reconhece nela", diz Souza.

Programação

PERFORMANCE

"Quem conta um conto acrescenta um ponto", do artista Zé Tarcísio. Trata-se de um bordado coletivo realizado junto com os visitantes do museu. Disponível, até o fim da exposição "ZÉ - Acervo de Experiências Vitais"

Das 9h às 18h30, no MAC-CE Todos os dias

AÇÃO EDUCATIVA

Mediações em Libras, com Vinícius Scheffer. Todos os dias (exceto dia 19), das 14h às 18h, no MAC-CE

Apresentações

"Vídeo Arte e dispositivos de mediação", com Jorge Silvestre e Rachel Bittencourt.

Dia 18, das 14h às 15h, no Miniauditório do MCC

"Cinema Expandido: Da sala escura ao museu", com Cecília Mesquita

Dia 19, das 15h às 16h, no Miniauditório do MCC

"Loteando o museu: território de culto ou educação?", com Chico Cavalcante

Dia 19, das 16h às 17h, no Miniauditório do MCC

Confira programação na íntegra no site do CDMAC