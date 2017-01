Maratona de som e fôlego

00:00 · 05.01.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

A banda cearense Lavage se apresenta no Palco 4, a partir das 20h. O punk rock clássico é o ponto de partida para a estética do grupo, que surgiu em março de 2003, em Fortaleza

Mais de 40 atrações movimentam a primeira edição do festival Garage Sounds, neste sábado (7). As bandas se apresentarão, alternadas, em quatro palcos distribuídos pela Praça Verde do Dragão do Mar. Os shows começam a partir das 14h e contam com uma série de grupos locais e de outros estados, como o Porão GB/PE (Palco 1, às 16h30) e o Hateen/SP (Palco 1, 0h). A maratona deve durar mais de 12 horas, avançando pela madrugada de sábado para o domingo (8).

O festival reúne uma diversidade de nomes da cena local na programação. Da "velha guarda" do rock da cidade, aparecem nomes como o metal do S.O.H (Palco 1, 22h30) e o hardcore do Rocca (Palco 2, 19h20). Bandas fortalezenses que lançaram álbuns cheios em 2016 também figuram entre as atrações, como é o caso do It Girl (Palco 2, 17h20), Berg Menezes (Palco 4, 0h), Caike Falcão (Palco 3, 23h40) e o Jack the Joker (Palco 1, 19h30).

Contrabalançando a fatia considerável de atrações locais que se concentram no som pesado de vertentes como o punk, o hardcore e o metal, o rock alternativo da cidade se faz presente com o Subcelebs (Palco 3, 14h40), Old Books Room (Palco 2, 15h20), Intuición (Palco 4, 16h), dentre outras.

Única banda do interior do estado na programação, a sobralense Sobre o Fim (Palco 4, 21h) volta a Fortaleza depois de dois anos sem fazer shows na capital. O metalcore de Sobral aparece reformulado: após o lançamento do EP "Epílogo" (2015), a formação mudou. Zé Wellington (voz), Helder Lemos (guitarra) e Cavalcante Filho (baixo) agora têm a companhia de Fernando Lucas (bateria) e Danilo Pacheco (guitarra).

O vocalista Zé Wellington recorda o show que a banda fez em 2014, pela oitava edição do festival Rock-Cordel. "Antes disso, tínhamos uma agenda intensa aí. Tocávamos quase todo mês no Hey Ho", pontua Zé. Ele esclarece que o hiato de shows da banda sobralense em Fortaleza se apoia em duas razões.

"Tenho percebido os espaços (para tocar) diminuindo em relação à década passada, especialmente para estilos menos comerciais, como o hardcore e o metal. Mas também estamos ficando velhos", observa Zé Wellington, sobre os 12 anos de estrada do Sobre o Fim.

"Tá todo mundo numa correria diferente de 10 anos atrás", complementa o vocalista, falando do nascimento de filhos, troca de formação da banda e mudanças para o exterior. O Sobre o Fim faz seu segundo show com os integrantes recém-reunidos. Antes do Garage Sounds, o quinteto tocou em Sobral, em dezembro passado, inaugurando a nova fase.

Hateen se apresentará pela primeira vez em Fortaleza. A banda foi fundada em São Paulo, em 1994, por Rodrigo Koala e Ricardo Japinha; é uma das precursoras em quebrar os muros entre a cena indie e a mainstream. Foto: Gasparr/Div.

Estreia

O Hateen (SP) tocará pela primeira vez em Fortaleza e no Nordeste. Os veteranos do hardcore de São Paulo (SP) começaram há 22 anos, em 1994. O vocalista e fundador da banda, Rodrigo Koala, em entrevista por telefone, explica que, por motivos de agenda dos integrantes e custos altos de passagens aéreas, o grupo não conseguia chegar ao Ceará e à região.

Envolvido com outros projetos, como o Street Bulldogs, Koala conta que escuta pedidos do público, para o Hateen fazer shows pelo Ceará, há muito tempo. Ele declara expectativa pelo festival e pelo local: "é a realização de um sonho, num lugar incrível, tudo promete que vai ser um baita show. E primeiro vamos conhecer a cidade, chegando um dia antes pra aproveitar", detalha ele.

Em meados de 2016, os paulistanos lançaram seu sexto álbum, "Não vai mais ter tristeza aqui". Indagado se o espaço para o hardcore, na cena atual, está equilibrado, Koala observa que os lugares vão seguindo ciclos de início e término. O Hangar 110, clássico point do hardcore na capital paulista, anunciou, ano passado, que deve fechar as portas em breve.

"Os shows lá agora estão enchendo. O público protegeu o espaço daquela animosidade, mas o ciclo dele tá terminando. Muita coisa tem fechado nesse sentido, mas aí tem uma galera nova abrindo novos espaços. O Garage Sounds mesmo é o primeiro, e tem muitos festivais pelo Brasil inteiro, para as bandas independentes", avalia o vocalista do Hateen.

Japinha

Até 2006, o Hateen contava com Japinha, do CPM 22, na bateria. Depois da saída do integrante mais "famoso" da banda, Koala conta que o contato esfriou, mas que o baterista sempre vai ser uma espécie de membro "espiritual" do Hateen. "A gente é amigo e a saída dele foi amigável. Gostamos do mesmo tipo de som e nada descarta de tocarmos juntos ainda", pondera.

O que motivou a saída, segundo Koala, foi a agenda de ambas as partes. Com o CPM 22, Japinha tinha de pagar suas contas. "E a agenda do CPM movimenta uma grana bem maior. Agora, o Hateen pode tomar decisões mais acertadas, fazer turnês longas (sem conflito com os compromissos do ex-baterista)", diz.

Mais informações:

Primeira edição do festival Garage Sounds, com shows de mais de 40 bandas. Neste sábado (7), a partir das 14h, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Contato: (85) 9.9905.7219. Site: www.Garagesounds.Com.Br

Programação

Palco 1

15h30 - Gabrielle Gomes

16h30 - Porão GB

18h - Born to Freedom

19h30 - Jack the Joker

21h - Bullet Bane

22h30 - Siege of Hate (S.O.H)

0h - Hateen

1h30 - Matakabra

Palco 2

14h20 - Minerva

15h20 - Old Books Room

16h20 - Chicones

17h20 - It Girl

18h20 - Auto 03

19h20 - Rocca

20h20 - Malditos Remanis

21h20 - Backdrop Falls

22h20 - Lest Oest

23h20 - Canil

0h20 - Marstodontes

Palco 3

14h40 - Subcelebs

15h40 - Inerve

16h40 - All we have

17h40 - Aderiva

18h40 - Harmônico Vulgar

19h40 - Nafandus

20h40 - Ankerkeria

21h40 - Radix HC

22h40 - Estereoh

23h40 - Caike Falcão

0h40 - 7 Nós

Palco 4

15h - Os Intrusivos

16h - Intuición

17h - La Trinidad

18h - In No Sense

19h - The Andies

20h - Lavage

21h - Sobre o Fim

22h - Masmorra

23h - Cerveza

0h - Berg Menezes

1h - Diamanita