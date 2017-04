00:00 · 08.04.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

Imagine as mais recentes produções do cinema. Começamos com o popular Harry Potter, por exemplo. O filme tem início, e no meio das batalhas do personagem contra o inimigo Lord Voldemort, o bruxinho inglês deixa de lado a feitiçaria e joga napalm no adversário. Não contente, saca uma metraca e detona o que vê pela frente e manda o sujeito pro saco. Ele fuma um charuto, solta uma baforada e esbraveja uma frase de efeito. Fim. Sobem os créditos.

Com alguns exageros, obviamente, essa seria uma possível versão do personagem caso ele integrasse o batalhão de feras dos cinemas de ação dos anos 1980. Conhecidos por não levarem desaforo para casa e resolverem qualquer impasse no tabefe, estes heróis da ficção inundaram o imaginário cinematográfico das últimas três décadas. A regra era clara nesse universo de "durões". Para os caras do mal inexistia perdão e o pau quebrava. Eram verdadeiras máquinas de matar sem remorso algum.

Nos primeiros anos daquela década, inexistia qualquer estabelecimento deste gênero. A coisa ainda engatinhava nesse campo e o cinema seguia o rastro de pólvora deixado pelo policial Harry Callahan (o popular tira "linha dura") de Clint Eastwood) e o vigilante paranoico Paul Kersey, vivido por Charles Bronson (1921-2003). Como referido na matéria de capa, muito da aura em torno desses tipos de personagens demonstrava o prosseguimento de diferentes temas da sétima arte, do policial ao bang bang.

Em 1981, "Mad Max 2: A Caçada Continua" significou o selvagem retorno do guerreiro das estradas australianas. Após perder a família e vagar por uma terra pós-apocalíptica, Max ligou o "estou nem aí" no máximo e queria apenas sobreviver. Caso fosse necessário despachar alguém para o outro mundo, a coisa era rápida. O ano também trouxe outro carranca para o mundo, nada mais nada menos que Snake Plissken (Kurt Russell), de "Fuga de Nova York". Quando ninguém teve cacife para resgatar o presidente americano, ele foi lá e resolveu a história.

No ano seguinte, chamou atenção a presença de Eddie Murphy e Nick Nolte em "48 Horas", obra que faria escola posteriormente ao reunir uma dupla de personagens com histórias distintas, na resolução de um caso. Simultaneamente, Sylvester Stallone pisava no calo do tema Vietnã com "Rambo - Programado Para Matar". A semente da destruição estava plantada com a chegada do ex-combatente traumatizado.

Em 1983, Chuck Norris deixava de lado a boa safra de filmes ligados às artes marciais como "Os Bons Se Vestem de Negro", "Octagon, Escola de Assassinos" e "Olho por Olho" para entrar no mundo da ação e das armas com o ótimo "McQuade, o Lobo Solitário". Espécie de faroeste moderno, essa produção era o prenúncio da chegada de "Braddock - O Super Comando" (1984)

James Cameron mudou a cara da ficção científica e trouxe Arnold Schwarzenegger para o território da selvageria. Com "O Exterminador do Futuro" (1984), o mundo assistiu ao gigante austríaco interpretando um ciborgue capaz de dizimar cidades. A cena de tiroteio na delegacia é só um aperitivo da brutalidade que esse filme representa.

Quem dava outro passo na carreira era Eddie Murphy, ao estrelar a comédia policial "Um Tira da Pesada" (o papel seria de Stallone, que pulou do barco com a produção já engatilhada). Outra pérola daquele momento é o desmiolado "Amanhecer Violento", onde um bando de fedelhos se arma até os dentes para expulsar soldados soviéticos que invadiram os Estados Unidos.

Virada

Em 1985, explodiram duas verdadeiras bombas (no bom sentido) nas salas de cinema do mundo. Stallone continuou a explorar a sangrenta vingança do Vietnã com "Rambo II - A Missão" e Arnold Schwarzenegger criou para si aquele que pode ser considerado o "Cidadão Kane" do cinema brucutu: "Comando Para Matar".

No enredo, John Matrix (toda essa galera dos anos 1980 só tinha nome expressivo) tem a filha sequestrada e é obrigado a matar um presidente de um país fictício. No melhor estilo ignorância na veia, o combatente dizima um exército inteiro para reaver sua amada parente. A frase de efeito do final do filme resume esse "Guernica" dos filmes de ação. Após todos os eventos, o exército ianque (que seria para ajudar) chega no local das mortes totalmente atrasado. O general pergunta: "Deixou alguma coisa para nós, John?". O pai de família apenas responde: "Só corpos".

Stallone e Schwarzenegger voltaram a combinar músculos e brutalidade em filmes policiais, algo muito próximo da linhagem deixada por Dirty Harry. A disputa entre os astros gerava obras recheadas de violência e cenas de bandidagem sendo trucidada. Foi o momento do popular "Stallone Cobra" (1986).

O filme apresentou o indefectível tenente Marion "Cobra" Cobretti, policial que corta pizza com tesoura e encara sozinho uma gangue de fanáticos. O sujeito nem ri e a conversa aqui é eliminar estas "doenças" da sociedade. Um deleite, obviamente, para qualquer reacionário de plantão. Mesmo assim, no mesmo tempo em que surgiu esta figura, Hollywood investia no rostinho bonito Tom Cruise, com "Top Gun - Ases Indomáveis".

Os tempos começavam, aos poucos, a mudar. Schwarzenegger manteve o ritmo de porradas com "Jogo Bruto" (1986), "O Sobrevivente" e "O Predador", ambos de 1987. Nesse último, o ator retornava ao território scifi com um dos filmes mais trogloditas da história.

"Duro de Matar" (1988) trouxe outro ponto para os filmes de ação. De repente, o herói deixou de ser infalível e, mesmo salvando o dia, acabava se ferrando também. Steven Seagal entrava no páreo com "Nico - Acima da Lei", filmaço com direito a braço articulações destruídas e muito sangue pelas ruas de Chicago.

Os anos 1990 trouxeram um gosto de "mais do mesmo" com um grande número de continuações e cópias. Seagal, Willis e Van Damme atuavam de maneira firme enquanto os velhos deuses da pancadaria desapareciam. Nomes como Nicolas Cage ("Con Air - A Rota da Fuga" é excelente retorno do gênero) e Keanu Reeves ("Caçadores de Emoção" e "Velocidade Máxima") eram nomes fortes na indústria. Em 1999, veio o filme que mudaria os filmes de ação por mais uma década: "Matrix". A ficção científica se misturou irrevogavelmente com a ação e uma nova estética dominou instantaneamente os cinemas por toda a década de 2000.