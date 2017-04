Mapa para a leitura

00:00 · 06.04.2017 por Iracema Sales - Repórter

Cerca de 80% da população brasileira não frequenta ou vai raramente à biblioteca. A afirmação é de Zoara Failla, coordenadora da pesquisa "Retratos da Leitura no Brasil" e gerente executiva do Instituto Pró- Livro, que defende o investimento em bibliotecas públicas e particulares, em especial nas escolas, além da formação de professor-leitor, como mecanismos para elevar a qualidade e os indicadores de leitura no País.

De acordo com os dados, as visitas às bibliotecas resumem-se à realização de tarefas escolares, o que sinaliza a delicada situação dos brasileiros - que elegem a falta de tempo como principal entrave para não manter o hábito da leitura.

Com o objetivo de mapear, difundir e valorizar ações voltadas à promoção da leitura entre os brasileiros, será lançado nesta quinta (6), em São Paulo, a Plataforma Pró-Livro (www.prolivro.org.br), que pretende identificar projetos realizados em todas as regiões brasileiras. "As pessoas poderão cadastrar e mostrar os suas iniciativas", explica Zoara Failla, destacando a possibilidade de troca de experiências entre os idealizadores. Ela informa também que, durante o evento, será lançada a 2ª edição do Prêmio Retratos da Leitura.

A iniciativa é do Instituto Pró-Livro (IPL), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, criada em 2007, com a finalidade de fomentar a leitura no Brasil - país que tem urgência na resolução de alguns desafios, caso deseje se tornar uma nação de leitores. Ainda são poucos os consumidores de literatura: o ato de ler é encarado, ainda, como parte das tarefas escolares ou obrigação, quando, na verdade, a leitura precisa ser vista como prazer ou necessidade e desenvolvida desde o período da infância.

A partir de hoje, portanto, a plataforma digital estará disponível, podendo ser acessada por qualquer pessoa mediante cadastro, por meio de um formulário a ser preenchido e, depois, validado por um tutor do Pró-Livro. O próximo passo é fazer a inscrição do projeto, especificando sua metodologia. "Basta entrar no mapeamento e fazer a pesquisa. É possível identificar quais projetos de sua cidade ou da região", argumenta.

Pesquisa

A plataforma pode ser definida como "um espaço colaborativo" disponibilizado para receber projeto de incentivo à leitura desenvolvidos em todo o território nacional, seja pelo governo, universidades ou sociedade civil.

"O portal também oferecerá ferramentas para promover o intercâmbio e a troca de experiências e conhecimentos, por meio do uso de fóruns e integração com redes e mídias sociais". A Plataforma Pró-Livro serve para consolidar o trabalho que o instituto realiza em defesa da leitura.

Suas principais ações são a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, que está em sua quarta edição, e o Prêmio Pró-Livro, que reconhece ações de incentivo à leitura. "Acreditamos que esta nova ferramenta reconhecerá ações exitosas já em prática pelo Brasil e estimulará mais instituições a incentivarem a leitura, alcançando um maior número de pessoas para, em um futuro não muito distante, nos tornarmos uma sociedade que desfrute dos benefícios promovidos pela leitura", reitera Failla.

Conforme a coordenadora da pesquisa, ainda é tímido o desempenho do brasileiro no quesito leitura, principalmente de literatura, escolhendo livros de pouca qualidade. "Os jovens leem para a realização de atividades escolares", informa, considerando um desafio reverter esse quadro.

"A escola é o espaço privilegiado da leitura", lembra ela, por isso divide a tarefa com os professores, cuja maior parte não possui repertório de leitura para indicar títulos adequados aos alunos.

Bibliotecas

Outro questionamento de Zoara Failla é quanto ao estado das bibliotecas, públicas ou privadas. Segundo ela, muitas estão fechadas ou não contam com o um profissional capacitado para gerência e orientação dos usuários. "Falta integração entre o currículo e as demais atividades escolares", opina a coordenadora, sugerindo um modelo que possa contemplar a leitura.

O acervo também é alvo de crítica: muitas vezes, as bibliotecas não contam com livros atualizados.

A família é também peça importante nessa engrenagem, que pretende contribuir para elevar o índice e a qualidade da leitura entre o povo brasileiro. "Fora da escola a mãe é a principal influenciadora", revela Failla. Porém, a sociedade brasileira, em sua maior parte, é formada por famílias cujas mães apresentam baixos níveis de escolaridade. Assim, não têm perfil social capaz de incluir os livros em casa.

Nesse cenário, a coordenadora ressalta a necessidade da participação das políticas públicas, que devem investir nas escolas.

A pesquisa observa ainda que as bibliotecas são vistas pela população como locais de estudo, e não como espaços culturais, abertos a todos.

Quanto à indagação das pessoas não lerem, Zoara Failla responde que o preço dos livros não aparece como principal empecilho, mas a falta de tempo - que, na verdade, pode ser traduzida por desinteresse, embora ela reconheça o tempo corrido nos grandes centros urbanos.

"Não tem tempo para ler, mas tem tempo para acessar as redes sociais", observa ela, sobre a competição das mídias sociais com outras atividades do cotidiano.

Mesmo reconhecendo o papel das livrarias - "algumas são belíssimas", ressalta - Failla questiona que poucos têm acesso aos bens culturais, daí defender as bibliotecas como forma democrática de incentivar a leitura.

Dependendo da classe social, algumas pessoas se intimidam em entrar em uma livraria, embora, em muitos casos, elas substituam as bibliotecas em seu papel.