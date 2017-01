Mano Brown está de boa

00:00 · 04.01.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

Mano Brow: ícone do rap nacional, o cantor e compositor revela outra faceta em novo disco

Por um longo tempo, desde que o grupo foi fundado no final da década de 1980, os Racionais MCs (SP) foram reconhecidos na intenção de fazer música e conduzir uma carreira artística de "preto pra preto". A mensagem, encorpada por um forte discurso de denúncia das mazelas sociais nas periferias de São Paulo, fez a trajetória de Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e KL Jay seguir em postura de tensão em relação aos círculos da população branca, de elite e favorecida economicamente no País.

A popularidade dos Racionais, nome mais influente do rap nacional, e um dos mais importantes na história da música brasileira, provocou uma agenda de flexibilização a todos os envolvidos nessa tensão. Na discografia dos MCs, os álbuns "Sobrevivendo no inferno" (1997) e "Nada como um dia após o outro dia" (2002) contribuíram com a abertura e agora, na estreia solo de Mano Brown, "Boogie Naipe", enfim tudo soa mais relaxado.

O álbum, trazendo a participação de referências como Leon Ware (Marvin Gaye, Quincy Jones), mergulha na black music. Brown resolveu, através das letras, flexibilizar também o discurso e dar vazão ao coração que há além do olhar duro e contestador de sua faceta de líder dos Racionais.

A empreitada segue com um pacote de imagem completo, da arte do disco às fotos de divulgação, lembrando em algo a parceria entre Lula e o publicitário Duda Mendonça na campanha presidencial de 2002 (a do "Lulinha paz e amor").

Embora tenha saído no mês passado (e inclusive figurado em listas mais atentas de melhores de 2015), o disco só cresce em repercussão. Antes da virada, a revista Rolling Stone Brasil destacou o álbum como um dos "cinco melhores discos do hip hop nacional em 2016". "Boogie Naipe" dividiu as honras, no caso, com Tássia Reis (SP), "Síntese" (SP), o álbum póstumo de Sabotage e a reedição de "Ainda há tempo", do rapper Criolo.

Além de Leon Ware, "Boogie Naipe" contou com a colaboração de artistas como Seu Jorge (RJ), a cantora Ellen Oléria (DF), o veterano Hyldon, Don Pixote, DJ Cia (RZO), Carlos Dafé e Dado Tristão, entre outros.

Baile

Ao longo de 22 faixas, Mano Brown faz sua própria leitura sobre o funk e o soul, duas vertentes da música negra. O rapper teve a ajuda de uma série de parceiros para emplacar um baile black, inclusive cantando, como é o caso de Lino Krizz, em várias faixas.

Cantor e compositor, Lino é quase um coautor do repertório. A participação do parceiro (que surgiu antes da produção do primeiro álbum) dá dimensão da mão que Mano Brown precisou para descontrair sua produção musical e desfazer a "marra" que ostentava tanto na imagem quanto no "tempo fechado" expresso nas letras e em todo o pacote artístico da obra dos Racionais.

A ótima "Gangsta Boogie" abre os trabalhos, mostrando uma síntese do balanço que o ouvinte encontra durante todo o álbum. Longas passagens instrumentais ("Mal de amor") - valorizando também os silêncios no arranjo das músicas - evidenciam o convite do rapper para a pista e para a contemplação.

No disco, normalmente os vocais que fazem o duo com Mano Brown interpretam o lado mais "clichê" de cada música. "Mulher Elétrica" (com William Magalhães) traz essa estrutura, por exemplo, com o rapper injetando um clima mais sério na condução da faixa. Esta e outras cartas na manga similares da produção mostram que a identidade do líder dos Racionais não se transforma em outra coisa, completamente, no álbum.

À medida que o repertório avança, Mano Brown vai perdendo aquele franzir de testa típico da sua expressão. O vocal já soa mais solto em momentos como "Foi num baile black".

Na simplicidade de versos como "segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, quero você" (de "Louis Lane", em que ele nem chega a cantar), o rapper vai convidando os parceiros para uma festa cheia de groove. Desta faixa, Seu Jorge toma de conta ao lado de William Magalhães e, assim, os convidados vão cumprindo a "missão" de descontrair a sonoridade.

Descanso

A bela e introspectiva "Flor do gueto" traz, além do habitué Lino Krizz, a participação do músico Max de Castro. Além deste, o baile tem outros momentos de descanso, como na soturna "Nova Jerusalém".

Longo, o repertório para de surpreender em determinado momento, parecendo uma sequência de discotecagem que se repete, mas continua agradando quem curte aquele balanço. Essa impressão atravessa todo o álbum e só é interrompida pelas faixas em que Brown assume a voz principal ("Adicto", por exemplo).

O rapper partiu de referências básicas da música negra para compor este álbum. Porém, no momento em que o rap se encontra com a sonoridade do disco, e o "Mano Brown-romântico" aparece com toda força ("Felizes/Heart to Heart"), o repertório soa com uma identidade mais forte.

Em síntese, a primeira metade do disco traz muitos parceiros comandando os vocais. Na segunda, o rapper já se revela mais, como se ele descontraísse dos bastidores em direção aos holofotes.

Na segunda parte, não à toa, o ouvinte encontra Mano Brown completamente à vontade com a tônica do repertório, a exemplo da sequência "Felizes/Heart to Heart", "Amor distante" e "De frente pro mar".

Disco

Boogie Naipe

Mano Brown

Independente

2016, 22 faixas

Disponível nas plataformas digitais