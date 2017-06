Mais uma semana de Festival Varilux

00:00 · 14.06.2017

Ao lado: o documentário "Amanhã", de Mélanie Laurent

No início deste ano, foi a óbito a atriz francesa Emmanuelle Riva, aos 89 anos, que se tornou mais conhecida pelo grande público devido a sua atuação no filme "Amor", em 2012. No longa, a atriz interpretou uma idosa aposentada que teve parte do corpo paralisado após um derrame cerebral.

Emmanuelle teve uma performance tão bem-sucedida, que chegou a ser a mulher mais velha a receber uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz - prêmio que perdeu para Jennifer Lawrence, com "O Lado Bom da Vida". Apesar de batalhar contra um câncer, a atriz atuou ainda em um último filme antes de sua morte: "Perdidos em Paris", que integra a programação deste ano do Festival Varilux de Cinema Francês.

Embora a filmografia de Emmanuelle seja repleta de dramas como "Hiroshima Meu Amor" e "A Liberdade é a Azul", sua despedida das telonas deu-se em uma comédia leve sobre Martha, senhora de 93 anos que vive sozinha e se perde na capital francesa.

O longa é dirigido por Fiona Gordon e seu cônjuge Dominique Abel, que também atuam no filme, interpretando personagens de mesmos nomes, que também se perdem nas ruas francesas enquanto procuram por Martha. Ambos os diretores tiveram longa trajetória no teatro antes de migrar para a sétima arte, inspirados por astros como Charles Chaplin, Buster Keaton, Stan Laurel, Oliver Hardy e Jacques Tati.

Destaques

Além de "Perdidos em Paris", o Festival Varilux chega à sua última semana trazendo às salas de cinema fortalezenses o premiado documentário "Amanhã". Dirigido por Mélanie Laurent - conhecida por seu papel como Shoshanna, em "Bastardos Inglórios" - e pelo escritor francês Cyril Dion, a ideia para a produção surgiu após a publicação de um estudo que sugeria o desaparecimento de parte da humanidade até 2100.

Assim, os diretores partiram com um grupo de quatro pessoas a fim de "viajar o mundo das soluções", buscando compreender o que poderia provocar tal catástrofe e como seria possível evitá-la.

Ao atravessar cerca de dez países ao redor do globo, eles se deparam com pioneiros em inovação que buscam formas de reinventar a agricultura, economia, educação e de produção de energia.

"Mostrando soluções, contando uma história feel good... Esse deve ser o melhor jeito de solucionar as crises ecológicas, econômicas e sociais que nossos países estão enfrentando", escreveu a equipe no site do documentário.

O filme apresenta, portanto, ações de cunho individual, coletivo e político que podem ser tomadas como modos de implementar relações humanas mais sustentáveis, tanto no panorama ecológico quanto social.

A montagem contemplada com o César de Melhor Documentário - premiação conhecida como "o Oscar francês" - estará em cartaz nessa sexta-feira (16) no Cineteatro São Luiz e encerra a programação do festival no dia 21 deste mês, no Cinema do Dragão e no Cinépolis RioMar.

Outro destaque da última edição do César que também marca o Varilux é o preto e branco "Frantz", que teve onze indicações na premiação, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor atriz.

Dirigido por François Ozon (responsável por "Potiche" e "Uma Nova Amiga"), o longa tem como cenário uma pequena cidade alemã no período pós-Primeira Guerra Mundial, onde vive Anna (Paula Beer), cujo noivo foi morto em uma batalha na França.

Todos os dias, a protagonista lamenta sobre o túmulo de seu amado, até encontrar um jovem francês, Adrien, que também deixa flores no local.

Profundamente marcados pelo passado vivido na companhia do falecido, ambos passam a compartilhar lembranças e estabelecem uma forte conexão.

O público da Capital poderá conferir ainda, ao longo desta e da próxima semana, produções como "Rodin", "A Vida de Uma Mulher", "A Viagem de Fanny" "Na Cama com Vitória", "Tal Mãe Tal Filha", "O Filho Uruguaio", "Uma Família de Dois", "Uma Agente Muito Louca", "O Reencontro", "Um Instante de Amor" e "Rock 'n Roll".

Mais Informações:

Festival Varilux de Cinema Francês. De 7 a 21 de junho, nos cinemas Pátio Dom Luís, RioMar, São Luiz e Cinema do Dragão. Programação: www.variluxcinefrances.com