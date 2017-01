Mais títulos sobre o tema

00:00 · 07.01.2017

O escritor Monteiro Lobato, que tem registrado seu amor pela então futura esposa no livro "Quando o carteiro chegou: Cartões-postais a Purezinha"

Além de "Mares Interiores", um rico panorama de obras literárias também contempla a troca de correspondências feita entre escritores ou para pessoas queridas destes. Confira alguns dos títulos mais interessantes.

.Sobre a vida, entre correspondências

"Correspondências", por Clarice Lispector (Rocco, 2002)

Organizado por Teresa Monteiro - autora de uma biografia da escritora - o livro traz as 129 cartas que integraram quatro décadas da vida de Clarice (1920- 1977), apresentando o que a consagrada autora compartilhava com literatos doi naipe de Fernando Sabino e Manuel Bandeira, como discussões sobre sua própria escrita.

"Quando o carteiro chegou: Cartões-postais a Purezinha", por Monteiro Lobato (Moderna, 2006)

Decerto o título mais romântico da lista. A publicação é um compilado dos cartões-postais de noivado que Lobato enviou para sua futura esposa, Maria da Pureza Natividade - chamada pelo autor de "Purezinha". Curtos, embora cheios de emoção, os textos também ajudam a oferecer um panorama da vivência em cidades do interior paulista, como Taubaté e Areias.

"Versos de Circunstâncias", por Carlos Drummond de Andrade e Eucanaã Ferraz (Instituto Moreira Salles, 2011) Quase 300 poemas - escritos em formato de homenagens, dedicatórias e até votos de boas festas, todos trocados durante 17 anos entre os dois poetas e amigos - são reunidos nesta coletânea. O material de três caderninhos é que delineia as páginas da inspiradora publicação.

"Jack Kerouac e Allen Ginsberg: As Cartas" (L&PM Editores, 2012)

Dois dos maiores expoentes da Geração Beat, Kerouac e Ginsberg mantiveram intensa troca de correspondências durante 25 anos, iniciada quando ambos ainda eram jovens, em 1944. A obra resgata opiniões e ideias primeiras dos amigos quanto ao mundo, à vida e à arte.

"Um Prazer Fugaz - As Cartas de Truman Capote" (LeYa, 2014)

Gerald Clarke traz ao público a faceta irônica e sem amarras da escrita em cartas de Capote, passeando por diferentes períodos da vida do escritor, desde sua iniciação na vida literária até seu processo de composição do clássico "A Sangue Frio", quando trocou correspondências com Tennessee Williams e Katharine Hepburn, por exemplo.