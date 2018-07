Madiba presente

00:00 · 18.07.2018 por Roberta Souza - Repórter

Em fevereiro deste ano, Calé Alencar cantou no carnaval da Avenida Domingos Olímpio: "Madiba é Nelson Mandela/E Nelson Mandela é o sol da liberdade/Viva Mandela /O que defendeu o povo /Pra viver um mundo novo /Sem racismo e opressão". O fôlego do Maracatu Nação Fortaleza, dedicado a cantar e a dançar a vida do ativista por meio dessa loa, deu início as comemorações do centenário de Madiba (1918-2013) do lado de cá do Oceano Atlântico, onde injustiças e resistências se cruzam, a espelho do que também acontece(u) no continente vizinho.

"A gente tem o nosso próprio Apartheid, nosso próprio modelo de segregação. E existe uma estrutura da cidade montada pra manter as coisas como estão", analisa o Assessor do Comitê pela Prevenção aos homicídios na Adolescência e consultor do UNICEF, Jamieson Simões. O discurso dele está em embasado em dados. "Num raio de 8 km, você sai de um IDH como o do Meireles, comparado ao IDH da Suécia e chega ao Conjunto Palmeiras, com o IDH do país mais pobre da África, a Namíbia. E quem mora na periferia ainda são os negros e negras", observa.

É também sobre a luta para permanecer viva que essa população aproxima-se de movimentos de resistência como o de Mandela. A "matemática" que assassina 71 negros a cada 100 pessoas mortas no Brasil (dado de 2017) é a mesma que concede ao Ceará o posto de 4º estado mais perigoso para os jovens dessa raça em todo país (dado de 2015). E é por essas estatísticas que celebrar o Mandela Day no dia de hoje (18) em Fortaleza é algo simbólico e representativo.

"Existimos, vemos o que estão fazendo e vamos disputar essa cidade. Ela não permanecerá desigual. Lutaremos para que negros tenham o mesmo acesso as coisas que um morador da Regional II tem", afirma Jamieson, em referência a essa geografia díspare que se ergue na capital cearense, e que tem nas chacinas do Curió (2015) e das Cajazeiras (2018) - apenas para citar dois exemplos - as marcas do sangue negro, jovem e pobre derramado.

"É preciso a gente criar plataformas de convergência que deem conta do empoderamento de negros e negras, mas que não excluam os brancos da responsabilidade nesse processo. Esse foi o grande recado do Mandela. Não é possível construir uma sociedade sem a participação de todos", evidencia.

Ações

A resistência acontece de diversas formas e em diferentes áreas. "Vamos avançando até conseguirmos o respeito por termos ajudado a construir esse país", enfatiza Jamieson. E a cultura é, sem dúvidas, um dos "berços esplêndidos" dessa herança. "Está acontecendo um processo de aquilombamento, são os novos quilombos urbanos. Tem gente fazendo economia criativa, grupo de mulheres negras empreendedoras comercializando produtos de matriz africana; jovens negros se reunindo no Conjunto Esperança, Bom Jardim, Santa Filomena, Mondubim para discutir sua identidade", observa.

São reflexos desse movimento que poderão ser conferidos no Mandela Day (18/07, data natalícia do líder sul-africano) de Fortaleza. O evento - que no Brasil só acontece aqui e em Curitiba - reúne um dia de atividades na Praia de Iracema, nesta quarta-feira, a partir das 9 horas, com exibição de filme, palestra, lanche, workshop, cortejo de maracatu e noite afro-brasileira em diferentes espaços do bairro.

A comemoração é uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, Instituto Iracema e Instituto Brasil África (Ibraf), o realizador da exposição "Mandela: de Prisioneiro a Presidente" em cartaz há um mês na capital. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

João Bosco Monte, presidente do Ibraf, enfatiza o legado do ativista para a humanidade. "Ele deixou uma mensagem de que sim, as pessoas e organizações que pensam diferentes podem sentar juntas para discutir um ideal comum. E outra ideia interessante é a de que os objetivos que alcançamos num momento são daquele momento, mas outras realizações precisam ser almejadas", pontua.

Reflexões

Tanto João Bosco como Jamieson Simões participarão de atividades hoje (18) e amanhã (19), respectivamente, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O presidente do Ibraf conduzirá a palestra "O legado de Mandela", ao lado da Professora Doutora Vera Regina, da Unilab (às 16h, no Auditório, próximo ao Planetário), e Jamieson integra o diálogo cultural "Autodefinição para a construção de uma luta negra no Brasil - Reflexões a partir do Apartheid", ao lado da graduanda em Serviço Social pela UECE e militante do movimento negro, Luana Apolinário (às 19h, no Miniauditório do Museu da Cultura Cearense.

"Preferencialmente queremos chamar os pretinhos e pretinhas que não tem acesso a esse conteúdo, porque uma passagem de ônibus significa ter acesso ou não. Então, num processo de autofinanciamento, estamos levando um ônibus com jovens de comunidades periféricas. Mas os brancos não racistas ou antirracistas também são bem-vindos", enfatiza Jamieson.

João Bosco também estende o convite a todos os interessados na discussão, e reforça a visitação na exposição "Mandela - De Prisioneiro a Presidente", que permanecerá em cartaz no Dragão do Mar até o fim de julho.

"O Mandela morreu, mas não precisamos olhar apenas para o retrovisor. Em tempos caóticos, de interesses individuais e discussões intestinas, não se pode deixar de entender que ele deu uma mensagem de conciliação para a humanidade", reforça.

"Às vésperas de uma eleição, nossa expectativa é de que esse exemplo do Mandela contamine e influencie o pensamento dos candidatos, daqueles que estão na iminência de uma disputa presidencial e local. A mensagem que precisa também ser apresentada é de que o Mandela pode servir de inspiração para os postulantes dos diversos cargos", finaliza João Bosco Monte.

Programação

Hoje (18)

CENTRO CULTURAL BELCHIOR

9h - Exibição do filme "Invictus" e conversa com o professor, sociólogo e mestre em História José hilário Ferreira Sobrinho

17h - Concentração do cortejo do Maracatu

17h30 - Início do Cortejo do Maracatu para o Estoril

INSTITUTO DRAGÃO DO MAR

14h - Workshop com a Embaixadora de Gana no Brasil, Professora Abena Busia - "História Negra através da Poesia: Mandela e a Memória Diaspórica" (miniauditório do Museu da Cultura Cearense)

16h - Palestra O legado de Mandela com o Presidente do Instituto Brasil África, João Bosco Monte, e a Professora Doutora Vera Regina, da Unilab (Auditório, próximo ao Planetário)

17h - Recepção final da palestra com Maracatu

NOITE AFRO NO ESTORIL

17h - Início da Feira Gastronômica, Feira Criativa e Beleza Solidária

18h30 - Roda SambaDelas

Quinta (19)

Diálogo Cultural

17h às 19h - 'Autodefinição para a construção de uma luta negra no Brasil, reflexões a partir do Apartheid" (miniauditório do Museu da Cultura Cearense)

Exposição "Mandela: de prisioneiro a presidente"

Em cartaz no Museu da Cultura Cearense (CDMAC - R. Dragão do mar, 81, Praia de Iracema). Até 30 de julho de 2018, de terça a sexta, das 9h às 19h (acesso até as 18h30), e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 21h (acesso até as 20h30). Gratuito.