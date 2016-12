Livrarias expandem seu território

00:00 · 28.12.2016 por Antonio Laudenir - Repórter

Uma constatação comum a diversos setores produtivos no Brasil foi a interferência da chamada crise. O momento de recessão e as incertezas quanto aos desmandos advindos das esferas políticas exigiram maneiras de driblar os impactos financeiros negativos.

Na área cultural, observada pelo prisma de um mercado, os dois últimos anos afetaram artistas e produtores. O cenário de 2017 deve manter-se o mesmo.

Diante de uma premissa nebulosa quanto ao escoamento dos produtos, no campo das livrarias, a alta da matéria prima papel e a convivência com o comércio online mostram-se alguns dos principais desafios. Estar atento ao hábito dos leitores brasileiros é uma perspectiva de atuação.

Últimos dados da pesquisa "Retratos da Leitura no Brasil", realizada pelo Ibope sob encomenda do Instituto Pró-Livro, detalham que o número de leitores no País subiu 6 pontos percentuais entre 2011 e 2015.

Com abrangência nacional, o levantamento, divulgado em maio deste ano, apontou que o Brasil tem cerca de 104,7 milhões de leitores, ou seja, um total de 56% da população.

É considerado "leitor", pela metodologia da pesquisa, alguém que leu, inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos três meses. Segundo o Instituto Pró-Livro, o brasileiro lê, em média, 2,54 livros no período referência de três meses anteriores à pesquisa. O número equivale a 4,96 livros por habitante/ano.

Vale destacar que este levantamento considera todos gêneros: literatura, contos, romances, poesia, gibis, Bíblia, livros religiosos e livros didáticos. A literatura segue em baixa no gosto nacional destes 54% dos alfabetizados não consomem romances, contos e poesias por vontade própria.

Perfil

Mantido pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares (Abrelivros), o Instituto Pró-Livro também quer saber quais as principais formas de acesso ao livro. Em sua 4ª edição, a pesquisa revela que a compra em livraria física ou internet ainda predominam entre os leitores. Entre os entrevistados, 43% revelaram adquirir leitura dessa forma.

O estudo é abrangente e leva em conta aspectos como escolaridade e renda familiar. Muitas das informações apontam a falha do poder público. No tocante ao acesso, livros emprestados por bibliotecas públicas ou comunitárias está em terceiro lugar, abaixo do download na internet.

As modificações no perfil dos leitores brasileiros é sentida pelos empresários. De olho no números ainda do ano passado, quando contabilizaram recuo nas vendas entre julho e agosto, as empresas do setor correm para melhorar as operações. Redes como Saraiva e Cultura apostam na força do canal online e no remodelamento das lojas físicas.

Entre as ações, vale pontuar a iniciativa da Livraria Cultura ao investir na versão mobile para o canal de e-commerce da empresa.

Durante 2016, a empreitada contou com o suporte direto dos 19 pontos de venda espalhados através de oito estados - destes últimos, 17 estavam aptos a trocar produtos adquiridos pela internet ou na loja física.

Ambiente

Para a Saraiva, 2016 foi sinônimo de reformulação das lojas e busca por novos territórios. Esse avanço pode ser percebido na capital cearense. Este mês marca a chegada de mais uma unidade da rede na cidade. A terceira do Ceará, vai ocupar 650m² de área do North Shopping.

A expectativa, segundo o diretor de operações e expansão, Eduardo Audrá, é que esta loja siga o modelo das recém inauguradas livrarias de Porto Alegre, Nova Iguaçu (RJ) e Franca (SP).

"Esse novo conceito de atendimento é desenhado e tem projeto para todos os mercados. A intenção é suprir um público mais jovem, com produtos mais leves e capazes de se adequarem aos diferentes gostos", destaca Audrá.

Para o gestor, a disputa por este cliente passa pelo processo de oferecer um ambiente inclusivo e democrático. O conceito deste novo conjunto de lojas inauguradas é ir além de um local de compras, e ofertar uma opção de entretenimento e lazer para os visitantes.

Toda a linha de papelaria, eletrônicos, área de eventos e vendas do Lev (leitor digital sa Saraiva) estarão presentes na unidade.

Internet

Sobre a perspectiva de atender uma região da cidade até então nunca contemplada pela rede, Audrá comenta que este foi o principal chamariz para a instalação da loja. "O Shopping passou por uma reforma, se revitalizou e ganhamos um ótimo espaço. A ideia é expandir a tanto a leitura como a experiência em torno deste hábito", finalizou. Em 2016, a plataforma on-line Estante Virtual chegou à marca de 15 milhões de livros vendidos. Com 11 anos de atividade, a loja reúne atualmente uma rede de 1.350 sebos espalhados pelo País. Somente entre os meses de julho e setembro deste ano, foram vendidos 730 mil livros a mais que no mesmo período de 2015.

Deste montante, 50% das vendas foram de livros técnicos; 21% de literatura estrangeira e brasileira; 10% de autoajuda, esoterismo e religião. O índices da Estante Virtual apontam um crescimento que acompanha o atual leitor brasileiro. A internet tem sido um território de compras em plena expansão e cerca de dez mil livros são vendidos pelo site mensalmente.

Entre os dados oferecidos pela plataforma surgem algumas curiosidades. Dos autores nacionais, mais procurados e estão Machado de Assis (1839-1908), Jorge Amado (1912-2001), Clarice Lispector (1920-1977) e José de Alencar (1829-1877). Na ala dos estrangeiros, os escritores mais vendidos foram Agatha Christie (1890- 1976), Gabriel García Márquez (1927-2014), José Saramago (1922-2010) e Nora Roberts.