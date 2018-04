Lira dos dias de hoje

00:00 · 30.04.2018 por Josely Teixeira Carlos - Especial para o Caderno 3

O cantor Belchior: em sua obra, o rol de canções-denúncia é vasto ( Foto: Cleo Velleda/divulgação )

Além de livros e relançamentos de fonogramas, o rosto de Belchior está em toda parte. Camisas, canecas e até em capinhas de smartphones. Sim, hoje Belchior está envolto no consumismo que ele tantas vezes satirizou em suas letras, como nos versos ácidos de "Lira dos vinte anos" (com Francisco Casaverde) - "Os filhos de Bob Dylan/ clientes da Coca-Cola.../Um queria mandar brasa; Outro ser pedra que rola... Daí o Money entra em cena e arrasa" -, crítica resumida no trecho de "Dandy", que constata: "Nem um supermercado satisfaz meu coração".

Passado um ano da morte do autor de "Apenas um rapaz latino-americano", o fenômeno que envolve a posição que Belchior ocupa(rá) a partir de então na história da música popular brasileira é muito semelhante ao que ocorreu com John Lennon e Raul Seixas, em terras brasileiras. Belchior, impulsionado, claro, pela velocidade das redes, caminha para um lugar de mitificação no mapa da canção nacional. No caso de Belchior, assim como com Lennon e Raul, é preciso dizer que a ocupação desse território de prestígio converge com e responde à qualidade artística de sua produção.

Mas... E o discurso de Belchior? Será que as ideias tratadas em sua obra verbomusical (letra + música) estão do mesmo modo presentes nesse processo?

Será que Lennon e Raul são lembrados tantos anos depois de suas mortes sobretudo pelas suas ideologias ou são apenas rostos estereotipados que circulam em bótons e ornam os quadros e travesseiros das salas de estar?

Se, na contemporaneidade de redes sociais, o que mais se mostra é um catálogo de faces, corpos e poses, onde estão as ideias difundidas por nossos artistas?

Na fase atual de nossa história política/cultural, o ideário dos artistas da canção, comumente de forma velada, provavelmente revele muito mais do que análises complexas a profundidade das nossas relações sociais, em vários campos e instituições.

Sim, hoje precisamos escutá-los com muita atenção, pois como prova, por exemplo, a época da ditadura militar no Brasil, o texto dos artistas da música fazem denúncias e reflexões que talvez só a sutileza da canção seja capaz de fazer.

Com Belchior, não é diferente. Podemos encontrar, ao longo dos 11 discos de carreira e em dezenas de canções-denúncias do sobralense, uma infinidade de "avisos" à sociedade com um peculiar discernimento do real, que certamente é uma das principais funções do artista.

Ouçamos Belchior.

Em "A palo seco" (74), "Máquina I" e "Máquina II" já retratava a onipresença da aparelhagem no cotidiano. "Como o diabo gosta", de "Alucinação" (76), focaliza a relação de resistência do cidadão-comum às instituições: "Nunca fazer nada que o Mestre mandar. Sempre desobedecer. Nunca reverenciar".

Com a canção "Ter ou não ter", de "Todos os sentidos" (78), Belchior aborda o movimento existencial que pende para o material: "TO BE OR NOT TO BE quer dizer: TER OU NÃO TER". "Arte final", de "Baihuno" (93), trata do desrespeito à igualdade social: "Até vocês os reis da festa, ora, essa! Me tratam como tratam mulher, preto... Todos entramos no ghetto".

O rol de canções-denúncia de Belchior é vasto. Se não solucionam nossos males sociais, ajudam sagazmente a nos posicionar diante deles.

Como os filhos de Belchior, clientes do Facebook, vão se situar no fio de significados e das advertências que eles nos deixou, só a história poderá responder.

Josely Teixeira Carlos é professora de linguística, pesquisadora da USP, com teses de mestrado e doutorado sobre Belchior