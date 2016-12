Lições de teatro

00:00 · 29.12.2016

"Final da Tarde", do Grupo Caretas

Finaliza-se mais um ano e os frutos colhidos pelo teatro no Ceará seguem notáveis. Além das apresentações dos grupos locais nos equipamentos culturais do Estado, 2016 representou a consolidação de importantes eventos nessa seara.

Exemplos mais proeminentes são o Festival de Teatro Infantil do Ceará (TIC) - que celebrou sua 6ª edição com expressivo retorno artístico e de público - e o Palco Giratório, iniciativa nacional capitaneada pelo Sesc que passou pela Capital e por várias cidades do interior contando com a participação de companhias daqui.

São trabalhos e realidades que não apenas exibem a força das artes cênicas do Ceará, como revelam um aspecto que a atriz e produtora de teatro Samya de Lavor evoca em sua fala: "Há um interesse particular de pessoas de várias idades em não apenas assistir, mas também participar desse processo de formação como conhecedores da forma de funcionamento do teatro em todos os seus amplos aspectos".

E completa: "Não à toa, diariamente recebemos inúmeros e-mails e telefonemas de gente interessada em iniciar estudos e vivências na área teatral, uma demanda que é sempre bastante crescente".

Foi a partir dessa motivação que a profissional - unida à diretora da Vila das Artes, Cláudia Pires - idealizou as oficinas de teatro para iniciantes, projeto que lança sua programação a partir do dia 9 de janeiro na sede da Vila.

Seis grupos locais estarão à frente dos trabalhos que, no geral, durarão um total de três semanas, compreendendo as companhias Circo Lúdico Experimental, Bagaceira de Teatro, Pavilhão da Magnólia, Caretas, Teatro Máquina e Expressões Humanas. A ideia é que duas delas se revezem a cada semana para repassar seus conhecimentos e experiências na área que atuam, com uma metodologia que deverá abranger aspectos teóricos e práticos do fazer artístico teatral.

Não haverá inscrições prévias. Os interessados em participar das oficinas - todas gratuitas - deverão chegar no horário previsto e garantir sua vaga (haverá apenas 20 para cada workshop e será respeitada a ordem de chegada).

Públicos

Diferentes vieses de trabalho para diferentes públicos garantem a pluralidade da programação. Oficinas de teatro de vivência, para crianças, de palhaçaria e sobre criação narrativa são apenas alguns exemplos do que haverá nas aulas.

"A proposta de envolver diversos grupos com o mesmo intento reflete o quão vasto é o campo cênico. Ao mesmo tempo, esse trânsito de saberes beneficia também quem vai participar do projeto, possibilitando o contato com várias temáticas e olhares", avalia Vanéssia Gomes, membro e uma das fundadoras do grupo Teatro de Caretas.

Sobre a metodologia a ser adotada pela companhia da qual faz parte - que priorizará trabalhar com jovens a partir de 18 anos sob o viés do teatro de rua -, ela comenta que o foco das aulas será a associação do fazer artístico ao contexto no qual os jovens estão inseridos, num processo que contempla sobretudo as "percepções deles como atores, como atrizes, do coletivo, da cidade. Especialmente quando trabalhamos com teatro de rua, é importante que levantemos essas questões, pois, quando nos apresentamos, tanto atravessamos um lugar como aquele lugar também nos atravessa", esclarece Vanéssia.

Noções de consciência corporal, espacial e exercícios através de jogos contribuirão para o repasse de vivências do grupo, que deverá enfocar nos diferentes tipos de teatro de rua - o de roda, o de invasão e o de máscaras, por exemplo - para ressoar seus saberes.

"Tudo deve ser facilitado pela energia e efervescência que os participantes trarão, pois, se eles se inscreveram, é porque estão interessados em aprender, algo que facilita bastante o processo de assimilação". Num espectro maior de temáticas e olhares, o grupo Círculo Lúdico Experimental procurará desenvolver nos participantes, sob o ofício da arte da palhaçaria, o ato de fazer rir, almejando desnudá-los de limites para compôr personagens e se fazer um ser risível.

Já o Bagaceira de Teatro se aproveitará de seus 16 anos de estrada cênica para apresentar seus processos de montagem dos espetáculos, investindo numa gama de exercícios. Caso também do Pavilhão da Magnólia, que contará apenas com crianças na oficina e deverá investir em aspectos lúdicos de percepção do outro e de si como ser atuante, teatral.

Procedimentos e dispositivos para a criação narrativa será o foco do grupo Teatro Máquina - com especial atenção à criação autoral. Por fim, a companhia Expressões Humanas capitaneará uma investigação da poética do espaço cênico e do ator criador.

Provocação

Para além do trânsito de ideias e experiências, Samya de Lavor sublinha que a iniciativa é também uma forma de provocação aos grupos para que os mesmos lancem projetos permanentes de formação teatral para iniciantes, algo que, segundo ela, ainda é bastante incipiente no Estado.

"Não temos um curso técnico em teatro, há pouquíssimas iniciativas para crianças na área e, nas escolas públicas, o teatro é trabalhado por professores de arte-educação que focam mais na adolescência. Temos, portanto, uma lacuna aí, algo que um projeto como o das oficinas pode fazer alavancar outros trabalhos - especialmente nos grupos participantes - e chamar a atenção do poder público quanto à demanda de interessados no ramo", contextualiza.

Ainda de acordo com ela, devido a todas as companhias possuírem sede própria, as formações podem proporcionar encontros para além dos dias programados, proporcionando ampliação de público e um maior fomento à integralização e especialização dos participantes.

Se as expectativas quanto ao trabalho realmente forem cumpridas, mais uma variável deve ser adicionada à equação promissora das artes cênicas cearense no ano vindouro. Até lá, que sobrem saberes advindos dessas lições de teatro.

Mais informações:

Oficinas de teatro para iniciantes. De 9 a 27 de janeiro na Vila das Artes (R. 24 de Maio, 1221, Centro). Programação gratuita. Inscrições por ordem de chegada. Número máximo de vagas: 20. Contato: (85) 3252.1444

Programação

De 9 a 13 de janeiro

12h - Circo Lúdico Experimental - Oficina de Palhaçaria para jovens e adultos

14h às 17h - Grupo Bagaceira de Teatro - Oficina de Iniciação Teatral para jovens e adultos

De 16 a 20 de janeiro

9h às 12h - Pavilhão da Magnólia - Oficina Teatro e as Crianças

14h às 17h - Caretas - Oficina de Teatro de Rua para jovens a partir de 18 anos

De 23 a 27 de janeiro

9h às 12h - Teatro Máquina - Oficina "O Ator, o espaço e as formas de narrar: procedimentos para a criação" para jovens e adultos

14h às 17h - Expressões Humanas - Oficina Teatro Ritual ou Teatro de Vivência para jovens e adultos