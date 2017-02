Legados de Sérvulo na cidade

00:00 · 07.02.2017 por Mayara de Araújo - Especial para o Caderno 3

Dodora Guimarães foi companheira de Sérvulo (em destaque) durante 37 anos ( Fotos: Yago Albuquerque )

Ainda há Sérvulo em Fortaleza. Nas duas hastes gigantes, que cortam o vento litorâneo na Praia do Náutico, reproduzindo a mínima representação de uma ave ou o emaranhado de canos que capilariza a Capital. Nas formas geométricas que dão boas vindas no Campus do Pici, e desenham sombras ao passar do dia. Nos quadrados sobrepostos no Centro da cidade - que, mesmo fundidos a ferro, denotam leveza, desafiando a gravidade.

Deveria haver ainda mais Sérvulos em Fortaleza. Desde o retorno de Paris, em 1975, o artista se dedicou avidamente a produzir obras públicas e a estimular interferências artísticas na cidade. Foram cerca de 30 projetos em locais públicos ou integrados à arquitetura de prédios privados produzidos por Sérvulo Esmeraldo, mas a maioria deles já não está exposta.

"A nossa sociedade, a nossa cultura, não tinha massa crítica para receber esse artista tão inquieto, não fomos capazes de absolvê-lo plenamente", afirma Dodora Guimarães. A companheira de 37 anos de união recorda-o, sobretudo, como um artista completo. "Sérvulo era um operário das artes mesmo, que trabalhava até às 19h todo dia. Mas não só isso. Ele lutava pelos direitos dos artistas e pela democratização das artes. Acreditava que fazia isso ao investir nas obras públicas", define.

Cidade

Segundo recorda a própria Dodora, nos primeiros anos, uma dos maiores prazeres de Sérvulo, ao receber amigos de outros Estados e países em Fortaleza, era passear pela cidade apresentando suas obras. Com o passar dos anos, perdera o gosto. "Ele ficava revoltado com o descaso, com a falta de manutenção e com as interferências que faziam nos espaços", complementa.

Uma breve retrospectiva pelos jornais da década de 80 revelam um Sérvulo interessado e persistente. Em 1982, queixava-se de o Parque das Esculturas, sonho antigo seu, nunca ter saído do papel: "E eu não sei porque, já que todas as obras seriam doadas e Fortaleza poderia vir a se transformar numa cidade monumento. Com esse projeto, a cidade não teria unicamente como atração as praias", afirmava na ocasião.

Um ano depois, uma nova reportagem atualiza a situação do Parque, noticiando a iminente inauguração. "Agora, com o financiamento da Prefeitura Municipal, o projeto será concretizado. O Parque de Esculturas, que será inaugurado até o final do ano, funcionará num terreno localizado no cruzamento da Av. Aguanambi com a Rua Domingos Olímpio, que será cedido pelo proprietário, Luis Severiano Ribeiro". O espaço receberia cerca de 20 esculturas, de nomes como Calabrone, Marcelo Nitsche e Aldemir Martins, expostas permanentemente.

Apesar da criação do espaço, o Parque Pajeú só passou a se tornar galeria de arte de fato em 1997, após parceria firmada entre a Prefeitura de Fortaleza, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e os artistas cearenses.

"O problema é que a manutenção de obras em espaços públicos é algo que nem todas as gestões estão dispostas a fazer. É oneroso, algo bastante específico e que precisa de um acompanhamento frequente", pontua o arquiteto e urbanista Fausto Nilo.

Segundo a CDL, que continua responsável pela limpeza e pelo serviço de jardinagem da praça, as obras, ao longo dos anos, sofreram pichações e desmontes. Algumas, como noticiado pelo Diário do Nordeste em 2009, foram inclusive furtadas. Ainda de acordo com a Câmara, as peças foram definitivamente retiradas do local pela Secretaria do Centro ainda na gestão de Luiza Perdigão. Muitas permanecem com paradeiro desconhecido.

Projetos

Segundo revela Dodora, a restauração de obras públicas do esposo será iniciada ainda este ano. O projeto de requalificação da Beira Mar, implantado pela Prefeitura de Fortaleza, prevê uma delas: a do Monumento ao Saneamento Básico de Fortaleza. "Aquela escultura vai ter o verdadeiro espaço que ela merece, com iluminação especial e sem ficar escondida na confusão da feirinha", afirma Fausto Nilo. Sob a escultura, Dodora adianta que será instalado um espelho d'água.

Outra meta ainda na Beira Mar é restaurar a "Femme Bateau", originalmente instalada na Ponte dos Ingleses. "Queremos devolvê-la ao lugar de origem e buscar a contribuição de metalúrgicos para reforçar a estrutura com um material que aguente a maresia", adianta o urbanista. Esta é uma das restaurações que acontece já via Instituto Sérvulo Esmeraldo, criado por Dodora e pelo artista em 2013.

Em parceria com a Secultfor, o Instituto deve recuperar outras três esculturas: a fonte da Praça da Sé, no Centro (que, segundo a curadora, só funcionou durante 15 dias e logo foi desligada); a escultura cinética do antigo Armazém do Sul, na esquina da Av. Santos Dumont com Av. Barão de Studart; e a escultura vertical da Praça General Murilo Borges, no Centro.

"Com recursos nossos, queremos restaurar também a fonte do DNOCS, que simplesmente foi retirada do lugar, sumiram com ela", denuncia a curadora.

A fonte do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, que criava freixos de arco-íris a partir da incidência da luz na água borrifada por 60 micro-pulverizadores, será recriada graças ao perfeccionismo do artista. "Sérvulo era muito organizado e guardou cadernos com os cálculos de todas essas obras. Temos até o contato dos fornecedores e os orçamentos da época", detalha Dodora.

E onde serão instaladas obras como esta e a escultura cinética do Armazém do Sul, já que seus locais de origem não são mais viáveis? Aí mora a principal ambição da esposa de Esmeraldo: recriar uma galeria de arte ao ar livre em Fortaleza.

"Conversamos com o prefeito no ano passado e estamos negociando um novo espaço de esculturas, na reforma do parque Adahil Barreto. Espero que o poder público se comprometa e nos ajude por que a arte tem um enorme poder transformador e Sérvulo não queria que ela ficasse apenas nas salas de exposição", conta.

Missa

Nesta terça-feira, às 20h, a família de Sérvulo Esmeraldo convida parentes e amigos para a missa de sétimo dia na intenção do artista, na Igreja São Vicente de Paula (Av. Desembargador Moreira, 2211, Aldeota). O artista faleceu na última quarta-feira (1), vítima de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado em função de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A ocasião marcará mais uma despedida do "guerreiro Cariri", como o chamava Dodora.

Saiba mais

Obras públicas de Sérvulo ainda expostas:

1977 - Monumento ao Saneamento Básico da Cidade, Fortaleza ou Interceptor Oceânico (Praia do Naútico)

1978 - Faculdade de Medicina, UFC (Rodolfo Teófilo)

1981 - Centro Cultural Banco do Nordeste (Centro)

1983 - Escultura Praça General Murilo Borges (Centro)

1987 - Campus do Pici da UFC (Pici)

1988 - Centro Empresarial Clóvis Rolim (Centro)

1991 - Parque do Cocó (Cocó)

1992 - Monumento ao Jangadeiro (Av. Beira Mar)

2002 - Praça da Sé (Centro)

Obras com paradeiro desconhecido:

1977 - Painel da Assembleia Legislativa do Ceará (Dionísio Torres)

1980 - Escultura Cinética do antigo Armazém do Sul (Aldeota)

1983 - Torre da Praça General Murilo Borges (Centro)

1984 - Fonte da sede do DNOCS (Centro)

1994 - Femme Bateau, na Ponte dos Ingleses (Praia de Iracema)

1995 - Cruz do altar-mor da Catedral (Centro)

1997 - Parque das Esculturas (Centro)