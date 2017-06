00:00 · 09.06.2017

Neste sábado (10), o Museu da Fotografia Fortaleza (Varjota) também recebe outra atividade: a oficina "Evolução do Fotojornalismo", com o fotógrafo Eduardo Queiroz (CE). Também editor da unidade de imagem do Diário do Nordeste, ele vai dividir sua experiência na área, abordando o começo do fotojornalismo, conceitos, a evolução tecnológica que envolve a prática, além da produção e reprodução de imagens.

A oficina é voltada para fotógrafos com pouca experiência na área, estudantes de Comunicação Social, dentre outros interessados na fotografia. Segundo Eduardo Queiroz, o conteúdo "entra um pouco no conceito do fotojornalismo: não mudou muita coisa, o que mudou foram os suportes. Mas a forma de construir não mudou muito, apesar de que hoje nós temos a imagem em uma perspectiva de crise", avalia o facilitador.

Para ele, um dos desafios do repórter fotográfico, hoje, é a reestruturação de seu pensamento. Uma mudança que ocorre por conta do encontro da fotografia com o vídeo, e exige algo além da narrativa fotográfica a cada pauta. "Ele precisa pensar, agora, a pauta como um roteiro também", complementa Eduardo.

Início

A paixão do fotógrafo (59) pela fotografia data de seus 12 anos de idade, e desde então teve de lidar com a escassez de cursos e de acesso a equipamentos, no Brasil, para conseguir se profissionalizar.

"Até a literatura era complicada: apesar de ter muita gente produzindo livros, era difícil ter acesso a essa bibliografia", recorda ele. Indagado sobre qual seria o valor dos tempos analógicos para o fotojornalismo, Eduardo observa que os mais experientes não sentem saudade de carregar tanto equipamento.

"Se você fosse cobrir um jogo, levava quase 100 quilos de equipamentos: ampliador, os químicos, a transmissora de foto, banheira, lona. Uma parafernália enorme. Pra revelar, e depois ainda transmitir aquela foto", detalha.

Ele coloca que hoje, com a fotografia digital, essa carga diminuiu bastante. No entanto, o que não mudou foi a forma de encarar a imagem. O fotógrafo observa que existe uma impressão equivocada de que o equipamento "garante" a qualidade do trabalho.

"Porque o display de um celular desses traz 16 milhões de cores. Isso invade meus olhos, porque só tenho competência pra enxergar 8 milhões, e 16 é o dobro. Então ficar legal, fica. Mas a captação é outra coisa", explica.

Captura

Como fotógrafo, Eduardo revela que se interessa em fotografar "tudo". E costuma aproveitar viagens para construir ensaios e narrativas fotográficas. "Tive a chance de ir a Paris (França) e lembrei da exposição de um fotógrafo que teve na Unifor (Brassaï, em 2011, com imagens em preto e branco). Daí construí uma narrativa, enxergando o trabalho dele sobre a cidade, mas ao mesmo tempo com o que vi: os malandros, as belas, enfim. Fiz a Torre Eiffel (tentando atravessar o olhar de Brassaï)", conta.

Eduardo observa que existe, para ele, um patamar para o fotógrafo alcançar excelência no que faz. "Considero o máximo do fotógrafo quando ele consegue, através de exercícios, 'sentir a luz'. Se ele ler 'Sistema de Zonas', do Ansel Adams, e consegue ter essa sensibilidade, só vai crescer a partir disso", destaca.

Mais informações:

Inscrições abertas para a oficina "Evolução do Fotojornalismo", com Eduardo Queiroz (CE), na recepção do Museu da Fotografia Fortaleza (R. Frederico Borges, 545, Varjota). Valor: R$ 50. A oficina acontece neste sábado (10), de 14h às 17h. Contato: (85) 3017.3661 educacao@museudafotografia.com.br