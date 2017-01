"La la land" ganha prêmio em cerimônia do PGA

00:00 · 31.01.2017

O longa "La la land: cantando estações" venceu o prêmio máximo do Sindicato dos Produtores (PGA, na sigla em inglês), em cerimônia realizada neste domingo (29), em Los Angeles. Assim, o trabalho de Damien Chazelle reforça seu potencial para levar o Oscar de melhor filme - ao todo, ele concorre em 14 categorias. Historicamente, a maioria dos premiados no Sindicato dos Produtores também leva o prêmio da Academia (em 27 anos, foram 19 resultados correspondentes). Isso porque boa parte dos integrantes do PGA também é votante na comissão do Oscar.

Entre as exceções, está "A grande aposta" (2015), laureado no ano passado pelos produtores mas posteriormente derrotado na cerimônia do Oscar por "Spotlight: segredos revelados". Nos oito anos anteriores, no entanto, o resultado de ambas as premiações coincidiu.

"La la land" competia com "A chegada', "Deadpool", "Um limite entre nós", "Até o último homem", "A qualquer custo", "Estrelas além do tempo", "Lion: uma jornada para casa", "Manchester à beira-mar" e "Moonlight: sob a luz do luar".

Engajamento

A cerimônia do PGA foi pontuada por várias declarações contra o decreto do presidente Donald Trump que restringe a entrada nos EUA de cidadãos procedentes do Irã, Iraque, Líbia, Somália, Síria, Sudão e Iêmen. "Todos nós somos refugiados. Nenhum de nós está à parte", afirmou o produtor Irwin Winkler, ao vencer um troféu pelo conjunto da obra.

Os presidentes do PGA, Lori McCreary e Gary Lucchesi, atacaram a política de Trump no início da cerimônia. "Liberdade religiosa foi um dos princípios que fundaram a nossa democracia", disse Lucchesi. McCreary acrescentou: "Agora, mais do que nunca, devemos nos lembrar das palavras escritas na Estátua da Liberdade: 'Venham a mim as multidões exaustas, pobres e confusas ansiosas pela liberdade'".

Na cerimônia, "O.J.: made in America" foi escolhido como o melhor documentário.

O PGA também laureou produções da TV. "Stranger things", da Netflix, foi considerada a melhor série dramática, e "Atlanta", da FX, a melhor comédia. (Agência O Globo)