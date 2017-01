Knausgård lança livro mais fraco de sua série

00:00 · 23.01.2017 por Camila Von Holdefer - Folhapress

Destaque da Flip do ano passado, Karl Ove Knausgård provavelmente já está habituado a ser o centro das atenções. Sua escrita sedutora (e reveladora) tem levado leitores de diversos países a acompanhar os volumes da saga autobiográfica "Minha Luta". O quarto dos seis volumes, "Uma Temporada no Escuro", saiu quando de sua passagem pelo Brasil. Nele, com a franqueza costumeira, o autor retrata um período nebuloso: a transição, na década de 1980, da adolescência para uma espécie de zona intermediária antes da maturidade.

Aos 18 anos, depois de concluir o colegial, Knausgård parte para Håfjord, um vilarejo no norte da Noruega, onde arranja um emprego de professor. A ideia é lecionar durante parte do dia e, na solidão da cabana alugada, escrever ficção. Num povoado minúsculo, porém, privacidade e isolamento são conceitos voláteis.

Knausgård, por sua vez, deseja a solidão tanto quanto deseja uma companhia. Ele nunca fez sexo - o que o preocupa. Basta o vislumbre de um par de seios para que ele perca a compostura. Enquanto ele mesmo se transforma, acompanha a transformação dos estudantes. Com a pequena diferença de idade entre um e outros, o que se estabelece é uma estranha relação professor-alunos - sobretudo professor-alunas.

Mesmo se retrata uma fase turbulenta, o livro tem algo de engraçado. De um lado, há um jovem aspirante a escritor às voltas com a dificuldade de encontrar a própria voz numa narrativa. De outro, há um jovem aspirante a escritor que sofre de ejaculação precoce. Karl Ove também retrocede aos últimos anos do colegial, marcados por conflitos e interesses semelhantes - garotas, bebida, discos. Até certo ponto, encontra na música um escape para seus impulsos conflitantes. Se a música não pode ajudá-lo, o álcool o ajuda. Ele ao menos acha que sim.

Mesmo com todo o talento de Knausgård para fisgar o leitor, não deixa de ser um tanto monótono acompanhar as desventuras de um adolescente cheio de hormônios. A banalidade, antes atraente, aqui se torna meio maçante. Karl Ove não encontra cueca limpa depois de um episódio de polução noturna. Karl Ove disfarça uma ereção inoportuna. Karl Ove bebe com os amigos. Karl Ove bebe com os amigos.

Embora se mantenha razoavelmente interessante, a série perde força. Dos quatro livros publicados no Brasil, este é o mais fraco.