José Padilha rebate crítica sobre filme

00:00 · 21.02.2018 por Guilherme Genestreti - Folhapress

Ao apresentar seu novo filme no Festival de Berlim, o diretor brasileiro José Padilha rebateu as críticas de que a obra suaviza a imagem dos personagens principais, dois alemães pró-Palestina que sequestram um avião cheio de passageiros israelenses.

"Terroristas também têm consciência. Cometeram algo inescusável, errado, mas são seres humanos e eu tinha de retratá-los como tal", disse após a sessão de "7 Dias em Entebbe", produção anglo-americana que teve sua estreia mundial nesta segunda (19).

Não fosse o fato de o cineasta carioca ter assumido o projeto quando ele já existia, o filme poderia se passar por uma obra realmente idealizada pelo diretor de "Tropa de Elite" e "Ônibus 174".

Estão lá, como em seu longa mais famoso, os dilemas sobre os limites do uso da força, o argumento militarista e as zonas cinzentas dos polos em disputa. Com essa nova produção, Padilha volta à competição do Festival de Berlim, desta vez sem disputar o Urso de Ouro, prêmio que levou em 2007 com a primeira parte de sua saga sobre o Capitão Nascimento.

O novo filme reencena um caso real ocorrido em 1976, o sequestro de um avião da Air France lotado de passageiros israelenses por militantes pró-Palestina e seu desvio para a cidade ugandense de Entebbe. Entre os sequestradores estavam dois alemães, Wilfried Böse (Daniel Brühl) e Brigitte Kuhlmann (Rosamund Pike).

É sobre ambos os personagens que o filme deposita a maior parte do peso da trama. Ingênuos e despreparados para a possibilidade de derramar sangue, os dois estão engajados na luta pró-palestinos, mas cedo se nota que não têm a frieza emocional necessária.

O filme contrapõe as motivações da dupla de alemães das razões que impelem seus parceiros do Oriente Médio. "Os palestinos o faziam por causa do conflito, aquilo era pessoal e visceral. Os outros vinham de uma tradição da esquerda dos anos 1970, o faziam pelo marxismo, pela ideia", afirma Padilha. "Os reféns desafiavam a motivação de Böse e o acusavam de nazista, a última coisa que alguém de esquerda daquela época gostaria de ser acusado".

Dinâmica

Longe do cenário do atentado, na cúpula do governo israelense, o diretor cria um thriller de gabinete. O premiê Yitzhak Rabin (Lior Ashkenazi) e seu ministro da Defesa, Shimon Peres (Eddie Marsan), também enfrentam seus próprios xadrezes políticos e estratégicos ao discordarem um do outro sobre a operação militar de resgate dos passageiros. "Quando se olha a dinâmica entre os dois, você percebe a dificuldade de dialogar em Israel", diz o diretor.

Já o ditador ugandense Idi Amin (Nonso Anozie), que na trama espera barganhar com as potências ocidentais por meio do episódio, é retratado com todos os seus aspectos folclóricos já explorados no cinema. É praticamente o alívio cômico do filme.

Padilha acrescenta ao caldo questões como culpa alemã, utopia esquerdista e sionismo, mas sem tomar partido. Acaba costurando uma obra que pode, como notou a revista americana "The Hollywood Reporter", irritar o atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

É que ao mostrar a operação, a trama destoa da versão defendida pela família do premiê, segundo a qual Yoni, militar e irmão mais velho do premiê, foi chave no resgate e morreu sob fogo palestino.