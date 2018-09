Jogo de cinema

00:00 · 21.09.2018 por Diego Benevides - Crítico de cinema

"A Ilha": longa trouxe novos aplausos para a dupla de realizadores Ary Rosa e Glenda NIcácio, que estiveram no festival em 2017 com o elogiado "Café com Canela"

Pelo segundo ano consecutivo, os realizadores Ary Rosa e Glenda Nicácio receberam aplausos incansáveis na competição de longas-metragens do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Depois de ser agraciada com quatro prêmios por "Café com Canela", que estreou recentemente no circuito nacional, a dupla retornou ao Cine Brasília com o drama "Ilha", rodado no interior baiano.

A trama acompanha a vida de Emerson, jovem da periferia que deseja fazer um filme sobre sua própria vida. Ele, então, sequestra Henrique, famoso cineasta em decadência, para que seu objetivo seja alcançado.

Logo na primeira sequência de "Ilha", que mostra o contato inicial entre os dois, fica claro que os diretores pretendem se utilizar, mais uma vez, dos recursos fílmicos mais variados para realizar a obra. A metalinguagem se desdobra no decorrer dos 94 minutos de projeção, explorando os pontos de vista de quem está encenando ou gravando essa encenação.

Se em "Café com Canela" eles subverteram o uso desses elementos estéticos para mostrar que é possível alcançar um bom resultado por meio de ações inusitadas, em "Ilha" essas escolhas se acentuam. As variações de câmera, os enquadramentos entre o urgente e o contemplativo e a montagem eficiente fazem com que este também seja um filme cuja proposta é sair um pouco da curva do cinema independente tradicional. É sempre interessante perceber esse jogo das imagens e como elas são essenciais para trazer naturalidade e dar o ritmo da narrativa.

Ainda que o fazer cinematográfico seja o principal eixo da trama, o longa não é apenas sobre isso. A relação entre os protagonistas acaba aproximando esses dois homens que tiveram destinos divergentes. Ao reviver o passado de Emerson, por meio da interpretação dentro do filme, Henrique passa a entender, aos poucos, os motivos de ele querer gravar sua própria história. Emerson é um personagem de fronteira, nascido em um lugar que parece prendê-lo ao passado, sem grandes possibilidades de futuro.

Fora do eixo

Ary e Glenda são formados em Cinema pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e realizam uma série de projetos na própria região. "Ilha" é mais um resultado de um cinema que busca a descentralização não apenas geográfica, mas das propostas do fazer artístico. O roteiro foi feito dois dias depois do fim das filmagens de "Café com Canela", partindo de inquietações pessoais de Ary sobre a região que habitam e as pessoas que passam por suas vidas.

"O filme vem da vontade de falar sobre esse ofício (do cinema) que não é o que se pensa. É duro, exige muito da gente. Estamos fora do eixo não apenas de Rio/São Paulo, mas das grandes capitais. Acho que essas questões nós debatemos há muito muito tempo, a partir da nossa primeira escolha que é fazer cinema no Interior, isolados", pontua Ary.

"Glenda e eu entendemos que existia um caminho possível a partir dali, nunca tivemos a pretensão de ir para Salvador, Rio de Janeiro ou São Paulo. Já nos estruturamos nesse pensamento, entendendo as brechas e necessidades de novas narrativas, de 'descaretar' o cinema", completa ele.

Afetos

As memórias familiares dizem muito sobre a história de Emerson, especialmente em relação ao pai abusador. Os diretores caminham por temáticas escorregadias, como as imagens que propõem o assédio do pai com o filho. "Tivemos muito cuidado porque trabalhamos pontos perigosos e arriscados, no limite da possibilidade. Em várias questões eu fico no limite, mas na frente do filme eu sinto que algum personagem responde à altura para equilibrar esses desníveis. Não sei se conseguimos. Temos muita responsabilidade no que fazemos, em especial em um filme desse que vai na beirada do abismo o tempo inteiro e arrisca", conta Ary.

Um rápido encantamento também surge entre Emerson e Henrique. A orientação sexual não é vista como algo óbvio e a aproximação dos personagens fortalece uma relação natural entre esses dois homens.

Em uma das cenas mais comentadas de "Ilha", os dois mantém uma relação sexual de um ponto de vista totalmente diferente do esperado. Ao deixar o tesão fora de quadro enquanto filma apenas os barulhos e os movimentos dos pés deles, os diretores buscam estimular a sensorialidade desse momento íntimo.

"Eu, como um ser gay no mundo, nunca me vi representado sexualmente enquanto cinema clássico. Eu achava que era muito importante fazer alguma coisa que oferecesse esse lugar de afeto homossexual", continua o diretor.

Emerson, interpretado por Renan Motta, é um personagem complexo, cujas variáveis aparecem no decorrer da filmagem de suas memórias. É um homem negro e periférico que busca na arte o alento de seu futuro. Ele parece não saber muito bem se seu filme terá um público, mas o ato de filmar é um mecanismo libertador para que ele repense sua própria trajetória e seu lugar no mundo.

O protagonismo negro é um diferencial, especialmente ao proporcionar ao elenco um leque de possibilidades de interpretação, inclusive política. Aldri Anunciação, que vive Henrique, faz com que os sentimentos registrados pela câmera extrapolem o enquadramento, como no momento em que se emociona ao cantar uma música.

"Queríamos pensar que a vida do Emerson é tão ampla e diversa do que aquele personagem raso a princípio que você pode ter alguma identificação ou não. Talvez surpreenda porque a história vai para lugares que talvez a gente não pensava. O cinema que a gente faz é fruto de muita pré-produção e imersão. A vida do Emerson vai pra lugares mais complexos do que ter de contar a vida desse personagem em duas linhas", afirma Glenda.

Conflitos

A imersão em "Ilha" acontece um pouco de diferente do que em "Café com Canela". Dessa vez, os conflitos parecem ser um pouco mais subjetivos (e os diretores contam que interessa bastante pensar e quebrar a noção de subjetividade), demandando mais de tempo para serem diluídos.

No ato final do roteiro, Ary e Glenda mudam a chave e se colocam também como personagens da história, o que à primeira vista pode incomodar por ser um recurso um tanto manipulado para passar uma mensagem que já estava sendo dita de maneira mais espontânea.

De toda forma, é fundamental ver o crescimento de um cinema feito no Interior que pensa e, mais ainda, pesquisa sobre as poéticas da imagem e as subversões de uma linguagem mais tradicional. Com "Ilha", Ary e Glenda se estabelecem como jovens realizadores inventivos que, talvez, encontrem dificuldades de dialogar com um público mais tradicional, mas que ainda têm muito a oferecer ao cinema brasileiro contemporâneo.

O crítico viajou a convite do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.