Jeri e o cinema nacional

00:00 · 07.06.2017 por Roberta Souza - Repórter

O documentário "Abissal", de Artur Leite, é um dos curtas cearenses que participam da mostra competitiva do Festival

Apresentar o que é feito aqui para quem é daqui e também de fora é uma das propostas que movem o Festival de Jericoacoara Cinema Digital desde sua primeira edição. O cenário paradisíaco e as múltiplas possibilidades de atrair um público diverso servem de incentivo para a movimentação do evento, que este ano exibirá em média 80 filmes - 30 destes sendo curtas da mostra competitiva -, entre os dias 7 e 13 de junho, gratuitamente.

Essa é a sexta vez que Francis Vale une forças para realizar o festival. Apesar de algumas descontinuidades - as seis edições não foram consecutivas por falta de patrocínio - o diretor segue acreditando no potencial no evento. "A gente já tem credibilidade nacional. Recebemos anualmente filmes de 19 estados brasileiros. Já está consolidado, mas nossas dificuldades maiores são as financeiras", avalia Francis.

Em 2017, a organização está trabalhando com R$ 150 mil, proveniente de patrocínio do Banco do Nordeste. Há muito das economias dos próprios organizadores no orçamento, segundo Francis. O que os move é a tentativa de valorizar o produto audiovisual nacional diante de outras frentes.

"Tem gente interessada em derrubar o festival desde o primeiro ano; querem fazer um festival internacional, querem mostrar pros estrangeiros os filmes dos estrangeiros, e nós queremos mostrar o cinema brasileiro. Pessoal fica querendo valorizar cinema americano, que tem mais de 90% das salas do País, e nós lutamos contra isso, queremos valorizar o nacional, remamos contra a corrente", desabafa o diretor.

Homenagem

Essa opção do evento pode ser sentida desde o filme escolhido para a sessão de abertura e para a condução dos diálogos do seminário, que acontece nos dias 8 e 9 pela manhã. "Terra em Transe", de Glauber Rocha, completa 50 anos em 2017, e é o homenageado da VI edição. O longa causou polêmica em todo o País, inclusive no Ceará, quando de seu lançamento em 1967, mas é um dos marcos daquele período que segue aclamado pela crítica. Em novembro de 2015, por exemplo, ele entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos.

O seminário "Terra em Transe: 50 anos" acontece a partir das 9h e terá como palestrante e debatedores Pâmela Rocha, Sérgio Santeiro e Régis Frota. Além disso, integram a programação de debates com a Mostra Informativa os filmes "Yorimatã", de Rafael Saar, no dia 10 pela manhã; "Trem da alegria: arte, futebol e ofício", de Francis Vale, no dia 11; e filmes indígenas no dia 12, todos com a presença dos respectivos realizadores.

A ficção "Shala", de João Inácio (PA) também será exibida durante a mostra competitiva do Festival de Cinema Digital de Jericoacoara

Durante as tardes, o festival reserva uma programação com filmes infantis e oficinas de cinema digital também voltadas para as crianças. "Estamos formando plateia e futuros realizadores", observa Francis Vale.

Mostra Competitiva

Nas noites de festival, o público contará com a Mostra Competitiva de Curtas, com a exibição de 30 filmes, de realizadores de 13 estados, selecionados entre 237 inscritos. Participam do festival filmes de até 20 minutos, sobre quaisquer temas, nos gêneros documentário, ficção, animação e experimental. Francis Vale destaca o grande número de documentários inscritos e selecionados (15 dos 30) como revelador de um perfil produtivo atual dos novos realizadores. "São muitos filmes focados no nosso povo, no que ele faz; aquele pessoal que segue uma vida tradicional, o Brasil escondido", detalha.

Produções de Goiás, Pernambuco, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Amazônia, e claro, Ceará integram a lista de curtas curados por quatro pessoas.

"Abissal", de Arthur Leite; "Atenciosamente, Saudade", de Edson Pereira, "Botes Bastardos", de Pedro Cela; "Dilema de Carpideira", de Philipe Ribeiro; "Negro Lá, Negro Cá", de Eduardo Cunha; "Os Olhos de Arthur", de Allan Deberton; "Sertãozinho", de Rosana Nunes são os representantes cearenses.

Ao longo do festival, os 30 curtas serão apreciados por um júri composto por nomes de destaque no audiovisual. Receberão o Troféu Pedra Furada as obras escolhidas como as melhores em cada categoria: ficção, documentário, animação e experimental.

Também receberá o troféu a melhor produção do estados Ceará, Piauí e Maranhão, em homenagem à chamada "Rota das Emoções", que começa em Jericoacoara-CE, passa pelo Delta do Parnaíba-PI e segue até os Lençóis Maranhenses.

O festival também destinará troféus aos vencedores dos quesitos melhor filme, direção, roteiro, fotografia, trilha original e direção de arte. Além dos troféus para melhor ator e melhor atriz. Toda a programação acontecerá na sede do Polo de Atendimento à criança e ao adolescente, onde os auditórios tem capacidade para até 300 pessoas.

Mais informações:

VI Festival de Jericoacoara - Cinema Digital. De 7 a 13 de junho de 2017, em Jijoca de Jericoacoara. Programação completa em www.jeridigital.com.br. Entrada franca.

Programação

Quarta-feira (7/06)

19h - Abertura do Festival

20h - Exibição de "Terra em Transe" (1967), de Glauber Rocha

Quinta-feira (8/06)

09h - Seminário: Terra em Transe: 50 Anos

Palestrante: Paloma Rocha / Debatedores: Sérgio Santeiro e Régis Frota

14h - Mostra Infantil

14h às 18h - Oficina de Cinema Digital

18h - Mostra Competitiva (83 min)

Sexta-feira (9/06)

09h - Continuação do Seminário: Terra em Transe: 50 Anos

14h - Mostra Infantil

14h às 18h - Oficina de Cinema Digital

18h - Mostra Competitiva (87 min)

Sábado (10/06)

9h - Mostra Informativa: exibição de "Yorimatã"', de Rafael Saar

Sessão seguida de debate com realizador

14h - Mostra Infantil

14h às 18h - Oficina de Cinema Digital

18h - Mostra Competitiva (71 min)

Domingo (11/06)

09h - Mostra Informativa: exibição de "Trem da Alegria: Arte, Futebol e Ofício", de Francis Vale / Sessão seguida de debate com realizador

14h - Mostra Infantil

14h às 18h - Oficina de Cinema Digital

18h - Mostra Competitiva (70 min)

Segunda-feira (12/06)

09h - Mostra Informativa: exibição de Filmes Indígenas

Sessão seguida de debate com realizador

14h - Mostra Infantil

14h às 18h - Oficina de Cinema Digital

18h - Mostra Competitiva (78 min)

Terça-feira (13/06)

19h - Exibição do filme "Assim Nascem Canções"

20h - Cerimônia de Premiação

21h - Encerramento do Festival