Interior de culturas

00:00 · 22.02.2018 por Roberta Souza - Repórter

Ana Karla Dubiela, autora do livro “As Cidades de Rubem Braga e W. Benjamim”, convidada da V Feira do Livro de Limoeiro do Norte ( Foto: Nely Rosa/div. ) Mikaelly Sampaio, uma das atrações do II Festival Ponte entre Nortes, em Sobral; evento se encerra hoje, reunindo artistas visuais do Ceará e Piauí

Para romper com estigmas históricos e, diga-se de passagem, infundados, de que no Interior não há muita produção cultural, um calendário intenso de atividades toma de conta de norte a sul do Estado durante esses dias. As cidades de Limoeiro do Norte, Crato e Sobral são as sedes escolhidas para eventos voltados à literatura e às artes visuais, com diferentes programações, todas gratuitas. Algumas seguem até sábado (24).

Contemplando a região do Jaguaribe, acontece de hoje (22) a sábado (24) a V Feira do livro e a V Jornada das Letras de Limoeiro do Norte. A atividade conta com lançamentos de livros, oficinas, palestras, rodas de conversa com autores, recitais e apresentações musicais. César Costa é um dos idealizadores do evento e comemora a consolidação dele na localidade. “A cada ano o número de visitantes aumenta. O público por noite é de 8 a 10 mil pessoas”, estima.

Tanto espectadores quanto expositores vêm de outras cidades da região, tais como Quixeré, Russas, Alto Santo, Tabuleiro do Norte e até Fortaleza. “A gente mobiliza as escolas da rede pública do município e dos vizinhos, que já levam caravanas de alunos e professores para a feira”, explica César. As atividades acontecem na Tenda das Artes, no largo da Igreja Matriz, onde acontecerão também apresentações de teatro, música e homenagens a Belchior, ao centenário do poeta Hercílio Pinheiro (1918-2018) e ao poeta Louro Branco, falecido no último dia 18 de janeiro.

Já a Jornada das Letras, acontece na Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (FAFIDAM), campus da Universidade Estadual do Ceará (UECE) em Limoeiro. Com o tema “Literatura: Múltiplos Olhares”, a roda de conversa vai reunir a Profa. Me. Fernanda Cardoso, o Prof. Me. Francisco Romário Nunes e a Prof. Dra. Sarah Maria Forte Diogo.

Entre as vantagens de realização do evento na região, César observa a descoberta de novos talentos. “As escolas da rede municipal fazem concurso de redação e sempre aparece um escritor de poesia. Já tivemos revelações de cidades vizinhas, como Deodato, um poeta de Quixeré”, recorda.

Crato

No Cariri, é também uma feira do livro (e da gravura) que acontece na sexta-feira (23). Trata-se de uma primeira edição a ser realizada, a partir das 16h, na Praça da Sé. O evento nasce sob a proposta de periodicidade mensal e com a intenção de ser realizado ainda nos eventos acadêmicos da Urca. “A principal motivação é a ideia de democratizar a produção literária da região e democratizar o acesso à gravura, tirando ela do espaço elitizado e colocando nas feiras”, pontua um dos organizadores, Alexandre Lucas.

A atividade é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Regional do Cariri – PROEX da Urca em parceria com diversas instituições e coletivos da região. “Estamos inseridos na perspectiva de economia solidária e da construção colaborativa entre as instituições. Esperamos que os coletivos e as organizações do Cariri se apropriem da feira”, ressalta.

Vale ressaltar que o evento também contará com apresentações artísticas e servirá como ponto de encontro para artistas, escritores e de circulação da produção do Cariri. Para compor a primeira programação, foram selecionadas atrações via chamada pública. Os irmãos Aniceto, a contadora de histórias Elizabeth Pacheco e o músico Jocenildo Silva estão na primeira grade. Para as demais, a indicação de Alexandre é que os artistas procurem a pró-Reitoria de Extensão da URCA.

Sobral

Já no noroeste cearense, uma programação de intercâmbio de linguagens visuais começou ontem (21). O II Festival Pontos Entre Nortes foi contemplado pelo edital Temporada de Artes #OcupaSobral e organizado pelo Fórum de Artes Visuais da cidade.

O evento reúne artistas visuais do Ceará e Piauí para dialogar e estabelecer pontes entre temas diversos, relacionados às Artes Visuais e seus desdobramentos.

A programação conta com exposições, oficinas, seminários, debates, mostras de vídeos, intervenções urbanas, performances, atividades formativas, além de rodadas para apresentação dos portfólios dos artistas participantes. Os encontros estão ocorrendo na Casa da Cultura, ECOA Sobral e Pinacoteca de Sobral – Espaço Raimundo Cela.

Para o secretário da cultura do município, Igor Bezerra, este é um evento plural que pretende colocar Sobral dentro do circuito de debates, discussões dessa linguagem. Além disso, ele lembra um projeto mais ousado da prefeitura já em licitação. “O prefeito autorizou e licitou a obra da antiga estação ferroviária, que se tornará a primeira Escola de Artes Visuais de Sobral. A licitação é de 1,8 milhão e, logo que for assinado o convênio com o governo, as obras começam”, adianta Igor.

A previsão é de que a obra dure oito meses. Nesse caso, ela pode ser entregue ainda este ano ou no começo de 2019. “Um evento como este festival qualifica a concepção da escola”, lembra o secretário. Assim o número de equipamentos e programações culturais no Interior se multiplica.

Saiba mais

V Feira do Livro de Limoeiro do Norte

Dias 22, 23 e 24 de fevereiro, de 9h às 11h e de 17h às 23h, na Praça da Igreja Matriz (Praça José Osterne) de Limoeiro do Norte. Gratuito. Contato: (88) 99661.0512

II Festival Ponte Entre Nortes em Sobral

Até 23 de fevereiro, na Casa da Cultura, ECOA Sobral e Pinacoteca de Sobral - Espaço Raimundo Cela. Gratuito. Contato: (88) 99252.4859 (Whatsapp)

I Feira do Livro e da Gravura no Crato

Dia 23 de fevereiro, a partir das 16h, na Praça da Sé. Gratuito. Contato: (88) 3102.1200