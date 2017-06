Intercâmbio cinematográfico

00:00 · 07.06.2017

A oitava edição do Festival Varilux de Cinema Francês chega a Fortaleza mais uma vez, agora com 19 produções feitas na terra dos irmãos Lumière. O evento é uma oportunidade para aqueles que buscam alternativas aos blockbusters em cartaz nas grandes redes da sétima arte e para os apreciadores do cinema francês conferirem as mais recentes produções de realizadores elogiados pela crítica.

Este ano, o festival se faz presente em cinemas de 55 cidades em todo o País, com início nesta quarta-feira (7) e seguindo até 21 de junho. Na capital cearense, onde o evento acontece há mais de uma década, os longas selecionados serão exibidos em quatro equipamentos: Arcoplex Pátio Dom Luís, Cinépolis RioMar, Cinema do Dragão e Cine Teatro São Luiz.

Seguindo a tradição de incluir um clássico na programação, nesta edição o Varilux celebra o cinquentenário de "Duas Garotas Românticas", comédia musical cuja trilha sonora foi indicada ao Oscar de 1969. O filme esteve envolvido ainda recentemente em uma polêmica com um dos maiores destaques do Oscar de 2017, "La La Land" - acusado de ser plágio do longa francês.

A fim de promover a pluralidade de gêneros cinematográficos, o festival inclui também um documentário, desta vez o vencedor do César 2016 - conhecido como o Oscar francês - na categoria de Melhor Documentário, "Amanhã".

A película é dirigida pelo escritor Cyril Dion e a atriz Mélanie Laurent - conhecida especialmente por seu papel em "Bastardos Inglórios"--, inspirada por um estudo que anunciava o possível desaparecimento de parte da humanidade até o ano de 2100.

Ambos os diretores partiram com uma equipe de quatro pessoas em uma jornada por dez países a fim de compreender e buscar soluções para as crises ecológicas, econômicas e sociais que assolam o mundo.

Novidades

Dentre as novidades trazidas pelo festival, estão dois filmes estrelados por Marion Cotillard, única atriz francesa ganhadora do Oscar de Melhor Atriz. Em "Um Instante de Amor", Cotillard interpreta uma mulher infeliz com o casamento e incapaz de engravidar, que parte em busca de cura em águas termais ao fim da Segunda Guerra Mundial.

Assim, ela se envolve romanticamente com um militar interpretado por Louis Garrel - que tornou-se conhecido, principalmente, por sua atuação em "Os Sonhadores".

Já na comédia auto-satírica "Rock 'n Roll", a atriz interpreta ela mesma, ao lado de seu companheiro Guillaume Canet, que também assume o papel de si mesmo.

No filme, uma jovem atriz diz a Guillaume que ele não é mais "rock 'n roll", além de ser incapaz de fazer filmes que atraiam o público.

Na tentativa de provar que a garota está enganada, o ator passa a receber a ajuda da namorada, Marion, e elabora um plano para mostrar-se tão criativo e descolado quanto antes.

Outra comédia de destaque é "Tal Mãe, Tal Filha", com Camille Cottin e Juliette Binoche - estrela de grandes clássicos do cinema internacional, tais como "O Paciente Inglês", "A Insustentável Leveza do Ser" e da trilogia das cores.

No longa, mãe e filha de personalidades completamente opostas engravidam ao mesmo tempo e, juntas, precisam aprender a lidar com os desafios da maternidade.

O premiado ator Gérard Depardieu também chega ao festival estrelando a comédia dramática "Tour de France", onde interpreta um idoso pedreiro que parte em um tour pelos portos da França, seguindo os passos do pinto Joseph Vernet. Em sua jornada, é acompanhado por um jovem rapper e, apesar do choque de gerações e culturas, os dois descobrirão uma improvável amizade.

Quanto às adaptações, chama a atenção o preto e branco "Frantz", que se configura como uma adaptação livre de "Não Matarás", de 1932. Destaque nos festivais de Sundance, Toronto e Veneza, o filme conta a história de Anna, jovem no período posterior à Primeira Guerra Mundial, que chora diariamente sobre o túmulo de seu noivo. Entretanto, um dia a moça se depara com Adrien, rapaz que também deixa flores no local, e uma nova paixão surge.

Mais informações:

Festival Varilux de Cinema Francês 2017. De 7 a 21 de junho, no Arcoplex Pátio Dom Luís, Cinépolis RioMar, Cinema do Dragão e Cine Teatro São Luiz. Programação completa: variluxcinefrances.Com