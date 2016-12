Infância singular

00:00 · 29.12.2016

Algumas crianças cresceram acreditando que os anos 2000 seriam como o que viam em "Os Jetsons". Outras, esperando a cartinha para Hogwarts chegar. E existiram aquelas que tentaram fervorosamente descobrir seus super-poderes ou acreditando que os brinquedos criavam vida própria quando ninguém estava olhando. Há muitos anos, o universo das histórias fomenta a imaginação dos pequenos e, por vezes, desperta o desejo de fazer parte daquele mundo onde tudo é possível.

Conhecer personagens novos, ajudá-los em aventuras, viajar para outras terras. Pensando em tornar esses sonhos realidade, os analistas de sistema Flávio Aguiar, André Campelo e o publicitário Diego Moraes desenvolveram a editora Dentro da História, cuja proposta consiste em permitir que crianças façam parte de uma história da Turma da Mônica ou do Show da Luna, resultando em livros ilustrados e personalizados.

"Estamos numa era de personalização cada vez maior. As coisas são customizadas para cada um, desde rede social até compras em shopping. Então a gente quis trazer esse conceito para os livros infantis", explica Flávio Aguiar.

A diversão começa a partir da montagem da aparência das crianças: no site da editora, é possível escolher cor de pele, olhos, cabelos, roupas e acessórios, todos desenhados com traços similares aos personagens da história escolhida. Em seguida, o cliente pode visualizar como ficaram todas as 32 páginas do livro personalizado e só então surge a opção para compra e entrega em domicílio.

Personagens

Satisfeito com as parcerias realizadas com a Turma da Mônica e o Show da Luna, Flávio afirma que foi um processo bastante natural e todos foram muito receptivos com a proposta da empresa.

"A gente tinha a ideia de ter os livros personalizados e pensamos em, ao invés de inventar personagens nossos, trazer personagens que as crianças já gostavam e admiravam", explana Flávio, deixando clara a busca por produções brasileiras para fazer parte dos livros.

Seja através de um dia conhecendo os personagens da Turma da Mônica ou uma tarde brincando de "faz de conta" com a Luna, tornar as crianças parte das histórias contribui para a construção identitária, pois possibilita que elas desenvolvam ideias, opiniões, sentimentos e empatia a partir das situações narradas.

Além disso, a imaginação despertada com a inclusão dos pequenos nos livros incentiva a criatividade, um traço crucial para situações que serão vivenciadas no futuro.

Embora o público-alvo da editora sejam crianças de 2 a 7 anos de idade, Flávio afirma que a ideia conquistou outras faixas etárias: "Tem pessoas que não querem fazer os livros para os filhos e dizem 'Não! Vou fazer pra mim', então tem muito adulto comprando também", revela.

Ensino

Tendo em vista o estímulo à leitura proporcionado pelo protagonismo das crianças nas histórias, a editora também investiu em um "Projeto Escola". As escolas cadastradas recebem um "Guia de Referência do Educador" para prestar auxílio aos educadores em atividades pedagógicas a partir de cada cena e página dos livros, garantido liberdade e facilidade ao explorar as transversalidades entre os componentes curriculares.

Os enredos foram criados por especialistas em educação infantil e abordam temas como inclusão social, reciclagem, organização e prática de esportes. "No caso da Turma da Mônica, é possível trabalhar a alimentação saudável com a Magali, por exemplo".

Por enquanto, apenas algumas escolas mais próximas à editora demonstraram interesse e estão fazendo alguns testes para trabalhar o livro em sala de aula. Flávio acredita que as parcerias com as escolas acontecerão de forma espontânea, pouco a pouco: "não queremos forçar nada".

Melodia

Enquanto a editora Dentro da História permite que as crianças tornem-se personagens de livros, o compositor cearense Wesdley Vasconcelos as transforma em música. Há três anos, com o nascimento da filha, o artista fez uma música especialmente para a criança e imaginou que outros pais também gostariam de possuir uma canção própria para os filhos.

"É uma forma muito bonita e singela de eternizar pessoas e experiências", explica Wesdley. "Hoje, por exemplo, minha filha canta a música que eu fiz para ela e se emociona, já que a canção é única".

O produto de alguns dos trabalhos realizados por Wesdley, desde que decidiu pôr em prática a ideia das músicas personalizadas, formaram o álbum "Canções para quem acabou de nascer", disponível para venda e streaming em plataformas digitais como Spotify, iTunes e Deezer

Todas as canções encomendadas ao compositor passam por um cuidadoso trabalho de concepção. À priori, os pais devem preencher um extenso formulário online especificando o gênero musical desejado e fornecendo as mais diversas informações sobre o pequeno homenageado: características físicas e comportamentais, além de momentos e boas lembranças com a família.

O orçamento inicial é de R$ 600 para a criação da música, podendo ser mais alto caso seja solicitado um vídeo da criança para acompanhar a canção. O cantor cearense Marcelo Holanda, ex-participante do The Voice Brasil, é quem dá voz às composições.

Saiba mais

Livros Dentro da História

R$49 mais o valor do frete para entrega em todo Brasil.

Contato: dentrodahistoria.Com.Br/ e contato@dentrodahistoria.Com.Br

Álbum "Canções para quem acabou de nascer"

Wesdley Vasconcelos, com participação de Marcelo Holanda. Disponível para venda e streaming nas plataformas Spotify, iTunes, Google Play, Amazon e Deezer. Contato: ritornelo@ritornelo.Com.Br