Imagem em corrosão

00:00 · 08.06.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

A posse de instantes da vida é cercada por fascínio não raro angustiante. Registrar, ter e acumular fotografias tornou-se uma das possibilidades de eternizar um momento. Além de brega, o sentido acerca desse "eternizar" é sensivelmente refém de elementos díspares, que vão da fragilidade dos materiais fotográficos à inevitável efemeridade da vida. O tempo age como um solvente poderoso e irrecuperável.

Diariamente, as lembranças motivam dores, amores, mediocridades e mediam espectros tecnológicos entranhados nos mais diferentes segmentos da sociedade. Para Solon Ribeiro interessa perder-se sobre a ideia de que inexiste vida sem espectador e que esta "vida" é o resultado de uma grande encenação coletiva. Encarar este espetáculo do comum, da intimidade familiar, surge como discurso para pensar o mistério da imagem e as questões da fotografia.

Algumas destas motivações banham diretamente a exposição "O olhar que espreita por meus olhos", com abertura hoje, às 19h, na Sem Título Galeria. Ao todo, o espaço reúne 30 peças (entre fotogramas, fotografias e vídeo) do acervo pessoal do pesquisador. Esta verdadeira imersão sobre as possibilidades em torno da imagem fica disponível até 12 de julho.

Artista e professor, graduado em arte e comunicação, com especialização em fotografia pela L'École Superieure des Arts Decoratifs, Paris (1991), Solon investiga os cruzamentos entre fotografia, cinema, cenografia, instalação e performance. Adentrando o signo do olhar contemporâneo, esta entrega leva em conta o fenômeno da saturação das imagens. A imagem, antes de qualquer processo técnico, conjuga o mistério de seus aspectos lúdicos e metafísicos.

Imersão

Um dos métodos empreendidos pelo cearense é guiado pela recontextualização de imagens e fotogramas cinematográficos oriundos de montagens narrativas. Outro ponto de força é problematizar o estatuto da foto enquanto arquivo (documento) e desmantelar esta relação íntima com o passado. O intuito é "liberar" a imagem para adesão de novas formas e significações.

Na série reunida na exposição, constam acirramentos entre público e privado, entre o olhar que deseja e o que é desejado. Para a curadora Jacqueline Medeiros, estas interferências são muito peculiares e evidenciam o estranhamento de Solon diante deste universo.

Como bem observa Jacqueline no rico texto de apresentação da exposição, "o artista toma um lugar de ambivalência onde ora é o personagem projetado no trabalho, ora é espectador". Assim, o jogo fotográfico de "O olhar que espreita por meus olhos" lança o alicerce de sua estrutura enquanto narrativa.

Ao construir afetos por meio da sobreposição das imagens, originalmente desconectadas, o pesquisador transforma essa "potência caótica do entrelaçamento em documentos de vida". Atuando como capítulos que desvenda o íntimo em seu contexto particular e público, a exposição interfere como um "documentário performativo", dirigido à subjetividade social e aos vínculos entre as matizes da fotografia, fotografo e fotografado.

Divisão

A escolha por dividir este acervo em "capítulos" partiu da própria curadora. "Foi a opção diante de uma mostra que questiona essa imagem que está sendo exposta e quem é esse fotografado nesse mundo de imagens e aparências", detalha Jacqueline.

A primeira parte desta narrativa inclui um conjunto de três fotos, todas um alter ego do artista. A partir de um boneco, uma miniatura de um fotógrafo a postos para o primeiro clique, que sai pelas ruas fotografando sombras, Solon homenageia o fotógrafo francês Eugene Atget (1857-1927) cuja fotografia das mais conhecidas, denominada "Au Petit Dunkerque, 3 quai Conti" (1900), apresenta a entrada de um bistrô parisiense do ponto de vista de um pedestre.

"Na porta central, abaixo do nome do restaurante, surge uma figura fantasmagórica, de irreconhecíveis feições humanas, que contrasta com a precisão dos detalhes da arquitetura daquele lugar", descreve Jacqueline. O tema fantasmagoria, aliás, é um recurso recorrente na obra do francês. Partindo desse indício, Solon fotografa a própria sombra sendo fotografada por esse pequeno fotógrafo. São evidências do desejo de se distanciar do ato de fotografar, uma vez que quem está fotografando é seu alter ego.

Disposto na parede oposta há uma sequência de imagens do interior de uma casa, no entanto, este ambiente está desconstruído, podendo ser também um ambiente externo a essa residência. As imagens foram invadidas por fungos, o que vai interessar ao artista, no caso, é a matéria do suporte fotográfico. Se na sequencia anterior a cena fotografada pelo artista é uma projeção de si, nesta é o ambiente que surge no reflexo do espelho presente na cena retratada. O espelho cria um duplo, onde o fora torna-se reflexo do dentro.

Continuidade

Logo em sequência, são apresentadas um conjunto de imagens que celebram a obra de Gustave Courbert (1819-1877). Nesse conjunto, a fotografia volta a ser o tema com seus modelos nas praças parisienses e o teatro que surge em algumas imagens para nos dizer que a vida é um grande espetáculo.

No próximo capítulo, um conjunto de cinco fotogramas com imagens de grandes divas do cinema, apropriados dos anos de 1950, perdem a áurea de glamour ao serem desconstruídas por um grupo de artistas do ateliê Gaia, do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira e do Museu Bispo do Rosário (RJ).

Surgem assim questionamentos sobre que imagens estão sendo alteradas: são retratos de personagens do cinema, não são retratos pessoais, é uma representação da áurea do cinema que volta à condição de fotografia para serem interferidas, se transformarem em pintura e retornarem como objetos da exposição.

Através de quatro retratos de família comprados nas feiras de Paris, Solon pratica o terreno da interferência. São retratos oficiais, quase pinturas, sujeitas a reagentes químicos e intempéries tos anos. Desse choque, emergem uma outra forma visual, dotada de apenas vestígios da pintura original. É a dissolução da forma e a instauração de novas relações a partir das quais é possível produzir realidades.

O espelho ressurge em mais reflexos do artista na última imagem que abre caminho para a projeção do vídeo em homenagem ao artista Bispo do Rosario. E a narrativa é reiniciada. "Entender as fotografias de Solon Ribeiro é pensar como a documentação de acontecimentos pode restituir a força e o valor de ruptura próprios da origem da fotografia", finaliza a curadora.

Exposição: O olhar que espreita por meus olhos, de Solon Ribeiro, hoje, às 19h, na Sem Título Arte (Rua João Carvalho, 66, Aldeota). Gratuito. Contato: (85) 98881.8261