III Encontro Internacional da Imagem Contemporânea: momento para debater

00:00 · 26.02.2018 por Iracema Sales - Repórter

Eduardo Jesus, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e colaborador da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) discorre sobre a relevância da imagem na sociedade contemporânea.

"Hoje, mais do que nunca, as imagens compõem um emaranhado de forças que expressam os jogos políticos, econômicos e culturais que atravessam e são atravessados pela intensa circulação de imagens", avalia Eduardo Jesus.

> Imagem: para além da espetacularização

"Nossa memória e nossa luta política se colocam nesse lugar super complexo e mimado pela força do capitalismo contemporâneo que tem a imagem como engrenagem central. Por isso, o tema imagem e liberdade é fundamental para pensarmos as potências libertárias da imagem", completa.

O pesquisador profere a conferência "Limites de passagens entre performance e fotografia" nesta quinta (1º), às 9h, no Porto Iracema das Ates.

Na elaboração do seu pensamento, reforça o compromisso que a imagem tem na construção do momento histórico, bem como da memória de toda uma sociedade, fazendo referência às transformações que a fotografia sofreu ao sair da era modera rumo à era contemporânea.

"Existem muitas mudanças nessa passagem, mas trata-se sobretudo de colocar a imagem a serviço de outras funções para além da representação", argumenta.

A transformação da imagem analógica para a digital constitui outra ponto importante na história da arte de desenhar com a luz. As câmeras digitais embutidas nos smartphones fazem parte do dia a dia das novas gerações.

Um dos objetos de estudo do professor é investigar os limites entre performance e fotografia. Sobre o assunto, conta que o trabalho tem como foco a performance - em especial ele observar os vestígios do gesto performático que se regem na imagem, criando uma tensão entre o que vemos e o que não vemos. "Hoje experimentamos uma mutação nas memórias gerada pelo uso que fazemos das plataformas digitais e o modo como elas se inseriram na vida social. Selfie e Nude se tornaram gêneros fotográficos", pontua.

Rede

Beatriz Furtado, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Instituto de Cultura e Arte (ICA), pós-doutora em Cinema e Arte Contemporânea, pela Universidade Paris III - Sorbonne Nouvelle, e integrante da equipe organizadora do encontro, fala sobre a criação da rede de pesquisadores.

O objetivo de discutir a imagem, mas numa perspectiva ampla. "Iremos discutir as questões tecnológicas, éticas, políticas e estéticas da imagem", propõe.

O debate estará no foco das lentes dos pesquisadores participantes, evidenciando "o modo como os movimentos sociais se apropriam dessa produção", acrescenta, atentando para o cinema produzido pelos povos indígenas.

O assunto será debatido durante o encontro, que abordará a produção cinematográfica no contexto da arte contemporânea, observando os tipos de documentário que estão surgindo. "A produção de imagens deve levar em consideração os aspectos políticos, éticos e estéticos. Cada um é produtor e receptor de imagens", esclarece, atentando para a importância da ética, fazendo referência à manipulação de imagens, por exemplo.

A professora enxerga "um enfrentamento de informação que é uma guerra de concepção de mundo", sendo necessário a compreensão do outro.

O primeiro Encontro Internacional da Imagem Contemporânea aconteceu em 2009. O evento faz parte do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC, dentro da linha de pesquisa em imagem, viabilizado mediante aprovação de projeto pela Capes. Sua construção se deu a partir de produção acadêmica, gerando artigos, publicações e participação dos pesquisadores em congressos.

O encontro "responde a uma demanda e desejo de inserir nossas pesquisas no contexto internacional", festeja a Beatriz Furtado, afirmando que os convidados estão em constante diálogo. O propósito é construir um pensamento sobre as várias faces da produção da imagem na sociedade contemporânea.