Ícone da sétima arte

00:00 · 22.12.2016 por Fernando Eichenberg - Agência O Globo

"Sem meu nariz de boxeador não teria passado de um simples figurante", brinca Jean-Paul Belmondo, sobre sua aparência, criticada no início da carreira

Feio e sem talento para atuar no cinema ou no teatro. O cruel veredicto foi por diversas vezes sentenciado ao jovem candidato a ator Jean-Paul Belmondo. Mas, apesar das repetidas rejeições, ele manteve o lema: "Perseverar é a premissa, esperar, uma religião". Hoje, aos 83 anos, Belmondo exibe um invejável currículo de 87 filmes e três dezenas de peças de teatro.

Seu destino mudou em 1959, aos 26 anos, após ter sido abordado numa rua de Paris pelo debutante cineasta Jean-Luc Godard, crítico da emblemática revista "Cahiers de Cinéma" e futuro enfant terrible da Nouvelle Vague, que o convidou para protagonizar o curta "Charlotte e seu namorado".

Ao fim da filmagem, o diretor lhe prometeu: "O dia em que fizer meu primeiro longa-metragem, será com você". A promessa foi cumprida, e o inesperado sucesso do hoje mundialmente cult "Acossado" (1960), em duo com a atriz Jean Seberg, catapultou Belmondo para a fama e as câmeras de renomados cineastas, dando-lhe reputação internacional.

"Eu havia atuado por dez anos no teatro. Mas, com 'Acossado', tudo mudou para mim. Mudou minha vida. Não parei mais", relembra.

Em sua poltrona favorita, na vasta sala do apartamento nas cercanias de Saint-Germain-des-Près, Belmondo recebeu O Globo para conversar sobre sua vida, contada num livro de memórias recém-lançado na França: "Mil vidas valem mais do que uma" (editora Fayard). Também saiu do prelo pela mesma editora um álbum de fotos de mais de 300 páginas e imagens de seu acervo pessoal.

Filmes

Após "Acossado", Belmondo se viu obrigado a trocar o número do telefone de casa, tamanho o assédio de produtores e cineastas. Em sua extensa filmografia, trabalhou com diretores como François Truffaut, Alain Resnais, Claude Chabrol, Louis Malle, Peter Brook, Agnès Varda, Vittorio de Sica, Claude Lelouch, entre tantos outros.

Com Godard, apesar da boa relação, perdeu o contato. "Não o vejo há cerca de 30 anos", diz, ao lado do inseparável cão Chipie, presente de Brigitte Bardot. "Éramos bons amigos, mas ele tomou outros rumos. E seus filmes de hoje.... Eu não poderia atuar neles, são incompreensíveis (risos). Mas é um grande diretor. Em 'Acossado', foi a primeira vez que atuei de forma dramática. Ele me fez descobrir esse talento".

"O homem do Rio" (1964), filmado no Brasil, tem destaque na biografia. Sucesso de bilheteria na França, era o preferido de sua mãe e inspirou Steven Spielberg para a saga "Os caçadores da arca perdida" (1981). Além disso, foi um batismo de fogo: ele dispensou dublê nas cenas perigosas, o que se tornou uma de suas características.

"As primeiras cenas de perigo fiz no Brasil, onde tive alguns sustos (ficou preso num cabo suspenso, por exemplo). Em 'O magnífico', acidentei-me e tive que atuar de muletas", conta, rindo.

Da passagem pelo Rio, lembra também de ter se escondido da polícia sob a cama do diretor Philippe De Broca após uma brincadeira que terminou com móveis arremessados pela janela. Em Manaus, atormentou os hóspedes jogando farinha na tubulação do ar-condicionado.

"São boas lembranças", acha graça. "Éramos uma boa equipe. E De Broca era o primeiro a fazer besteiras. Vivi meses de sonho no Brasil em 1963. Uma pena que não exista mais a aldeia de pescadores em que filmamos na Amazônia. Era formidável".

Apontado como símbolo do "charme viril à la française", sua alegada feiura, à qual ele mesmo agradece - "sem meu nariz de boxeador não teria passado de um simples figurante"-, Belmondo seduziu na tela atrizes belíssimas, como Jeanne Moreau, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Catherine Deneuve, Jacqueline Bisset, Raquel Welch e Claudia Cardinale. Duas outras, inclusive, se tornaram amores reais: a suíça Ursula Andress, primeira Bond girl do cinema, e a italiana Laura Antonelli.

Bébel, como ele é carinhosamente chamado pelos franceses, contradisse a predição de Pierre Dux, seu professor no conservatório, que havia vaticinado: "Você não terá jamais uma mulher em seus braços no cinema ou no teatro". "Certo dia, passeava em Champs-Élysées abraçado a Ursula Andress, cruzei por acaso com Pierre Dux, e lhe disse: 'A gente faz o que pode'. Ah, a vingança..." (risos).

Mais uma razão para apreciar a célebre boutade da cantora Édith Piaf: "Eu saio com Alain Delon, mas volto para casa com Belmondo". "É uma excelente frase!", diz o artista, sorrindo.

A brasileira Carlos Sotto Mayor, que nos anos 1980 participou de três filmes estrelados pelo ator, também conquistou seu coração, em um idílio que durou seis anos. O ídolo francês define a relação como "apimentada e festiva".

Sucesso de público, Belmondo sempre preferiu o plebiscito da plateia aos julgamentos, muitas vezes severos, da crítica. "Oh, la la. Hoje, me elogiam. Na época, me destruíam. Mas havia o público a meu lado, e ele também tem bom gosto", frisa.

"Certos críticos querem apenas filmes intelectuais, mas não é só o que existe. O Festival de Cannes não recompensa nunca a comédia. Tive seis filmes em Cannes, e nunca fui premiado".

Teatro

À parte a indiferença dos variados júris, o festival decidiu, em sua edição de 2011, homenagear Belmondo com uma Palma de Ouro pelo conjunto da obra. Mas além do cinema, o teatro, onde começou, era uma grande paixão.

"Era meu amor. Por causa das muitas solicitações do cinema, fiquei 28 anos sem subir no palco. Quando voltei, com 'Kean', um texto difícil (de Jean-Paul Sartre, em 1987), foi a felicidade total".

O teatro, ele diz, também o ajudou a superar a tragédia da morte da filha Patricia num incêndio no apartamento onde vivia, em 1994.

"Foi terrível. Fui até o prédio dela às 6h da manhã, estava completamente queimado. Voltei para casa, e meu médico disse: 'Se você não atuar hoje, não atuará nunca mais'. E às 15h entrei em cena. Era uma peça cômica, "Alfaiate para senhoras" (de Georges Feydeau). Devia fazer o público rir e de modo que não percebesse minha dor".

Em 2001, um AVC tirou-lhe os movimentos do braço direito e o deixou mudo. Os médicos previram que nunca mais voltaria a falar.

"Foram dois anos inteiros assim. Mas lutei, e venci. Fiquei com os movimentos mais limitados, mas sou a mesma pessoa. Vivo o momento".

Cotidiano

Sobre ele, uma das poucas preocupações que confessa diz respeito à política na França: "Em quem votar? É triste. Não sei para onde vamos. E há o desemprego...".

Belmondo desperta diariamente às 6h30m, e dorme por volta da meia-noite. Costuma caminhar no Bois de Boulogne na companhia de Chipie e de amigos. Diz que a família é sua prioridade (além dos netos, tem uma filha de 13 anos), mas não descuida de ir ao teatro e ao cinema.

Seu único tom nostálgico surge ao evocar a "grande época das noites de amor e das caves de Saint-Germain-des-Près", em que reinava "um tipo de impunidade", uma "vertigem de prazeres".

"Ainda moro em Saint-Germain, mas não tem mais nada a ver com o que era antes. O bairro foi tomado por butiques, é cruel".