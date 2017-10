Horóscopo: Sol e Saturno favorecem as reestruturações

00:00 · 16.10.2017

Hoje Saturno, em Sagitário, forma um bom aspecto com o Sol, que transita sobre o signo de Libra. Esses astros assinalam dias especialmente favoráveis a todos os processos de crescimento e reestruturação. O momento é ideal para criarmos novas bases para nossas ações e empreendimentos e até para nos renovarmos de forma objetiva, realista e consequente. Esse aspecto benéfico dá maior profundidade a nossos pensamentos e faz com que as pessoas se mostrem bastante responsáveis. Além disso, nos torna mais pacientes, acentua nosso lado mais tenaz e nos dá condições de perseverarmos em nossos propósitos. Os empreendimentos a longo prazo estão particularmente favorecidos, mesmo porque o tempo atua a nosso favor. Saturno nos concede uma dose extra de bom senso e faz com que a gente não dê nenhum ponto sem nó. Como esse planeta também favorece os negócios com terras e imóveis, convém a gente ficar de olho.

Áries (20 mar. a 20 abr.)

Você está sob o efeito do contato harmonioso do Sol com Saturno, portanto aproveite para estar mais tempo com as pessoas e curta a companhia de seus velhos amigos. Dica: a fase é ideal para você estabelecer novos e interessantes contatos, mas evite o excesso de compromissos e tire um tempo para relaxar.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

Sua capacidade de mudar de forma responsável está reforçada pelos astros, que lhe dão condições de ver as coisas com profundidade e lhe ajudam a agir de modo coerente com suas necessidades. Dica: você pode adotar uma atitude compreensiva para com todos e isso facilita seus relacionamentos afetivos e pessoais.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

O ótimo aspecto que o Sol forma com Saturno assinala uma fase em que você pode perceber ainda melhor o que se passa na cabeça das outras pessoas. Você anda bastante perspicaz em relação aos outros, o que evita mal-entendidos. Dica: os romances atravessam uma fase especialmente agradável, dinâmica e estimulante.

Cêncer (21 jun. a 21 jul.)

O fato de o Sol e Saturno estarem em harmonia torna este período excelente para você organizar suas coisas e cuidar daqueles pequenos detalhes para os quais em geral não tem tempo. Dica: esta semana será ótima para você adotar uma dieta mais leve, saudável e natural, que lhe ajude a purificar seu organismo.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

As atividades culturais e intelectuais estão favorecidas pelo bom aspecto do Sol com Saturno, que favorece os amores e encontros. Esses astros acentuam sua capacidade de absorver novos conhecimentos, favorecem os estudos, as leituras e tudo o que lhe permita atualizar-se. Dica: evite a pressa e faça uma coisa de cada vez.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

Os assuntos caseiros e relativos à família estão favorecidos pelos astros, que lhe tornam ainda mais participante em casa. Você pode reavaliar objetivamente o passado, o que lhe ajuda a aprender com antigas vivências. Dica: os momentos dedicados à meditação serão especialmente enriquecedores.

Libra (23 set. a 22 out.)

O Sol, em seu signo, alia-se a Saturno no sentido de lhe proporcionar vivências mais profundas e estimulantes e também faz com os processos de expansão estejam beneficiados. Os romances estão em alta, mesmo porque você tende a expressar melhor seus sentimentos. Dica: sua mente anda bastante lúcida.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

Durante estes dias Saturno harmoniza-se com o Sol, por isso você está em condições de agir com maior bom senso, o que evita que entre em frias. Você tende a pensar ainda melhor antes de tomar qualquer iniciativa e exatamente por isso atingirá suas metas. Dica: não reprima a livre expressão de sua afetividade.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

Graças ao Sol e a Saturno, que está em seu signo,esta fase promete ser favorável para você sair, se divertir e desligar a mente das preocupações cotidianas. Agitar socialmente será estimulante e os amores estão em alta. Dica: conversar com a pessoa amada contribui para que vocês se conheçam melhor e mais profundamente.

Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

Os astros aliam-se no sentido de fortalecer você espiritualmente e fazem com que esta fase seja excelente para suas mentalizações. Sua fé anda poderosíssima, por isso você pode atrair a realização de tudo de bom que deseja para si e para todos. Dica: você conta com muita inspiração no trabalho.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Agora o Sol energiza você, amplia sua visão de mundo e lhe estimula a ver ainda mais longe, o que é muitíssimo enriquecedor do ponto de vista intelectual. Dica: sua necessidade de viver novas aventuras a dois está em alta, por isso viajar, respirar novos ares e mudar de ambiente junto com seu par será gratificante.

Peixes (20 fev. a 20 mar.)

Nesta semana Saturno faz com que sua popularidade esteja em alta. O período promete ser badalado, rico em convites, reuniões e contatos profissionais. Aproveite para confraternizar-se com todos e dê vazão a seu lado mais aberto e sociável. Dica: você está com boa cabeça para organizar-se e colocar tudo seu em dia.